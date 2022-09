La Russie prévient que les satellites SpaceX Starlink pourraient devenir un "cible légitime"

WTF ? ! Le système de satellites Starlink de SpaceX a, pas pour la première fois, été menacé de destruction par un gouvernement étranger. Sans surprise, c’est la Russie qui a proféré la menace voilée contre la société d’Elon Musk, qui a été un énorme atout pour l’Ukraine dans sa bataille contre les forces d’invasion russes.

L’avertissement est venu lors d’une réunion du groupe de travail (Workgroup) des Nations Unies sur la réduction des menaces spatiales la semaine dernière. Konstantin Vorontsov, membre de la délégation russe, a déclaré que le pays « souhaite souligner une tendance extrêmement dangereuse qui va au-delà de l’utilisation inoffensive des technologies spatiales et qui s’est manifestée lors des événements en Ukraine. À savoir, les États-Unis et leurs les alliés utilisent les éléments de l’infrastructure civile, y compris commerciale, dans l’espace extra-atmosphérique à des fins militaires. »

Reçu le deuxième envoi de stations Starlink ! @Elon Musk tient parole ! Merci de soutenir l’Ukraine et la paix dans le monde entier ! @OMarkarova Merci! pic.twitter.com/hNZwsXkOCT — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 9 mars 2022

Vorontsov n’a jamais mentionné Starlink par son nom, mais il ne faisait aucun doute à quoi il faisait référence. Le membre du ministère russe des Affaires étrangères et chef de la délégation du Bureau des affaires de désarmement de l’ONU a ajouté un avertissement : « Il semble que nos collègues ne se rendent pas compte que de telles actions constituent en fait une implication indirecte dans des conflits militaires. Les infrastructures quasi civiles peuvent devenir une cible légitime. pour représailles. »

« À tout le moins, cette utilisation provocatrice de satellites civils est discutable au regard du Traité sur l’espace extra-atmosphérique, qui prévoit l’utilisation exclusivement pacifique de l’espace extra-atmosphérique, et doit être fermement condamnée par la communauté internationale », a ajouté Vorontsov.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a répondu à la menace par un tweet soulignant que Starlink est uniquement destiné à un usage pacifique.

Starlink est destiné à un usage pacifique uniquement – Elon Musk (@elonmusk) 17 septembre 2022

La personne la plus riche du monde a affronté la Russie à plusieurs reprises depuis qu’il a envoyé des cargaisons de terminaux Starlink en Ukraine afin que ses citoyens puissent continuer à accéder à Internet dans les villes assiégées. SpaceX a fourni plus de 12 000 satellites au pays, qui compte désormais plus de 150 000 utilisateurs actifs de Starlink par jour.

En novembre dernier, la Russie a testé un missile anti-satellite en détruisant l’un de ses anciens satellites. Il a suscité une condamnation internationale pour le champ de débris résultant que les satellites SpaceX ont été contraints d’éviter. Musk a répondu en disant que SpaceX peut lancer des satellites plus rapidement que la Russie ne peut les abattre.

Plus tôt cette année, Musk a déclaré que SpaceX pourrait empêcher l’ISS de s’écraser sur Terre, un scénario proposé par le chef de l’espace russe Dmitri Rogozine, qui a également proféré une menace voilée contre la vie du patron de Tesla. Musk avait précédemment proposé de combattre le président russe Vladimir Poutine dans un « combat singulier » pour décider de l’avenir de l’Ukraine.

Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, c’est bien de te savoir – Elon Musk (@elonmusk) 9 mai 2022

Il n’y a pas que la Russie qui a des problèmes avec SpaceX. Un article de chercheurs affiliés au gouvernement publié par China’s Modern Defence Technology en mai a déclaré que la nation asiatique devrait développer des méthodes pour détruire les satellites, qui ont apporté des dangers et des défis cachés au pays.