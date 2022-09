Téléchargez Call of Duty Warzone Mobile dès que possible en vous inscrivant sur le Play Store

Aujourd’hui est le jour où nous allons découvrir tous les détails de Call of Duty Warzone Mobile, la version mobile de Warzone qui atteindra bientôt les smartphones. Mais si vous souhaitez avancer des étapes, il sera préférable de vous inscrire dans le profil de l’application pour pouvoir la télécharger au plus vite.

Télécharger Call of Duty Warzone Mobile

Le profil de la version Android du jeu est déjà publié sur le Google Play Store, et comme le jeu n’a pas encore été officiellement annoncé (nous ne connaissons pas la date de sortie exacte), la seule chose que nous pouvons faire est de nous inscrire et de demander Faites-le nous savoir dès que le jeu sera disponible sur le Play Store.

Vous n’aurez qu’à visiter le profil du jeu dans la boutique d’applications pour appuyer sur le bouton d’inscription et attendre la bonne nouvelle, quelque chose qui devrait arriver dans les semaines à venir, et que nous saurons avec certitude après la diffusion qu’Activision a préparée pour l’après-midi d’aujourd’hui.

Nous vous laissons le lien vers le Play Store afin que vous puissiez enregistrer votre compte avec le jeu et savoir immédiatement quand il sera disponible au téléchargement.

Qu’en est-il d’iOS ?

Pour le moment, la version pour iOS n’a pas voulu sortir sa patte sur l’App Store, nous devrons donc continuer à attendre que les développeurs appuient sur le bouton de publication pour le voir publié. Néanmoins, ne vous inquiétez pas car la version iOS sera disponible comme Call of Duty Mobile l’était auparavant, elle aura donc également son lien correspondant afin que vous puissiez la télécharger immédiatement. En ce qui concerne les exigences techniques qui seront nécessaires pour jouer, nous ne savons pas non plus quel modèle d’iPhone et d’iPad sera nécessaire au moins, nous verrons donc si nous faisons la coupe.

Est-ce que Verdansk revient ?

On a beaucoup parlé du retour de la carte des Verdanks. Avec l’arrivée de Caldera et de l’île du Pacifique, de nombreux utilisateurs de PC et de consoles avaient demandé le retour de Verdansk en tant que carte sélectionnable, et jusqu’à présent, la rumeur courait que cette carte serait choisie pour la version mobile de Warzone.

Eh bien, si nous jetons un coup d’œil au profil du jeu dans le Play Store, nous pouvons voir comment la capture d’écran qui a été téléchargée à partir du jeu montre un hélicoptère survolant la zone de la gare de Verdansk (image ci-dessus), afin que nous puissions confirmer lequel sera effectivement la carte que nous pourrons jouer sur les smartphones. La qualité des textures et des graphismes que l’on peut voir s’intègre parfaitement dans une version mobile, ce n’est donc pas une capture du Verdansk des consoles, mais la définitive que nous verrons dans Warzone Mobile.

Cela nous rappelle que les exigences techniques pourraient être un grand obstacle pour de nombreux utilisateurs, car la qualité graphique et les exigences imposées par le jeu pourraient être trop élevées pour certains modèles mobiles de nombreux utilisateurs. Nous verrons où se situera la réduction des exigences minimales, mais pour cela, nous devrons attendre les nouvelles officielles.