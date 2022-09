Intel commencera à supprimer progressivement les marques Pentium et Celeron en 2023

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Intel commencera à éliminer progressivement les marques Pentium et Celeron de longue date l’année prochaine. Les ordinateurs portables d’entrée de gamme expédiés en 2023 et au-delà comprendront des processeurs sous le nouveau parapluie « Intel Processor ». Josh Newman, vice-président d’Intel et directeur général par intérim des plates-formes client mobiles, a déclaré que la nouvelle image de marque simplifiera leurs offres afin que les clients puissent « se concentrer sur le choix du processeur adapté à leurs besoins ».

Les passionnés de PC d’antan ont probablement de bons souvenirs des deux marques. Le Pentium original a fait ses débuts en 1993 et ​​a servi de produit phare d’Intel pendant plus d’une décennie. Pendant de nombreuses années, les ordinateurs personnels les plus rapides au monde ont été équipés d’Intel Inside. L’Athlon original d’AMD se battrait bien, mais c’est une autre histoire.

Intel est passé à la marque Core pour les produits phares dans la seconde moitié des années 2000.

La puce économique originale d’Intel, la Celeron, a connu son apogée à la fin des années 90. Le Celeron 300A, nom de code Mendocino, s’est avéré être un monstre dans le domaine de l’overclocking.

En changeant la vitesse du bus de 66 MHz à 100 MHz sur une carte mère haut de gamme, les passionnés ont découvert qu’ils pouvaient faire fonctionner de manière fiable la puce budgétaire à 450 MHz. Les cycles de fréquence supplémentaires et l’inclusion du cache L2 intégré ont aidé le processeur à rivaliser avec les performances des puces x86 les plus rapides et les plus chères disponibles à l’époque. Avec une chute de tension et un peu plus de manipulation FBS, certains ont même réussi à franchir la barrière des 500 MHz.

Lorsque la marque Core est devenue le produit phare d’Intel, le nom Pentium a été rétrogradé à une marque de valeur. Ni lui ni le Celeron n’ont causé beaucoup d’excitation à partir de ce moment-là.

Le processeur Intel servira de nom de marque pour plusieurs familles de processeurs, a déclaré Intel. Je ne sais pas comment l’utilisation du même nom sur plusieurs familles de processeurs simplifiera la gamme ou la rendra moins confuse, comme le promet Intel, mais nous verrons.

Chipzilla a déclaré que la rationalisation leur permettrait par ailleurs de rester concentrés sur leurs marques phares, Intel Core, Intel Evo et Intel vPro.

Peu de produits bénéficient d’une durée de vie aussi longue que les marques Pentium et Celeron et c’est quelque chose dont nous pouvons être fiers.