Gérez vos référentiels Git avec GitHub Desktop

Que vous débutiez avec Git ou que vous soyez un utilisateur chevronné, GitHub Desktop simplifie votre workflow de développement.

GitHub et GitHub Desktop sont-ils identiques ?

Git est un système de contrôle de version (VCS) populaire créé à l’origine par Linus Torvalds pour le développement du Core Linux en 2005.

GitHub est une plate-forme où les référentiels Git peuvent être hébergés sur le cloud/en ligne (une filiale de Microsoft depuis 2018), et GitHub Desktop est le client de bureau officiel pour interagir avec GitHub à l’aide d’une application et d’une interface graphique au lieu de la ligne de commande ou d’un navigateur Web.

Existe-t-il une application de bureau pour GitHub ?

Ça y est. Téléchargez l’application GitHub Desktop et installez-la sur votre PC/Mac.

Quelles sont les meilleures alternatives GitHub Desktop ?

SourceTree propose des applications Windows et macOS tout comme GitHub Desktop, mais GitKraken et SmartGit sont également compatibles avec Linux, ce que GitHub Desktop n’est pas.

GitHub Desktop est-il compatible avec Windows 7 ?

Oui, vous pouvez installer GitHub Desktop sur les systèmes d’exploitation pris en charge, qui incluent actuellement macOS Sierra 10.12 ou version ultérieure, et Windows 7 64 bits ou version ultérieure.

Fonctionnalités

Démarrer un projet

Vous trouverez tous les projets sur lesquels vous travaillez répertoriés dans la barre latérale. Si vous démarrez un nouveau projet, utilisez le menu déroulant du référentiel pour créer un nouveau référentiel ou en cloner un existant directement depuis GitHub.com.

Bifurquer

Les branches sont essentielles pour proposer des modifications et réviser le code sur GitHub — et elles sont toujours disponibles dans le coin supérieur gauche de la vue du référentiel. Sélectionnez simplement la branche actuelle pour changer de branche ou en créer une nouvelle.

Créez le commit parfait

Affichez un diff de vos modifications non validées et formez la validation parfaite en sélectionnant les fichiers — ou même les lignes spécifiques — qui constituent une modification. Entrez le résumé et la description, puis validez.

Voir votre historique

Visualisez vos modifications et commits dans le graphique de comparaison. Vous pouvez sélectionner des commits sur le graphique pour naviguer dans l’historique de vos branches locales.

Créer une demande d’extraction

Une fois que vous êtes satisfait de vos commits, vous pouvez ouvrir une pull request pour test et discussion sans quitter GitHub Desktop ni toucher la ligne de commande.

Fusionner et déployer

Parcourez les commits sur les branches locales et distantes pour voir rapidement et clairement quels changements doivent encore être fusionnés. Vous pouvez également fusionner votre code avec la branche principale pour un déploiement directement depuis l’application.

Quoi de neuf:

