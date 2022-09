Bataille des semi-conducteurs entre les États-Unis et la Chine : conséquences de deuxième et troisième ordre

Pourquoi c’est important : Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement américain a bloqué la vente de puces spécifiques à quiconque en Chine. Nous voyons cela comme un changement important de la part du gouvernement dans les tactiques qu’il déploie. Les États-Unis sont passés du blocage d’entreprises spécifiques en Chine à un blocage de toutes les entreprises et à la concentration sur des produits spécifiques. Il s’agit d’un grand changement et ouvre la question : qu’espèrent-ils exactement accomplir ? Cela est évidemment important dans la mesure où cela peut nous aider à prédire le résultat, mais nous pensons de plus en plus que le gouvernement n’a peut-être pas entièrement réfléchi à la manière dont cela se déroulera en fin de compte.

Quelques antécédents. Les États-Unis ont repoussé les pratiques commerciales de la Chine, depuis la fin de l’administration Obama, avec une escalade marquée de la part de son successeur. L’administration Biden semble maintenir cette voie, bien qu’en repensant les tactiques.

Jusqu’à tout récemment, le gouvernement américain s’appuyait largement sur sa « liste d’entités » (voici la liste complète), pour ceux qui tiennent les comptes chez eux, il y a 183 entités Huawei sur la liste. Cela empêche des entreprises spécifiques d’acheter des produits exportés des États-Unis ou fabriqués par des entreprises américaines et/ou IP.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Il est peu probable que le processus de liste d’entités reste dans les mémoires pour son succès. Dès qu’un grand nombre de grandes entreprises chinoises ont commencé à apparaître sur cette liste vers 2017-2018, les entreprises américaines ont dépêché des équipes d’avocats et de lobbyistes pour percer autant de failles que possible.

Du point de vue chinois, la liste des entités semblait terriblement aléatoire. Certes, Huawei était une cible principale, mais de nombreuses autres entreprises se sont retrouvées sur la liste pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires pour elles. Nous avons parlé avec de nombreuses personnes dans des entreprises chinoises qui sont devenues incroyablement méfiantes à l’idée de faire des affaires avec qui que ce soit aux États-Unis, de peur de se retrouver d’une manière ou d’une autre sur la liste. Cela a créé un degré élevé d’incertitude et une ruée vers des alternatives, un sujet sur lequel nous reviendrons ci-dessous.

À la fin du mois dernier, le gouvernement américain a ajouté sept autres noms à la liste, et à en juger par ces noms, nous devons nous demander qui compile cette liste. Ces derniers ajouts semblent tous être impliqués dans des questions aérospatiales, et bien qu’ils aient des liens universitaires, le fait que tous les sept aient des désignations de numéro d’unité semble indiquer qu’il s’agit d’affiliés militaires, sinon d’unités pures et simples de l’Armée populaire de libération (APL).

Nous avons maintenant six ans dans ce processus, comment ces unités viennent-elles d’être ajoutées à la liste ? À en juger par la suite, nous devons penser que les personnes qui dressent la liste ont réalisé qu’elles étaient confrontées à une tâche sans espoir. Les entreprises chinoises sont devenues incroyablement habiles à créer des structures d’entreprise byzantines, rendant le suivi de leurs affiliations presque impossible. Nous supposons que quelqu’un au sein du gouvernement a réalisé la futilité de cette approche et a pris la décision de passer à la place à l’interdiction des expéditions de produits spécifiques.

La dernière approche cible les puces haut de gamme utilisées pour l’apprentissage automatique. Ce sont les types de puces qui peuvent être utilisées pour créer des améliorations de l’IA pour les algorithmes de recherche et trouver des utilisateurs qui souhaitent regarder des vidéos de chatons dansants. Ce sont également les types de puces qui peuvent être utilisées pour simuler des trajectoires de missiles et des explosions nucléaires.

D’après ce que nous pouvons dire, le gouvernement américain, dans tout cela, essaie de limiter la capacité de l’APL et de ses nombreux affiliés à accéder aux dernières technologies américaines. La guerre en Ukraine a mis en évidence que l’avantage militaire des États-Unis repose en grande partie sur son accès à la technologie la plus avancée. Bien sûr, il y a plus que cela, mais c’est quelque chose sur lequel l’armée américaine s’appuie fortement. Considérant l’armée chinoise comme une menace croissante, il est logique que les États-Unis ne veuillent rien faire pour aider la Chine à diluer cet avantage.

Ainsi, à notre test, le dernier passage à l’interdiction des produits marque une expansion significative des efforts du gouvernement américain. Cela fonctionnera-t-il mieux que la liste des entités ?

Nous sommes sceptiques.

Premièrement, comme indiqué ci-dessus, la plus grande force travaillant à diluer les efforts passés était les entreprises américaines elles-mêmes. Les actions de Nvidia ont chuté aux dernières nouvelles, et ils ont mis en garde contre un manque à gagner de 400 millions de dollars résultant de l’interdiction. Peut-être que cela fonctionnera pour ces puces spécifiques, mais nous pensons qu’une expansion supplémentaire rencontrera une forte résistance de la part du front intérieur.

Deuxièmement, comment cela fonctionnera-t-il dans une chaîne d’approvisionnement moderne ? Disons qu’une entreprise américaine veut acheter pour quelques millions de dollars de puces Nvidia interdites. Qui assemblera ensuite les puces dans des systèmes fonctionnels, en insérant les puces sur les cartes mères et en installant celles-ci dans les racks de serveurs ? Aujourd’hui, la majeure partie de ce travail est effectuée par les usines des entreprises taïwanaises en Chine. Nvidia peut-il expédier ces puces en Chine ? Techniquement, nous pensons que la réponse est oui, mais il est facile de voir comment ce processus peut facilement dérailler.

Troisièmement, il s’agit d’une décision à court terme, mais elle a des conséquences à long terme. Comme nous l’avons noté ci-dessus, chaque entreprise chinoise qui achète des versions à des fournisseurs américains est désormais occupée à rechercher des alternatives nationales. Nous avons beaucoup écrit sur la croissance des capacités des entreprises chinoises sans usine, y compris une foule d’entreprises produisant des GPU pas trop différents de ce que le gouvernement américain vient d’interdire (pas le même, mais se rapproche tout le temps). Les actions du gouvernement américain suscitent directement l’intérêt pour une mer d’aspirants concurrents de Nvidia. Pour des entreprises comme Biren, les actions du gouvernement américain sont un coup de pouce majeur.

Et ce ne sont que les effets de premier ordre. Stratechery a récemment abordé ce sujet, notant que l’un des plus grands avantages de Nvidia sur le marché des puces AI est son logiciel CUDA. Il est maintenant très difficile de savoir quel est le statut de ce logiciel en Chine. Cela augmentera certainement l’intérêt pour les alternatives open source à CUDA. Ainsi, non seulement Nvidia perd en ventes directes, mais elle risque désormais de voir son avantage concurrentiel s’éroder.

Cela s’étend également au-delà de l’espace des semi-conducteurs GPU/AI, cela s’applique à tous les semi-conducteurs américains, ce que nous appellerions des effets de troisième ordre. Toutes les entreprises chinoises, même celles qui n’ont absolument aucun lien avec l’armée chinoise, doivent désormais chercher des fournisseurs alternatifs. Ce n’est pas du patriotisme, c’est juste une planification d’urgence commerciale rationnelle. Les effets sont les plus susceptibles de se faire sentir d’abord dans les semi-conducteurs industriels et automobiles, c’est-à-dire loin des GPU de pointe, car c’est le domaine dans lequel les aspirantes sociétés de puces chinoises semblent les plus compétitives aujourd’hui. Nous allons garder un œil sur les commentaires de sociétés comme Texas Instruments et On semi sur la Chine au cours des prochains trimestres.

Ainsi, bien que nous comprenions l’intérêt du gouvernement américain à limiter l’offre de haute technologie à un adversaire potentiel à long terme, nous devons nous demander si, à long terme, cela profite à la Chine. Il n’y a pas de réponses simples à ce problème. Cela dit, le gouvernement américain doit penser de manière très stratégique ici. L’objectif est-il de limiter des projets militaires chinois spécifiques ? Est-ce pour paralyser tout le complexe des demi-finales chinois ? Y a-t-il même un objectif final? D’après ce que nous pouvons dire en ce moment, cela ne semble pas être le cas.