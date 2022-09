Trucs et astuces pour débuter dans Splatoon 3

Splatoon 3 est maintenant disponible sur Nintendo Switch. Après plusieurs mois d’attente pleine de teasers qui ont été montrés dans différents Nintendo Directs, le jeu a enfin atterri sur la console de Nintendo, et il bat toutes sortes de records. Comme nous l’avons déjà dit, Splatoon 3 est un titre qui améliore l’ensemble du système de jeu, en peaufinant les mécanismes et avec un mode principal qui nous procurera des heures de plaisir. Si vous avez débuté dans la franchise avec ce titre, ou si vous avez joué au deuxième volet il y a longtemps et que vous avez déjà oublié beaucoup de choses, voici quelques trucs et astuces pour démarrer ce troisième titre du bon pied.

Utiliser le contrôle de mouvement

Tu n’est pas le seul. Cela est arrivé à chacun d’entre nous. Vous démarrez le jeu, lancez le tutoriel et… devoir bouger les bras pour contrôler la caméra ne vous convainc pas tout à fait. Vous allez dans les paramètres et le désactivez pour avoir le contrôle avec les deux joysticks. Eh bien, vous ne tirez pas le meilleur parti du jeu.

Les commandes de mouvement prendront un certain temps pour s’y habituer, mais en retour, vous obtiendrez beaucoup plus de précision et de vitesse lors de la visée. Si votre idée est de jouer en ligne une fois que vous aurez compris les mécanismes, vous commencerez avec un désavantage si vous utilisez les mécanismes analogiques.

Vous pouvez ajuster la sensibilité à différentes armes. Prenez votre temps pour apprendre les commandes de mouvement et voyez quelle sensibilité vous convient pour obtenir la meilleure manipulation possible.

utiliser la carte

Réapparaître dans Splatoon 3 peut être un peu énervant. Vous teniez votre console en train de faire des mouvements, et tout à coup vous n’avez plus une bonne référence de l’endroit où vous vous trouvez. Eh bien, jetez un coup d’œil à la carte. Vous pourrez voir où l’ennemi presse et quel chemin vous devez suivre pour revenir à l’attaque.

Il est également intéressant de vérifier la carte de temps en temps pour voir comment le jeu se déroule d’un point de vue moins biaisé que le nôtre.

Choisissez bien vos armes

Lorsqu’une nouvelle arme apparaît dans Splatoon, il est normal d’y aller et d’oublier le reste. Prenez votre temps pour découvrir le jeu petit à petit et voir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque arme. L’arme que vous utiliserez dépendra entièrement de votre style de jeu. Êtes-vous un loup solitaire ou faites-vous généralement plus de travail d’équipe ? Si vous faites partie de ces derniers, il sera préférable d’utiliser des objets axés sur la possibilité de se déplacer rapidement sur la scène et de faire revivre vos compagnons si nécessaire. Laissez les autres membres de l’équipe se salir les mains, jamais mieux dit.

peindre votre socle

Ce point est assez délicat, mais les débutants ont tendance à l’oublier. Dès que vous lancez le jeu, remplissez rapidement votre socle d’encre. Enduire la zone de l’adversaire avec de l’encre est cool, mais avant de sortir pour envahir, nous devons nous assurer de ce qui est à nous.

Essayez des armes avant de les acheter

Avant de vous lancer dans l’achat d’une arme, vous pouvez la tester. Ainsi, vous pouvez avoir une idée de s’il vaut la peine d’y investir ou non.

Lorsque vous êtes dans l’armurerie, appuyez sur le bouton « Y » de votre manette pour ouvrir le stand de tir. Là, vous pouvez essayer des armes spéciales et secondaires. Profitez-en pour observer l’ampleur de chacun d’eux et les dégâts qu’ils causent. Vous pouvez les mesurer en utilisant les fléchettes comme référence. De cette façon, vous saurez quels types d’armes conviennent le mieux à votre style de jeu.