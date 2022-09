Qui est le mystérieux homme muet des Anneaux de pouvoir ?

Comme tombé du ciel

Comme toujours, alertez que nous allons révéler certaines données des premiers épisodes, donc si vous n’avez pas encore vu la série, ne continuez pas à lire pour vous épargner des SPOILERS. Mais pour en revenir aux Anneaux de pouvoir, à la fin du premier épisode, un événement vraiment étrange se produit, comme la chute de ce qui ressemble à une météorite qui traverse une bonne partie de la Terre du Milieu, et qui finit par toucher le sol près d’où ils campent les poilus

La (supposée) météorite provoque un énorme cratère avec une forme humaine au centre et autour de lui, toute une surface brûlée. Eh bien, à partir de ce moment précis, de nombreux fans ont spéculé sur qui pourrait être ce géant qui n’a pas dit un seul mot à ce jour et qui décide de voyager avec les médiums vers la nouvelle enclave où ils passeront la saison prochaine. Et quand il s’agit d’imaginer… les théories deviennent vraiment folles.

Mais il y en a un sur lequel pratiquement tous les fans s’accordent, et c’est que ce géant, interprété par Daniel Weyman, appartient à une lignée de magiciens, tous immortels, et qui auront une importance décisive dans l’avenir des événements qui se produiront. sur Terre, quelques siècles plus tard.

Serait-ce Gandalf, Sauron… ?

Effectivement. Pratiquement tous ceux qui suivent la série ont le sentiment que l’Étranger est en fait un magicien, un Maiar, c’est ainsi que l’on connaît cette lignée d’êtres surnaturels qui naissent immortels, ils sont capables d’évoluer en acquérant différentes formes à partir de leur état d’origine et qui ont des pouvoirs si incroyables qu’ils peuvent gouverner la matière et les forces mêmes de la nature. Dans ce groupe se trouvent, bien sûr, les trois plus connus du Seigneur des anneaux : Sauron, Saroumane et Gandalf (bien qu’il y en ait quelques autres).

Eh bien, la seule chose qui rend cette théorie moins crédible, c’est que ces Maiar ne sont réellement arrivés sur la Terre du Milieu qu’au Troisième Âge, et la série Prime Video s’arrête à ce qui se passe dans le Second. Alors, faut-il l’oublier ? La vérité est que non, car bien que Tolkien marque le moment où la nouvelle d’eux est entendue, ce qui nous empêche de penser que cette condition immortelle ne leur a pas permis de vivre dans les Âges précédents avec des formes et des pouvoirs très différents de ceux qu’ils présenteront dans les films de peter jackson ?

En faveur de Gandalf, il y a la taille de l’étranger, car il est beaucoup plus grand que même un homme normal. Son allure générale nous rappelle ce que pouvait avoir l’acteur qui a donné vie au personnage de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, Ian McKellen, mais aussi que son atterrissage a lieu près des Poilus, les prédécesseurs des Hobbits, ce qui expliquerait cette affection naturelle qu’il manifestera pour les halfelins pendant une bonne partie de sa vie.

Cependant, il y a ceux qui croient qu’il s’agit en fait de Sauron, adoptant une forme humaine primitive avec laquelle parcourir la Terre du Milieu et inciter les peuples qui y vivent à forger les anneaux de pouvoir et, par conséquent, l’anneau unique qu’il portera. dans la bataille où Isildur le lui arrache en lui coupant le doigt.

Et vous, qui selon vous est l’Étranger des Anneaux de Pouvoir ?