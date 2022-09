Les options de connectivité Azure Space se développent

Il y a deux ans, Microsoft a lancé son initiative Azure Space, visant à faire d’Azure un acteur majeur sur le marché du cloud de connectivité par satellite et spatiale. Le 14 septembre, coïncidant avec la World Satellite Business Week, les responsables de la société ont expliqué comment ils prévoyaient d’étendre le portefeuille de connectivité par satellite de Microsoft.

Les travailleurs ont déclaré mercredi qu’un nouveau service appelé Azure Orbital Cloud Access entre en préversion privée, en commençant par les clients du gouvernement américain. Azure Orbital Cloud Access est spécifiquement destiné aux professionnels de l’informatique d’entreprise qui ont besoin d’une connectivité là où il n’y a pas beaucoup d’options. Il s’adresse plus particulièrement aux utilisateurs qui ne supportent pas la moindre indisponibilité, comme les premiers intervenants.

Azure Orbital Cloud, le nouveau service satellite

Azure Orbital Cloud Access est destiné à hiérarchiser intelligemment le trafic sur les réseaux fibre, mobile et satellite. Le trafic réseau prioritaire se produit via Starlink de SpaceX. En le reliant aux appareils Azure, les clients ont accès aux services cloud de Microsoft partout où Starlink opère. SpaceX est l’un des principaux partenaires de Microsoft pour Azure Space depuis le début de l’initiative.

L’année dernière, Microsoft a annoncé qu’Azure Orbital avait atteint la phase préliminaire, permettant aux clients de communiquer et de contrôler les satellites à partir de stations au sol appartenant à Microsoft et à ses partenaires dans le monde entier, sans frais pour revenir à Azure. Ce service Azure Orbital d’origine a été renommé Azure Orbital Ground Station, permettant à Microsoft d’utiliser la marque Azure Orbital pour couvrir plusieurs services (dont le dernier est Azure Orbital Cloud Access).

Microsoft a également annoncé aujourd’hui la disponibilité générale d’Azure Orbital Ground Station, son premier produit de « station au sol en tant que service ». Orbital Ground Station apporte les données satellite directement aux serveurs Microsoft.

De plus, Microsoft travaille avec ses partenaires. Faciliter l’intégration des communications par satellite aux opérations dans le cloud des entreprises. Intégrer la 5G et les communications par satellite via ses services Azure Orbital. Le but ultime : aider les fournisseurs de satellites à virtualiser leurs systèmes analogiques.

Amazon et Microsoft à la conquête des satellites

Azure Space n’est pas réservé aux entreprises spatiales. Il vise à attirer des clients industriels publics et privés sur les marchés de l’agriculture, de l’énergie, des télécommunications et du gouvernement. Il est également destiné à tout client ayant des besoins d’accès à distance et de bande passante.

Le principal rival de Microsoft dans le cloud, Amazon Web Services, ou AWS, a annoncé en juin 2020 sa propre stratégie et unité spatiales, appelée Aerospace and Satellite Solutions. AWS a également créé son propre service de connexion par satellite, AWS Ground Station, et une société de satellites appelée Project Kuiper qui est en concurrence avec Starlink de SpaceX et d’autres fournisseurs de réseaux par satellite. Microsoft a annoncé l’année dernière que Space X d’Elon Musk était l’un de ses principaux partenaires Azure Space. Microsoft travaille avec SpaceX pour fournir une connectivité Internet par satellite sur sa plate-forme.