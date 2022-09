GTA 6 filtré : 90 vidéos avec des tests techniques d’une version alpha

La plus grosse fuite de Rockstar

C’est peut-être difficile à croire, mais la personne responsable du téléchargement des vidéos sur les forums gtaforums a répondu aux questions et a montré des preuves pour convaincre les utilisateurs que les informations partagées étaient réelles. Au fur et à mesure qu’il répondait aux questions et démontrait les lignes de code demandées, les doutes ont commencé à disparaître parmi les plus sceptiques.

Et c’est que 90 vidéos d’enregistrement dans les tests internes d’un jeu sont quelque chose de difficile à comprendre. En los vídeos se pueden ver muchas pruebas técnicas en las que se comprueban principalmente cosas como las físicas o las interacciones del personaje, pero en ningún momento se enseña detalles importantes como el mapa del juego (algo que quita el sueño a muchos) o los personajes principaux. Je veux dire, nous parlons de clips de test très tôt dans la phase de développement du jeu, il reste donc encore un long chemin à parcourir pour voir tout ce qui ressemble au jeu final. La question est, comment en sont-ils arrivés à ce matériel ?

détails intéressants

Parmi les nombreux clips publiés, on peut voir quelques détails intéressants comme la présence du champ « carburant » dans les caractéristiques des véhicules, quelque chose qui nous inviterait à penser à un système de carburant limité pour les véhicules du jeu, ou encore la la physique des véhicules eux-mêmes, des véhicules qui, en plus de subir des dommages, sont capables de montrer des éléments mobiles tels que des pédales ou un réglage de siège.

Physique de l'intérieur de la voiture

Il a également été possible de voir une séquence dans laquelle le personnage rampe sur le sol pour entrer dans une zone couverte. Ce mouvement était auparavant indisponible, il semble donc maintenant que vous puissiez ramper sur le sol pour une meilleure couverture ou simplement vous faufiler devant les flics.

Mécanique de tir des passagers dans GTA 6

Tout semble indiquer que les vidéos ont été extraites de l’outil Rockstar Content Editor, et on peut même voir quelques noms de programmeurs qui correspondent aux profils Linkedin, ce qui corroborerait la légitimité des vidéos. Car oui, il y a déjà ceux qui se sont chargés de rechercher ces noms sur Linkedin parmi les personnes qui travaillent pour Rockstar, et ils ont obtenu un prix.

Ce n’est pas la finale de GTA 6

Avant de commencer à crier sur l’apparence des graphismes dans ces vidéos et sur le peu que vous aimez les personnages, vous devez comprendre qu’il ne s’agit rien de plus qu’une série de tests techniques pour tester de nombreux aspects du jeu. Les personnages utilisés avec des modèles aléatoires qui n’auront rien à voir avec ceux qui jouent dans l’histoire (bien qu’il ait été question d’un homme et d’une femme).

La carte devrait être en partie la même, et il semble y avoir une référence dans les fichiers où Vice City est mentionné. La résolution et la qualité graphique des images sont celles d’une version alpha de test, où toutes les textures ne sont pas chargées et où tout le potentiel graphique du jeu n’est pas affiché. De plus, une des vidéos montre le menu principal d’une PS4, on a donc pu comprendre que les tests se font sur une PS4 ou PS4 Pro.

En attendant la réponse de Rockstar

Comme vous pouvez l’imaginer, l’entreprise ne devrait faire aucune déclaration à cet égard, au-delà de la suppression de tous les services d’hébergement dans lesquels les fichiers sont déjà hébergés. Twitter se remplit de messages avec des extraits de vidéos, il est donc très probable que tôt ou tard tous ces messages seront supprimés.