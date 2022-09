Les cheats Warzone existent-ils sur consoles ? Strike Pack est le problème

Les débuts de Warzone ont été marqués par des joueurs tricheurs. Infinity Ward a travaillé tout ce temps pour les détecter et les bannir du jeu. Après l’application du logiciel Richochet et la mise à jour occasionnelle du jeu vidéo, les choses ont commencé à se calmer. Il est vrai que dans la version PC il est plus probable que l’on retrouve un joueur « cheto », mais dans les versions consoles, les cheats logiciels sont beaucoup plus limités. Cependant, de nombreux joueurs trichent sur Xbox et PlayStation avec un accessoire, et plus d’un demandent à Infinity Ward de détecter et d’interdire à tous ceux qui l’utilisent du jeu en ligne.

Strike Pack, l’accessoire des mauvais joueurs

Quel genre de personne triche dans un jeu en ligne ? Le profil ressemble à quelqu’un qui est fan d’un jeu vidéo, mais au moment de vérité, on pourrait dire qu’il n’a aucune compétence particulière en matière de jeux vidéo. La plupart d’entre nous, les vrais joueurs qui frappent des coups, aspirent généralement et rêvent de l’idée de s’améliorer un peu avec la pratique et d’essayer de trouver des jeux faciles dans le matchmaking ou simplement de créer des jeux privés dans Warzone avec des amis du même niveau. D’autres ont simplement recours à la triche.

Pour les joueurs sur console, le piratage des jeux en ligne est devenu plus difficile au fil des ans. Pour cette raison, ils ont dû chercher des alternatives pour continuer à tricher. Si vous ne pouvez pas manipuler le jeu avec un programme, vous devrez recourir à un contrôleur qui fait le sale boulot. Et c’est ce que font des accessoires comme le Strike Pack.

Sur le papier, un Strike Pack n’est rien de plus qu’un accessoire qui se connecte à un contrôleur pour donner quelques fonctionnalités supplémentaires, telles que quelques déclencheurs supplémentaires ou la possibilité de remapper des boutons. Cependant, ces accessoires vont un peu plus loin, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’ils sont presque aussi chers que la manette de la console elle-même. Le Strike Pack permet à l’utilisateur de programmer ses propres actions pour exécuter des séquences entières en appuyant sur un seul bouton. Il existe également des mods qui visent automatiquement et équilibrent l’arme afin de ne pas perdre de vue en raison du recul. Ils peuvent même être connectés par câble afin que le contrôleur ait moins de décalage d’entrée, et ainsi pouvoir avoir un avantage sur le reste des adversaires, qui utiliseront le contrôleur Bluetooth. Bref, un simple accessoire peut faire la même chose qu’avec les tricheurs d’une vie, sauf qu’à cette occasion, il est encore plus difficile de détecter ces joueurs.

Est-il autorisé d’utiliser des manettes modifiées dans Warzone ?

À ce stade, vous pouvez avoir des doutes. Ces périphériques peuvent-ils être utilisés dans Warzone ? Vont-ils m’attraper si je les utilise?

Bon, si on va à la liste des règles de Call of Duty Warzone, les développeurs sont clairs : on ne peut pas utiliser une manette modifiée pour profiter du jeu vidéo. Peu importe que vous trichiez avec un logiciel ou du matériel. Tout type d’altération qui induit un décalage de jeu, équilibre l’arme pour éviter le recul ou aide à la visée est strictement interdit dans Warzone. Si nous utilisons ces accessoires pour notre manette Xbox ou PlayStation, nous risquons de recevoir une infraction mineure ou même grave en cas de récidive.

Espérons qu’Infinity Ward renforce ses mesures de sécurité et affine la manière de détecter les joueurs qui utilisent ce type de méthodes. Après tout, ils détruisent complètement l’expérience de ceux qui suivent les règles.