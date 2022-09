Quel est l’intérêt de lancer une PS5 avec un lecteur externe en option ?

Sony travaille sur une nouvelle PS5, et tout tourne autour d’une refonte de l’idée que, même si cela ne vous convaincra peut-être pas trop, cela a beaucoup plus de sens qu’il n’y paraît. La nouvelle passe par un article de Tom Henderson publié dans Insider Gaming, où il assure que le constructeur lancera le nouveau modèle en septembre 2023.

Une PS5 avec un lecteur USB

Les informations publiées parlent d’une nouvelle console qui introduirait un add-on assez particulier, puisque nous parlerions d’un lecteur Blu-ray externe qui permettra l’utilisation de disques pour ceux qui changent d’avis et veulent passer du numérique à la version physique avec la météo. C’est quelque chose qu’il n’est pas possible de faire aujourd’hui, puisque, bien que deux versions de PS5 soient proposées (avec disque et sans disque), ceux qui ont opté pour la version numérique devront se contenter à vie de leur choix, car il n’y a aucun moyen pour connecter n’importe quel lecteur compatible.

Dans tous les cas, le plus important est que cette nouvelle console continuerait à porter le même matériel que l’on trouve aujourd’hui dans les stores, donc on ne verra guère une console plus petite ou trop différente de la PS5 numérique que l’on connaît aujourd’hui, et beaucoup moins qu’il est plus puissant que les actuels.

Allons-nous pouvoir utiliser ce lecteur sur la PS5 Digital ?

Une question que de nombreux utilisateurs se poseront est de savoir si cette unité externe que Sony va lancer avec la console peut être utilisée dans la PS5 numérique actuelle. Aujourd’hui, nous ne savons pas très bien quelle sera la position de Sony à cet égard, mais il ne semble pas que cela se produira. La nouvelle console comprendra un port USB-C supplémentaire à l’arrière, et elle sera chargée d’alimenter et de transférer les données entre le lecteur et la console, et bien que le port avant de la PS5 numérique puisse parfaitement lui convenir, quelque chose nous dit qu’il va être limité au nouveau modèle.

Est-il logique de sortir une telle console maintenant ?

La décision de lancer une console avec un lecteur en option est assez intéressante, car elle permettra aux joueurs de changer d’avis au fil du temps et même de remplacer l’un des éléments matériels les plus vulnérables en toute simplicité et d’éviter les services de réparation coûteux de la PS5. De ce point de vue ça sonne bien, cependant on pourrait aussi comprendre que le jeu de lancer une version avec un disque et une autre sans n’ait pas fini de se cailler correctement.

A tout cela, il faut ajouter l’augmentation du prix des consoles due à l’inflation et à la pénurie de composants, chose qui pourrait être atténuée avec ce nouveau modèle. Techniquement, vous ne vous passeriez pas éternellement du lecteur de disque, vous aurez donc toujours la possibilité de mettre à niveau votre matériel et d’être toujours heureux.

Est-ce la meilleure option ?

Un lecteur Blu-ray USB-C ne devrait pas être trop encombrant, mais compte tenu de la taille actuelle de la console, ajouter un composant supplémentaire à votre configuration ne sera pas joli. Si l’on tient compte du fait que la console dispose d’un système de boîtier remplaçable qui a très bien séduit le public (notamment pour nettoyer confortablement votre PS5), on n’aimerait pas voir un trou sous ce boîtier dans lequel loger le lecteur.

Ainsi, ceux qui osent utiliser le lecteur peuvent toujours le cacher et ne pas avoir l’impression d’avoir une brique de plus sur leur table à côté de la télévision. Nous verrons si Sony nous surprendra avec tout cela, mais pour l’instant nous devrons attendre jusqu’en septembre 2023, la date à laquelle la nouvelle console verra soi-disant la lumière.