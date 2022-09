Teams sur Windows 11 ajoute un aperçu de notre caméra

L’application Teams de Windows 11 est l’une des nouvelles fonctionnalités fournies avec le système d’exploitation. Bien sûr, nous ne savons pas combien de personnes utilisent quotidiennement cette application. Cela ne indique pas que le géant de Redmond ne continue pas à améliorer l’application malgré sa faible utilisation. Incorporant maintenant un aperçu de notre appareil photo.

L’application Windows 11 Teams ajoute désormais de l’espace pour la caméra

Dans la dernière mise à jour pour Insiders, nous pouvons voir comment maintenant, lorsque nous utilisons la zone Teams, qui peut être désactivée, nous verrons un aperçu de notre caméra. Chez Microsoft, ils n’abandonnent pas et, après d’innombrables échecs lorsqu’il s’agit de promouvoir des applications de messagerie, ils continuent d’essayer. Le cas de Teams est à l’opposé de l’habituel, il a triomphé dans le monde des affaires et veut le ramener à la maison.

C’est un moyen encore plus rapide de pouvoir entrer dans une réunion et de voir comment nous allons y être vus. Un excellent petit ajout qui, espérons-le, encourage l’utilisation de Teams. Pour l’instant, son utilisation et sa promotion restent testimoniales et nous verrons si Microsoft convainc les gens.

Il est intéressant de voir à quel point cette partie du système d’exploitation attire autant l’attention. Nous serions intéressés de savoir combien de personnes l’utilisent quotidiennement. S’ils permettaient de le configurer avec des comptes d’entreprise, cela pourrait peut-être être plus intéressant. Ainsi, les millions d’utilisateurs qui utilisent quotidiennement Teams bénéficieraient d’une intégration complète avec le système d’exploitation du géant de Redmond.