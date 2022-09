AT&T revient sur sa promesse de prendre en charge 3,45 GHz sur les téléphones plus anciens

Facepalm : AT&T a dissipé une certaine confusion concernant la compatibilité des appareils 5G, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour certains utilisateurs. Plusieurs nouveaux téléphones comme l’iPhone 12, l’iPhone 13, le Galaxy S21 et le Pixel 6 ne prendront finalement pas en charge le spectre de la bande médiane.

Comme le raconte Ars Technica, AT&T a déclaré le mois dernier à CNET qu’il publierait une mise à jour logicielle pour permettre à certains combinés « plus anciens » de tirer parti de son spectre de bande C de 3,45 GHz nouvellement acquis.

AT&T a récupéré le spectre lors de la vente aux enchères du spectre de la Federal Communications Commission en janvier dans ce qui s’est avéré être la troisième vente aux enchères la plus rentable de l’histoire de la FCC. Les télécoms sont en tête du peloton avec 1 624 licences acquises pour un total de 9,08 milliards de dollars. Dish Network (enchérissant sous le nom de Weminuche LLC) a terminé à la deuxième place de l’enchère avec 7,33 milliards de dollars dépensés pour 1 232 licences. T-Mobile a remporté le bronze, acceptant de débourser 2,9 milliards de dollars pour 199 licences.

Peu de temps après la vente aux enchères, Chris Sambar, cadre d’AT&T, a déclaré à CNET que « les principaux appareils phares en 2022, les gros appareils des grands équipementiers, bénéficieront d’un support de 3,45 GHz à partir de cette année et à l’avenir ».

Comme vous pouvez l’imaginer, c’était une nouvelle rafraîchissante quand AT&T a étendu le prise en charge des appareils en août. Malheureusement, tout cela était une grosse erreur.

Le représentant d’AT&T, Jim Greer, a récemment confirmé à Ars Technica que seuls les appareils 2022 et plus récents peuvent être certifiés par la FCC pour utiliser 3,45 GHz. Les déclarations précédentes concernant le prise en charge des téléphones plus anciens ont été « fournies par erreur, puis confirmées de manière incorrecte », a ajouté Greer.

Une liste mise à jour des appareils compatibles fournie à Crumpe comprend la famille Galaxy S22, le Galaxy Z Flip 4, le Galaxy Z Fold 4 et la famille iPhone 14.

La déclaration de Greer semble rejeter la responsabilité du manque de support sur la FCC et sa gestion des certifications.

Il convient de préciser que ceux qui possèdent des téléphones 5G sur AT&T pourront toujours tirer parti de sa bande C à 3,7 GHz ainsi que des fréquences à bande basse et mmWave. Le spectre de 3,45 GHz aidera simplement AT&T à créer un réseau milieu de bande plus fort pour les appareils qui peuvent y accéder.

AT&T a déclaré à CNET qu’il fournissait des informations aux équipes des magasins sur son réseau 3,45 GHz et sur les appareils qui le prennent en charge, mais on ne sait pas dans quelle mesure cela se répercutera sur les clients et sera pris en compte dans leurs décisions d’achat.