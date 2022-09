Zano fait une pause sur Twitch : « Je souffre d’anxiété et de dépression »

Né en 1996, Cristiano Spadaccini a atteint 1,6 million de followers sur la plateforme Amazon.

Le record est toujours le sien. En 2021, lors d’un événement lié au lancement de la Fifa, Cristiano « ZanoXVII » Spadaccini avait réussi à connecter 159 171 spectateurs à sa chaîne en même temps. Personne n’est jamais allé aussi loin dans toute la courte histoire de Twitch Italie. Maintenant, le streamer a annoncé une interruption de toutes ses activités. Depuis quelque temps, ses émissions en direct sur la plateforme vidéo d’Amazon étaient au ralenti. La dernière diffusion visible sur sa chaîne remonte à il y a 15 jours. Maintenant, avec une série d’stories Instagram, Zano a expliqué la raison de son absence.

« Salut les amis, une petite mise à jour. Je n’ai pas streamé depuis un moment. La raison en est que je souffre de dépression et d’anxiété. Je suis sous antidépresseurs et anxiolytiques, je commence à prendre cette cure. Ce sera un processus assez long, il est juste de vous faire participer. Petit à petit ça ira mieux. Je t’envoie un gros bisou. J’espère être bientôt de retour sur le stream. Daje « . Quelques heures après avoir diffusé le message, il a également remercié sa fanbase avec une autre story Instagram : « J’ai lu beaucoup des messages que vous m’avez envoyés. Merci. Petit à petit mes amis ».

Qui est Zano, entre musique et jeux vidéo

Né en 1996, des origines et un accent romain, Zano fait partie des créateurs qui en Italie ont contribué à l’essor de Twitch en tant qu’espace dédié au divertissement. À l’heure actuelle, sur cette plate-forme, il a dépassé 1,6 million d’abonnés tandis que sur Instagram, il a atteint 727 000 abonnés. Gamer avant tout, Zano a principalement joué à Fifa et Call of Duty. Ces dernières années, cependant, il n’a pas épargné des incursions également dans le domaine musical. En 2018, il sort Chackra, son premier single qui a également été remixé par le rappeur Madman. Début 2021, il collabore avec Tha Supreme pour un autre single : Warzonata.