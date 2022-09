BeReal est déjà l’application la plus téléchargée et TikTok copie sa fonction principale

La fièvre BeReal semble n’avoir aucun frein. Il y a quelques semaines, nous vous disions que ce réseau gagnait un nombre assez important d’utilisateurs en raison de la spontanéité et de la nouveauté qu’il propose. Cette semaine, BeReal a réussi à se positionner comme l’application la plus téléchargée du Google Play Store. Alors que le réseau social gagne de plus en plus d’abonnés, TikTok a déjà son clone prêt, et Instagram travaille sur quelque chose de similaire pour récupérer ce qu’ils considèrent être le leur. L’héritage de BeReal durera-t-il ou ce nouveau réseau tombera-t-il dans l’une de ses copies ?

BeReal vole haut, mais TikTok veut déjà lui couper les ailes

Tout au long du mois d’août, BeReal s’est battu dans les stores d’applications avec des réseaux plus établis comme Instagram ou TikTok. L’effet boule de neige a fait son effet, et ces derniers jours, BeReal a réussi à se hisser au sommet.

On estime que le réseau compte déjà environ 20 millions d’utilisateurs actifs. Ce que nous ne savons pas du tout, c’est si BeReal sera une mode ou s’il finira par se faire un nom sur le marché. En regardant pas trop loin, des cas très prometteurs comme ClubHouse ou Stereo ont été totalement oubliés, il ne serait donc pas surprenant que BeReal se retrouve avec le même résultat.

TikTok Now : le clone BeReal est désormais disponible

TikTok n’a jamais caché l’idée de travailler sur des fonctionnalités similaires à celle de BeReal. L’attente n’a pas été longue, et il y a quelques jours TikTok Now est arrivé, une fonctionnalité identique qui atteint tous les utilisateurs du réseau social.

TikTok Now fonctionne avec le même système d’alerte Push. Une fois par jour, et de manière aléatoire, les utilisateurs reçoivent une notification sur leur téléphone portable qui les encourage à « être vrais ». Sur BeReal, ce message dit quelque chose comme « Il est temps de BeReal », tandis que TikTok fait sa version avec le texte « Time to Now ». Cela ne semble pas si génial, mais l’important ici est la fonctionnalité elle-même. Au moment où la notification est reçue, l’utilisateur doit faire une vidéo de 10 secondes – ou une image fixe – avec les caméras avant et arrière du téléphone. De cette façon, vous pouvez voir à la fois l’utilisateur et le contexte de ce qu’il faisait.

Tiktok bat à nouveau Instagram à la maison

Avec ce nouveau mode d’utilisation, le réseau social chinois devance largement Meta, qui prépare actuellement des fonctionnalités identiques pour Instagram. TikTok est devenu le premier réseau social à copier et coller cette fonctionnalité dans son écosystème, laissant derrière lui Instagram et Snapchat, qui semblent également travailler sur leur clone particulier.

Le temps nous dira si BeReal tiendra le coup ou s’il tombera sur tant de clones. Cela alimente également le débat sur la légalité pour un géant des médias sociaux de copier de manière flagrante une fonctionnalité inventée par un petit groupe d’entrepreneurs. Les brevets et les droits d’auteur n’existaient-ils pas ? Pour Zuckerberg et ByteDance, il semble que non.