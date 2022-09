L’écran et le dos faciles à soulever de l’iPhone 14 en font le plus facile à réparer depuis l’iPhone 7

Conclusion : Apple a probablement réalisé l’un de ses progrès les plus importants en matière de réparabilité de l’iPhone à ce jour. Les ingénieurs de Cupertino ont peut-être utilisé l’iPhone 14 standard pour tester les eaux d’auto-réparation. Bien que le téléphone n’ait pas beaucoup de mises à niveau par rapport au modèle de l’année dernière, il a une conception interne qui le rend assez différent, comme l’a découvert iFixit.

Après son lancement vendredi dernier, les gourous d’iFixit n’ont pas perdu de temps à démonter l’iPhone 14. Alors qu’Apple n’a pas beaucoup changé l’esthétique du combiné, le design intérieur est beaucoup plus facile à réparer. En fait, iFixit l’appelle l’iPhone le plus réparable depuis des années.

« Apple a complètement repensé les composants internes de l’iPhone 14 pour faciliter la réparation », a déclaré le fondateur d’iFixit, Kyle Wiens. « Ce n’est pas du tout visible de l’extérieur, mais c’est un gros problème. C’est le changement de design le plus important apporté à l’iPhone depuis longtemps. »

La grande nouveauté est que la vitre arrière est désormais facilement amovible. Le passage d’Apple aux plaques arrière en verre, à commencer par l’iPhone 8, devait permettre la recharge sans fil. Malheureusement, la réparation de ce panneau coûte 600 $ à l’arrière (jeu de mots).

Démonter le panneau arrière de l’iPhone 14 est un jeu d’enfant comparativement. Deux vis et un seul connecteur au bas du cadre maintiennent le verre en place. Un adhésif doux renforce l’assemblage. La colle est bien « moins agressive » que ce qu’utilise Apple sur d’autres modèles. Un tapis chauffant, une ventouse et des médiators étaient tout ce dont iFixit avait besoin pour soulever le dos.

« La meilleure caractéristique de l’iPhone 14 est celle dont Apple ne vous a pas parlé. Oubliez le SOS satellite et l’appareil photo plus grand, le titre est le suivant : Apple a complètement repensé les composants internes de l’iPhone 14 pour le rendre plus facile à réparer. »

Les mêmes vis qui fixent le dos tiennent également dans l’écran. Ainsi, l’avant et l’arrière peuvent se déplier à partir du nouveau châssis central en métal comme « un beau papillon ». Le châssis central rend également l’iPhone 14 plus résistant aux chocs puisque le châssis intérieur et la batterie subissent le poids de la force plutôt que le verre.

Malheureusement, Apple n’a inclus cette « refonte secrète » que dans l’iPhone 14 standard. Les iPhone Pro et Pro Max ont la même architecture interne que les modèles précédents. Wiens a déclaré que si vous voulez un iPhone qui « dure vraiment », l’iPhone 14 standard est votre meilleur pari.

Curieusement, Apple a omis de mentionner ce nouvel aspect du design dans sa keynote. Après tout, l’iPhone 14 n’a pas beaucoup de points de vantardise. Ce n’est même pas une mise à niveau incrémentielle de l’iPhone 13.

« L’iPhone 13, qui est sorti il ​​​​y a un an et qu’Apple vend toujours, est presque identique au 14 », souligne une critique de The Verge, ajoutant qu’il aurait dû s’appeler « iPhone 13S ».

L’équipe marketing d’Apple a laissé tomber la balle en ne jouant pas les changements internes et en vantant la conception beaucoup plus conviviale de l’iPhone 14. Cependant, il se pourrait qu’Apple ne soit toujours pas prêt à faire un saut complet sur la scène de la réparation par le bricolage.

Bien qu’il ait pris des mesures importantes pour permettre des réparations autonomes et non Apple, avec des manuels de produits et des kits de réparation accessibles à tous, il ne semble pas prêt à tout laisser tomber. Par exemple, même s’il est plus facile de remplacer la vitre arrière, iOS vous incitera à « activer » le panneau.

« Pourquoi diable auriez-vous besoin d’une autorisation pour installer une feuille de verre ? » dit iFixit dans sa vidéo de démontage (masthead). « L’utilisation d’un logiciel pour empêcher le remplacement de composants par des versions de rechange est très appréciée de notre part. »

Cette attitude anti-auto-réparation continue a empêché l’iPhone 14 d’obtenir un score de réparabilité iFixit plus élevé. Cela dit, il est toujours classé 7/10, le plus élevé qu’il ait donné à la marque depuis l’iPhone 7.