La vraie surprise de Warzone 2 est le mode DMZ : qu’est-ce que c’est ?

Hier, nous avons pu apprendre presque tous les détails du nouveau Call of Duty Warzone 2.0, mais parmi tous, les gens d’Infinity Ward ont gardé une dernière surprise dont tout n’est pas encore connu avec certitude. Nous parlons du mode DMZ, une modalité qui avait déjà fait l’objet de rumeurs et qui est enfin une réalité. Mais qu’est-ce que c’est que le mode DMZ ?

Survivre dans la zone de guerre

La nouvelle carte Warzone s’appelle Al Mazrah, et dans sa gigantesque extension, nous profiterons de différentes zones dynamiques dans lesquelles survivre à la tempête de sable et aux attaques du reste des joueurs. Mais ce n’est rien de plus que l’expérience classique de Battle Royale dans laquelle vous parachutez et recherchez rapidement des ressources pour survivre. Ce mode soulève les passions, mais il est vrai que les joueurs recherchent un autre type de divertissement encore plus épuisant.

C’est là qu’intervient le soi-disant mode DMZ. Selon les informations officielles partagées par Activision, il s’agit d’un mode créé par l’équipe de développeurs d’Infinity Ward et d’autres studios collaborateurs dans lequel le joueur aura une totale liberté pour explorer la carte.

Le joueur peut effectuer une reconnaissance de la zone par lui-même ou trouver un partenaire pour le faire, afin de trouver des ressources et de remplir l’inventaire pour pouvoir l’utiliser partie après partie. Cela ne vous semble-t-il pas familier ?

Réflexes d’évasion de Tarkov

De nombreux joueurs sur PC sont absolument dévoués à Escape From Tarkov, un jeu de tir amusant qui offre une expérience de survie très intense dans laquelle la simulation de guerre atteint des niveaux de réalisme assez obsessionnels. Les possibilités dans Escape from Tarkov sont infinies, mais elles finissent toutes par la même : perdre votre inventaire.

Dans le jeu, vous devez collecter des armes et des accessoires pour avoir un inventaire complet qui vous permet de continuer à jouer à de nouveaux jeux avec un minimum de dignité, car sinon vous partirez à mains nues et vous devrez utiliser la première chose que vous trouverez comme arme . Et c’est qu’à chaque fois que vous mourrez, vous perdrez tout ce que vous aviez dans votre sac à dos, vous devez donc toujours laisser quelque chose dans votre inventaire général pour pouvoir commencer une nouvelle partie avec un équipement décent.

L’objectif n’est autre que de trouver une zone d’extraction et de repartir à pied avec tout ce qui a été collecté, afin de continuer à augmenter votre arsenal et, petit à petit, rendre votre personnage mieux équipé et protégé dans l’action.

Quelle carte aura la DMZ ?

La particularité d’Escape from Tarkov et de ce genre de jeux de survie est que la carte est si grande que le joueur ne sait pas exactement où il se trouve (ils n’ont pas non plus de carte), donc on ne sait pas exactement quelle carte Warzone utilisera pour jouer de cette façon. Compte tenu du fait que les cartes utilisées dans le Battle Royale finissent par être mémorisées après plusieurs parties, le mode DMZ se détériorerait beaucoup si les joueurs savaient à tout moment où ils se trouvent et où ils doivent aller, donc en principe on ne voit pas qu’il a beaucoup Il est logique d’utiliser la carte Al Mazrah pour ce mode. De plus, sachant que pour DMZ, ils ont réuni pas mal d’équipes de développeurs d’autres équipes de production des précédents Call of Duty, il est clair que nous parlons de quelque chose de gigantesque qui donnera beaucoup à dire.

Quoi qu’il en soit, nous devons connaître tous les détails exacts, car ils auront évidemment donné une touche différente au jeu pour le rendre original. Ou alors nous voulons croire. Quoi qu’il en soit, nous voulons jouer à Warzone maintenant.