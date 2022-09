Intelligence artificielle et boules anales : une bien étrange guerre a commencé dans le monde des échecs

Alors que tout le monde essaie de comprendre comment le champion du monde a été battu, Carlsen se retire une seconde fois en signe de protestation, pour lui Niemann a triché.

Conjuries, trahisons, perles anales et intelligence artificielle. Et ce n’est que le deuxième chapitre de l’histoire, celui qui marque un avant et un après dans le monde des échecs. Le champion du monde Magnus Carlsen et le jeune prodige Hans Niemann à nouveau contre. Cette fois pour la Julius Baer Generation Cup, le cheval noir du champion du monde passe en F6. C’est le seul coup de son jeu, puis il abandonne. Encore.

Où naît la rivalité entre Carles et Niemann

Tout commence avec le départ de Carlsen du conseil d’administration de la Sinquefield Cup à Saint-Louis le 4 septembre. Ce n’est jamais arrivé. Puis il publie une vidéo de Mourinho sur Twitter : « Si je parle il y a de gros soucis », confie le coach, et le champion laisse entendre que derrière le match abandonné il y a quelque chose de pourri. Le monde des échecs prend parti, des deux côtés. Puis Niemann avoue : il y a des années sur chess.com il a triché, mais uniquement pour grimper dans le classement et pouvoir jouer contre les plus forts. Mais il n’y a pas de truc derrière la victoire sur Carlsen, dit-il.

Une chasse aux sorcières commence. On essaie de comprendre par tous les moyens comment Niemann a pu tricher pendant la rencontre. Des dispositifs vibrants dans les semelles de chaussures connectés à un moteur d’échecs numérique, aux boules anales qui transmettraient des suggestions via le code morse. Elon Musk a également voulu commenter l’affaire en citant le philosophe allemand Arthur Schopenhauer sur Twitter : « Le talent atteint une cible que personne d’autre ne peut atteindre, le génie atteint une cible que personne d’autre ne peut voir (parce que c’est dans tes fesses). » Toutes ces rumeurs dérivent cependant d’une vérité inconfortable : Tricher, en direct, lors d’une partie d’échecs, est pratiquement impossible.

Deuxième abandon de Carlsen

Seize jours plus tard, Carlsen et Niemann sont à nouveau l’un contre l’autre. Cette fois connecté sur la plateforme d’échecs virtuelle Chess24 pour disputer les premières étapes de la Julius Baer Generation Cup, Carlesn ne déplace que son cheval noir puis quitte l’échiquier en éteignant la caméra. Le présentateur, Peter Leko, s’exclame « Quoi, c’est tout ? », sa collègue Tania Sachdev dit « Oui, il est parti ». Niemann est laissé seul, avec deux pions blancs dans l’ouverture et le fond lilas de l’équipe Microsoft à la place du Grand Maître. Un twist qui sent le déjà vu, mais veut souligner un message très clair. Pour le champion du monde, Niemann triche. Et donc il ne veut pas jouer contre. Carlsen est-il vraiment convaincu de cette théorie ou est-il juste un mauvais perdant ? On ne sait pas pourquoi il a choisi de ne pas lancer d’accusations formelles contre Niemann. Pour l’instant que des grands gestes.

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle a à voir avec cela?

Tout le monde a travaillé dur pour expliquer comment il était possible qu’un jeune de dix-neuf ans entré dans le top 100 du classement mondial il y a quelques mois ait réussi à battre le champion du monde depuis 2013. Parmi toutes les options extravagantes, il y en a aussi une très simple. Aujourd’hui, de nouveaux joueurs ont grandi en s’entraînant avec l’intelligence artificielle. Et cela change tout.

Les échecs, au final, sont un jeu humain avec une logique inhumaine, qui doit toujours aller plus loin. Kubrick, il y a plus de cinquante ans, en 2001 L’Odyssée de l’espace, lorsqu’il imaginait des matchs très longs et épuisants entre humains et machines, il avait déjà tout deviné. En 1997, Deep Blue, un supercalculateur de 1300 livres, a battu le champion du monde Garry Kasparov. Puis c’est au tour de Kramnik, en 2006 lui aussi perd et la nette supériorité des programmes d’échecs sur les humains est sanctionnée. AlphaZero, le nouvel algorithme d’Alphabet, surpasse en 2017 le meilleur moteur d’échecs existant en quatre heures. Et cela réussit grâce à une approche d’intelligence artificielle qui imite le cerveau humain.

« La qualité des joueurs d’échecs jeunes et modernes s’est un peu améliorée », a déclaré Kenneth W. Regan, professeur d’informatique théorique à l’Université de Buffalo. a écrit Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles, sur le fait de devoir courir plus vite juste pour rester dans le même endroit « . Ce que Regan suggère, c’est que les moteurs d’échecs ont redéfini la créativité dans le jeu, permettant aux plus jeunes d’intérioriser les mécanismes de l’intelligence artificielle, capables de battre même les champions du monde.