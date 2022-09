Images présumées d’une fuite de carte Galax RTX 4090 à quatre emplacements et quatre ventilateurs

Très attendu: une autre carte graphique tierce de la série RTX 4000 semble avoir fui avant la révélation officielle de Lovelace de Nvidia la semaine prochaine. Comme pour le précédent modèle Zotac, cette carte Galax Serious Gaming/SG est un monstre à quatre emplacements/trois ventilateurs, bien qu’il soit possible d’ajouter un quatrième ventilateur si vous en ressentez le besoin.

Galax North America a tweeté un teaser pour un nouveau produit Serious Gaming, ou SG, la marque la moins chère de sa gamme de cartes. Il n’y a pas grand-chose dans le tweet à part le logo, mais Omgpu.com prétend avoir des rendus.

Le modèle réel de la carte n’est pas nommé, mais il est difficile d’imaginer qu’il s’agisse d’autre chose que du RTX 4090, compte tenu de la taille et de la conception à quatre emplacements. La carte SG a trois ventilateurs à l’avant et, comme pour les cartes précédentes portant le nom SG, il est possible d’ajouter un quatrième ventilateur à l’arrière à l’aide de la technologie 1-Clip de la société.

La carte SG a un connecteur à 16 broches (12VHPWR) au milieu, qui peut fournir 600 W sur 12 rails, quatre fois plus qu’un connecteur à 8 broches. Il y a aussi la gamme habituelle de RVB, y compris un éclairage élégant sur le ventilateur arrière.

L’emballage de la carte ne donne pas grand-chose, bien que l’une des figurines à capuchon que Galax utilise pour sa série RTX 3000 porte maintenant ce qui pourrait être un masque de style Squid Game enfreignant la marque.

La semaine dernière, nous avons vu ce qui pourrait être le RTX 4090 de Zotac. Il a également une conception à quatre emplacements et un connecteur PCIe Gen 5.0 (12VPWHR) à 16 broches, bien que sa forme semblable à une planche à roulettes se révèle source de division.

Le compte Twitter GeForce de Nvidia a publié hier quelques tweets pour augmenter le battage médiatique autour de sa révélation Project Beyond RTX 4000 le 20 septembre. L’un d’eux marque la première fois que Nvidia a officiellement confirmé le nom de l’architecture Lovelace, tandis que l’autre a fait allusion au GPU AD102 ayant une taille de matrice carrée de 629 mm, 75 milliards de transistors et plus du double des performances du GA102 trouvé dans les RTX 3090 et RTX 3080.