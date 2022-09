Airbnb demande un peu trop à ses hôtes : dans les choses à faire aussi « tondre la pelouse » ou « jeter les ordures »

Tout a changé après Covid. Entre l’inflation et les nouveaux protocoles sanitaires, le coût des frais de nettoyage a beaucoup augmenté.

La plainte vient des États-Unis. Cela a commencé avec TikTok et a ensuite été repris par le Wall Street Journal et Business Insider. Après les fermetures qui ont stoppé le secteur du tourisme, les quotas requis pour le ménage ainsi que les tâches demandées aux invités augmenteraient sur Airbnb. Parmi les critiques devenues plus virales figure celle de Melissa Muzyczka, une femme de 31 ans qui a posté une vidéo sur TikTok dans laquelle elle retraçait le récit de vacances qu’elle souhaitait réserver sur Airbnb.

Ici, Muzyczka a expliqué comment une propriété enregistrée sur ce portail de location à court terme avait facturé 125 $ pour les frais de nettoyage. Chiffre élevé, surtout par rapport à ceux d’avant Covid. Plus important encore, en plus de devoir payer les frais de nettoyage, Muzyczka devrait également sortir les poubelles, enlever les draps, démarrer le lave-vaisselle et charger la machine à laver. Un peu trop vu tout le service, à tel point que Muzycka termine sa vidéo en disant qu’au final il avait préféré aller dans un hôtel avec Spa.

La publicité Hilton

La liste des demandes adressées aux clients Airbnb est également devenue un cas de concurrence publicitaire. En juillet dernier, la chaîne d’hôtels Hilton a publié une publicité comparant l’expérience d’une maison trouvée sur une plateforme de type Airbnb avec une chambre dans l’une de leurs propriétés. La maison trouvée sur Airbnb était présentée comme un manoir hanté avec une énorme liste de tâches peintes sur le mur extérieur. Comme l’explique le Wall Street Journal, les listes de demandes des clients peuvent souvent être très longues et peuvent même aller de demandes telles que « tondre la pelouse » ou « ramener les ordures à la maison ».

Demandes Airbnb

L’augmentation des prix due à l’inflation pèse certainement sur les coûts de nettoyage d’Airbnb. Mais ce n’est pas la seule chose qui a changé. Après les premières fermetures liées au Covid, la plateforme a mis à jour la liste des normes de nettoyage qui s’imposent aux hébergeurs, distribuant un manuel de 36 pages. Appuyant également cette thèse, Gabby Wallace, un hôte qui gère plusieurs appartements aux États-Unis entre le Maine, le Kansas et le Texas : « Il y a presque une centaine de choses que j’ai sur la liste de contrôle pour mes femmes de ménage. Parfois, on demande aux invités de faire deux ou trois choses et ils pensent qu’ils doivent tout faire ».

La réponse de la plateforme

Selon les données publiées par l’entreprise, 55% des hébergeurs facturent à leurs clients des frais de nettoyage qui représentent environ 10% du total de la réservation. Airbnb recommande également d’annuler ces frais si les hôtes sont trop occupés : « Souhaitez-vous que les voyageurs chargent la vaisselle sale dans le lave-vaisselle ou retirent leur literie avant le départ ? Si c’est le cas, envisagez de facturer des frais de nettoyage minimes ou aucune commission. »