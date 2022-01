Xbox Series X Stock: où acheter la console en France ? (Dispo, restock, drops)

Plus de Six mois après le lancement de la Xbox Series X, la console de nouvelle génération de Microsoft continue d’échapper aux joueurs. Les stocks sont rares dans le monde entier, et si les réapprovisionnements arrivent de plus en plus régulièrement, les consoles s’arrachent presque aussi vite qu’elles apparaissent. À l’heure actuelle, la Xbox Series X et S sont en rupture de stock dans tous les pays. Dans cet article, afin d’augmenter vos chances d’obtenir une de ces précieuses consoles, nous allons rassembler les liens direct vers les fiches produits marchands, les offres disponibles en direct, ainsi que quelques conseils et astuces et informations sur le marché.

Où acheter la Xbox Series X & S: Vérifiez le stock marchands

Amazon (FR) : Xbox Series X / Xbox Series S

Amazon (DE) : Xbox Series X / Xbox Series S

Amazon (ES) : Xbox Series X / Xbox Series S



Fnac : Xbox Series X / Xbox Series S

Cdiscount : Xbox Series X / Xbox Series S

Darty : Xbox Series X / Xbox Series S

Boulanger : Xbox Series X / Xbox Series S

Electro Dépôt : Xbox Series X / Xbox Series S

Leclerc : Xbox Series X / Xbox Series S

LDLC : Xbox Series X / Xbox Series S

Stock Xbox Series X & S en direct

La page étant en cache, faites Ctrl + F5 et cliquez sur les images pour accéder aux nouvelles offres.

[MAJ] Xbox Series X disponible en stock à 559€ chez Cdiscount avec 2ème manette

[MAJ] Xbox Series X disponible en stock à 499€ chez Fnac.com

[MAJ] Xbox Series X disponible en stock à 499€ chez Electro Dépôt

[MAJ] Xbox Series S disponible en stock à 299€ chez Cdiscount

Xbox un problème de stock non isolé

Microsoft n’est pas la seule entreprise à avoir un problème de chaîne d’approvisionnement. La rivale Sony est également confrontée à des pénuries de sa console PlayStation 5. Les retards sont attribués à toutes sortes de raisons, depuis les revendeurs organisés qui accumulent les machines pour les revendre à profit, jusqu’aux pénuries de semi-conducteurs qui provoquent des goulots d’étranglement dans la production de produits électroniques dans le monde entier, en passant par le simple fait que les deux nouvelles consoles sont très demandées.

Ne vous attendez pas à ce que ces contraintes d’approvisionnement soient résolues de sitôt. Mike Spencer, de Microsoft, a déclaré au New York Times qu’il s’attendait à ce que les pénuries de la console Xbox Series X se poursuivent jusqu’en juin, au plus tôt. Les prévisions sont encore plus sombres si l’on considère les commentaires du fabricant de puces AMD – qui fournit des composants pour les deux consoles – qui a déclaré que la demande de pièces dépasserait l’offre jusqu’à la seconde moitié de 2021.

Si cela peut vous consoler, la pandémie de coronavirus a également retardé la production de nombreux jeux de la prochaine génération, ce qui signifie qu’il y a moins de raisons de passer immédiatement à la dernière console Xbox. La nouvelle génération démarre sur un coup de mou plutôt que sur un coup d’éclat.

Trouver un détaillant ayant une Xbox Series X en stock est un défi, et nécessite de la chance ainsi que de la recherche. Malgré des politiques temporaires empêchant les clients d’acheter plus d’une console, le lent filet de nouveaux stocks est réparti entre tant de magasins en ligne que chaque détaillant individuel a tendance à vendre en quelques minutes.

La Xbox Series X peut également être achetée via Xbox All Access, qui vous donne la console et un accès de 24 mois au service de jeux à la demande de Microsoft, Xbox Game Pass Ultimate, à partir de 24,99 € par mois par Fnac et Micromania. Cela dit, la disponibilité du Xbox All Access est limitée par les mêmes problèmes d’approvisionnement que la console elle-même.

 

Un nouveau stock peut arriver soudainement et sans avertissement, c’est pourquoi il est conseillé de suivre les trackers de stock de la Xbox Series X et les comptes Twitter des détaillants en ligne si vous le pouvez. Notre guide pour savoir où acheter la Xbox Series X répertorie tous les détaillants qui ont déjà eu des stocks ou proposé des précommandes. Nous actualisons constamment cette page avec les dernières informations sur la date d’arrivée des nouvelles consoles, alors consultez-la régulièrement pour connaître les mises à jour des stocks.

Vous pouvez faire confiance à nos synthèses indépendantes. Il se peut que nous touchions une commission de la part de certains détaillants, mais nous ne laissons jamais cela influencer nos sélections, qui sont fondées sur des tests en conditions réelles et des conseils d’experts. Ces revenus contribuent à financer le site.

Combien coûte la Xbox Series X ?

La Xbox Series X coûte officiellement 499 €. Il existe également le programme Xbox All Access, dans le cadre duquel vous ne payez rien à l’avance et obtenez une console Xbox Series X et 24 mois de Game Pass Ultimate pour 34,99 € par mois. À la fin de la période de 24 mois, vous gardez la console.

La console entièrement numérique Xbox Series S coûte 299 € et est plus souvent en stock que la Xbox Series X, plus puissante. La Xbox Series S est également disponible via le programme Xbox All Access pour 24,99 € par mois.

Des offres groupées ont été repérées, mais elles sont rares. Le détaillant en ligne Very a vendu la console avec une manette supplémentaire lorsqu’il avait des stocks de la console. Currys PC World vend par exemple la console avec trois mois de Game Pass pour 459 €. Mais comme l’offre de consoles de base est très limitée, il ne faut pas s’attendre à voir des offres groupées très intéressantes de sitôt.

Prix de la Xbox Série X et de la PlayStation 5

Le prix de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 sont identiques : 499 €. La PlayStation 5 Digital Edition (qui n’a pas de lecteur de disque) coûte 399 €, alors que la Xbox Series S, entièrement numérique, est moins chère que sa rivale à 299 €.

Il est difficile de comparer les deux modèles les moins chers, car s’ils n’ont pas de lecteur de disque, ils ne sont pas équivalents. La PlayStation 5 Digital Edition est tout aussi puissante qu’une PlayStation 5 standard – elle n’a simplement pas de lecteur de disque – tandis que la Xbox Series S est une légère baisse de performance par rapport à la Xbox Series X aux spécifications plus élevées.

Xbox Series S: Une bonne option sur le long terme ?

Alors que cette nouvelle génération de consoles est en cours, il est facile de comprendre pourquoi la Xbox Series S est une excellente option abordable. À 299 € , c’est la même chose, voire moins, que la Nintendo Switch, déjà peu puissante. Il est également difficile de contester qu’il s’agit d’une façon réfléchie d’abaisser la barrière d’entrée aux consoles de nouvelle génération pour les personnes à faibles revenus, en particulier dans nos circonstances de plus en plus précaires affectées par une pandémie.

Bien sûr, il y a une bonne raison pour laquelle Microsoft est capable de vendre la Xbox Series S à presque la moitié du prix de sa grande sœur plus puissante. Il ne s’agit pas seulement d’une console moins puissante, mais aussi d’une console qui doit se contenter de moins, sans lecteur de disque pour jouer à des jeux physiques et avec un misérable SSD de 512 Go pour le stockage.

Néanmoins, les premiers signes étaient prometteurs. Après tout, cette machine moins chère et moins puissante peut quand même faire des choses cool de la prochaine génération comme le ray-tracing, le passage d’un jeu à l’autre avec la reprise rapide ou l’amélioration du fonctionnement de vos jeux de la dernière génération. La dernière mise à jour permet même d’augmenter le nombre de FPS dans les jeux plus anciens.

Le passé semble donc tout rose, mais qu’en est-il de l’avenir à long terme ? C’est un peu plus difficile à déterminer pour l’instant, car de nombreux développeurs continuent de prendre en charge les deux générations de consoles pendant cette transition entre les générations de consoles.

Mais dès qu’il s’agit de se pencher sur les exclusivités next-gen, les lacunes sont déjà apparentes. Nous l’avons vu avec la sortie de Control : Ultimate Edition et de l’exclusivité next-gen The Medium, qui ne prennent tous deux en charge le ray-tracing que sur la Xbox Series X.

Même dans ce cas, ces jeux doivent faire des compromis sur la résolution et les fréquences d’images, ce qui nous rappelle que la PS5 et la Xbox Series X sont déjà du matériel économique par rapport au matériel PC le plus avant-gardiste du marché actuel.

Si quelques jeux montrent déjà les limites de la Série S quelques mois après le début du cycle de vie de la console, quelles seront les autres contraintes auxquelles elle sera confrontée dans un an ou deux ? Alors que la génération précédente, les développeurs avaient la possibilité de profiter des spécifications améliorées de la PS4 Pro ou de la Xbox One X pour augmenter la taille de leurs jeux, le fait de devoir réduire la taille de leurs jeux pour qu’ils puissent fonctionner sur la Xbox Series S risque de leur causer plus de problèmes. J’ai du mal à imaginer que les développeurs qui veulent porter leur jeu sur la Xbox puissent renoncer à faire une version pour la Série S.

David Cage, de Quantic Dream, avait déjà critiqué l’approche de Microsoft concernant les deux consoles, déclarant qu' »il y a de fortes chances que la plupart des développeurs se concentrent sur la version bas de gamme pour éviter de faire deux versions différentes », et risquent donc d’entraver l’innovation dans les titres next-gen.

Le développeur de la série Metro, 4A Games, s’est également exprimé sur les défis du développement pour la Xbox Series S. Dans une interview accordée à Wccftech, le directeur technique, Oleksandr Shyshkovtsov, a expliqué que si le fait que la console ait moins de RAM ne leur pose pas de problème, son GPU moins puissant (4 teraflops contre 12 pour la Series X) « présente des défis pour les futurs titres ».

« Notre moteur de rendu actuel est conçu pour une haute résolution spatiale et temporelle (lire : 4K/60FPS). L’abandon de l’un de ces paramètres nous obligerait à effectuer des calculs plus coûteux, ce qui réduirait encore davantage les performances. Nous avons une solution de compromis pour le moment, mais je n’en suis pas encore satisfait », a-t-il déclaré.

Mais revenons à vous, le joueur qui a opté pour la Série S en tant que « bonne affaire » de la prochaine génération. Vous n’avez pas à vous plaindre au lancement, vos anciens jeux fonctionnent mieux que jamais, même Cyberpunk 2077 fonctionne de manière acceptable. Cependant, quels sont les coûts cachés ?

Si vous n’avez pas la possibilité de jouer à des jeux physiques, vous ne pourrez pas profiter des offres de jeux en boîte que les détaillants en ligne peuvent vendre à un prix inférieur, ni du marché de l’occasion. Ce n’est peut-être pas un gros problème si vous prévoyez de l’utiliser comme une machine Xbox Game Pass, en téléchargeant les jeux qui vous conviennent.

Mais il y a aussi le problème du petit SSD, qui ne vous laisse que 364 Go pour les jeux une fois que le système d’exploitation a pris sa part. Soit vous vous en tenez à quelques jeux réguliers, soit vous allez devoir constamment désinstaller des jeux pour faire de la place aux nouveaux. Cette dépendance à l’égard du téléchargement de fichiers de jeux de plus en plus volumineux dépend également d’une connexion Internet rapide, et vous êtes fichu si votre bande passante a des limites de données.

Bien qu’il soit possible d’augmenter votre espace de stockage, étant donné que la carte d’extension de stockage Seagate officielle de 1 To vaut 219 £, cela revient à coûter plus cher que si vous aviez acheté un Series X dès le départ, sauf que vous êtes toujours coincé avec moins de RAM et de teraflops.

En bref, si la série S est proposée comme un choix pour les personnes à court d’argent, vos choix à long terme sont limités. Vous ne pouvez pas le mettre à niveau comme un PC, donc si dans un an vous envisagez de passer à la 4K, ou si vous en avez assez des restrictions sur la façon dont vous pouvez jouer aux jeux de la prochaine génération, votre seule option est d’acheter un nouveau Series X en gros. Et ce, sans même tenir compte d’un éventuel rafraîchissement de milieu de génération.

Les joueurs impatients et avides d’argent sont peut-être prêts à oublier ces détails lorsqu’ils ont un billet en classe économique pour la prochaine génération. Cependant, cette analogie me renvoie à la fois où j’ai choisi le vol le moins cher pour Cologne pour la Gamescom, où l’argent économisé ne valait pas vraiment les heures supplémentaires de purgatoire coincées dans les transferts de vol et la sécurité de l’aéroport. C’est le problème des bonnes affaires : il y a presque toujours un piège.

La Xbox One est-elle morte ?

Non. Il est vrai que la Xbox One s’est mal vendue par rapport à la PlayStation 4 de Sony, mais à bien des égards, la Xbox Series X marque un changement dans la façon dont Microsoft envisage le cycle traditionnel des consoles. Plutôt que de penser en termes de générations et de matériel, la société se concentre désormais sur la fourniture d’un accès continu aux jeux sous forme de service d’abonnement, similaire à la façon dont Netflix ou Spotify fonctionnent.

Game Pass est la plateforme de jeux à la demande de Microsoft, qui permet aux joueurs d’accéder à plus de 100 jeux complets moyennant un abonnement mensuel. Microsoft investit massivement dans son offre d’abonnement, s’emparant de grands éditeurs de jeux comme Bethesda dans le but d’étoffer sa bibliothèque de titres et d’attirer les joueurs loin du service PlayStation Now de Sony, son rival.

Même les jeux les plus récents proposés par Game Pass sont conçus pour être compatibles avec les consoles précédentes et celles de la prochaine génération, de sorte qu’avec le temps, posséder le matériel le plus récent devient moins important pour la majorité des joueurs. Les anciennes générations de Xbox devraient éviter la décharge pendant un certain temps encore.

De la Xbox aux cartes graphiques, le monde va manquer de semi-conducteurs en 2021

Il y a une pénurie mondiale de semi-conducteurs, et elle devient de plus en plus grave. Les États-Unis réexaminent actuellement leur approvisionnement en cette technologie, suite à un décret historique du président Joe Biden.

Le président a également promis 37 milliards de dollars (26 milliards de livres sterling) pour couvrir les coûts à court terme de la reconstitution et de la sécurisation de l’approvisionnement des États-Unis en semi-conducteurs, qui constituent une partie fondamentale des micropuces et font donc partie intégrante de tout, des ordinateurs aux smartphones en passant par les énergies renouvelables et le matériel militaire.

Le secteur automobile a été le plus touché par la sécheresse, à une époque où les micropuces constituent désormais l’épine dorsale de la plupart des voitures. Ford prévoit une chute de 20 % de sa production et Tesla a fermé sa chaîne de montage du modèle 3 pendant deux semaines. Au Royaume-Uni, Honda a également été contraint de fermer temporairement son usine.

Même des entreprises technologiques très expérimentées comme Nvidia et Microsoft ont du mal à fournir un stock régulier de cartes graphiques et de Xbox respectivement. Il semble qu’aucune entreprise, grande ou petite, technologique ou non, ne soit à l’abri de l’impact de la grande famine des semi-conducteurs de 2021.

Le problème de la concentration

S’il est facile de rejeter la responsabilité de cette situation sur la pandémie de COVID-19, la vérité est que la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs s’attendait à ce que cette situation se produise depuis un certain temps. Pas moins de 70 % des semi-conducteurs du monde sont fabriqués par deux entreprises seulement, Taiwan Semiconductor (TSMC) et Samsung.

Les barrières à l’entrée de la fabrication de semi-conducteurs sont astronomiques. La mise en place d’une fonderie de semi-conducteurs nécessite une courbe d’apprentissage abrupte, un investissement initial de 10 à 12 milliards de dollars US, puis au moins trois ans pour être prêt à produire.

Même alors, il n’y a aucune garantie que le rendement des puces d’une nouvelle fonderie sera égal à celui des opérateurs historiques. Les puces deviennent rapidement obsolètes et la pression sur les prix est un problème majeur dans le secteur de la technologie, de sorte que les risques pour la rentabilité sont nombreux.

En raison de ces conditions économiques difficiles, il n’a été logique que pour une poignée de grands acteurs d’investir dans des capacités de fabrication et de répartir ensuite ces coûts et ces risques sur des centaines de milliers de clients. Historiquement, la technologie mondiale a été très heureuse de confier les rênes de la fabrication à TSMC et Samsung. Et en retour, cela a créé l’équivalent d’un château de cartes pour la chaîne d’approvisionnement.

Une demande élevée

La pandémie a entraîné une demande élevée et inattendue pour les produits électroniques domestiques tels que les ordinateurs portables et les consoles de jeux, car de nombreuses personnes ont commencé à travailler à domicile et à rechercher davantage de sources de divertissement intérieur.

Les constructeurs automobiles s’attendaient à une baisse de la demande, étant donné que les ventes de voitures ont tendance à diminuer en cas de ralentissement économique. Cette hypothèse s’est toutefois avérée erronée, car les ventes de voitures neuves ont commencé à rebondir rapidement à la fin de l’année 2020. Les constructeurs automobiles ont tenté de relancer des commandes de semi-conducteurs précédemment annulées, pour découvrir que les fabricants d’électronique grand public avaient pris leur place.

Dans le même temps, la guerre commerciale du président Trump avec la Chine a conduit à de nouvelles règles qui ont rendu plus difficile pour les entreprises chinoises de s’approvisionner en semi-conducteurs auprès de TSMC et Samsung. La technologie chinoise en matière de semi-conducteurs étant inférieure à celle des leaders du secteur, les géants chinois de la technologie, comme Huawei, ont stocké des puces semi-conductrices avant l’entrée en vigueur des nouvelles restrictions en 2020, absorbant toute capacité disponible par des commandes importantes.

Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été la forte hausse du prix du bitcoin au début de 2021. Cela a accru la demande de processeurs graphiques traditionnellement utilisés pour le minage de la monnaie numérique, exacerbant encore les problèmes d’approvisionnement en semi-conducteurs.

Tout cela a suffi pour que TSMC et Samsung manquent de capacité et augmentent considérablement les délais d’exécution des commandes, ce qui a conduit à la sécheresse que nous constatons aujourd’hui.

Qui est perdant ?

Les cours des actions de TSMC et Samsung ont augmenté respectivement de 190 % et 61 % au cours des 12 derniers mois grâce à la pénurie d’approvisionnement. Malgré tous les efforts du président Biden, il est peu probable que la situation s’améliore dans les trois prochaines années en raison de toutes les barrières à l’entrée dans ce secteur.

Les prix de l’électronique grand public ont grimpé en flèche, grâce aux revendeurs qui achètent régulièrement des cartes graphiques et des consoles au prix de détail recommandé et les revendent plus cher sur des sites comme eBay.

Ce n’est qu’une question de temps avant que les fabricants et les détaillants de produits technologiques ne décident d’augmenter les prix pour répondre à la forte demande et à la faible offre de composants. Attendez-vous à voir bientôt arriver sur le marché des variantes plus chères de produits électroniques existants.

Comme dans le cas d’une véritable famine, les consommateurs finaux de ces produits vont se retrouver dans une situation bien plus difficile, avec peu ou pas de répit à la clé.

Le président Americain Biden veut régler le problème de stock avec les semi-conducteurs

Le président Joe Biden prend des mesures pour trouver des solutions à la pénurie actuelle de puces semi-conductrices, un problème de fabrication qui a notamment affecté les consoles de jeux les plus récentes.

L’impact de la pandémie de coronavirus sur la production a entraîné une pénurie de semi-conducteurs et d’autres produits clés, affectant plusieurs industries à travers les États-Unis et obligeant beaucoup d’entre elles à réduire leur production.

L’agence Reuters rapporte que le président a signé hier un décret lançant un examen de 100 jours des chaînes d’approvisionnement pour quatre produits critiques, dont les puces à semi-conducteurs.

Parmi les autres produits concernés par cet examen figurent les produits pharmaceutiques, les minéraux de terres rares et les batteries de grande capacité pour les véhicules électriques.

L’ordre se concentrera sur les domaines des technologies de communication, des transports, de l’énergie, de la production alimentaire, de la santé publique et de la défense.

Mais l’espoir est que l’amélioration de l’approvisionnement en puces semi-conductrices pourrait profiter à la production de la PS5 et de la Xbox série X|S, ainsi que des puces graphiques haut de gamme pour les PC.

Selon la Semiconductor Industry Association, les entreprises américaines de semi-conducteurs représentent 47 % de toutes les ventes de puces dans le monde, mais seulement 12 % de la fabrication est assurée aux États-Unis.

Le président a également promis de rechercher des investissements importants pour les efforts visant à résoudre cette situation.

« J’ai demandé aux hauts fonctionnaires de mon administration de collaborer avec les dirigeants industriels pour trouver des solutions à la pénurie de semi-conducteurs », a-t-il déclaré. « Le Congrès a autorisé un projet de loi mais ils ont besoin… de 37 milliards de dollars pour s’assurer que nous avons cette capacité. Je vais faire pression pour cela aussi. »

Un récent rapport d’Ampere Analysis a suggéré que les contraintes d’approvisionnement ont empêché les nouvelles consoles PlayStation et Xbox de dépasser les ventes de lancement de leurs prédécesseurs.

À la suite des derniers résultats financiers de Microsoft, la directrice financière Amy Hood a déclaré que la société s’attendait à ce que les ventes de Xbox soient « encore limitées par l’approvisionnement » au cours du premier trimestre de 2021.