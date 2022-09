Ted Lasso dans FIFA 23 ? Ils retrouvent l’AFC Richmond dans la liste des équipes

CROIRE

Nous voulons croire la vérité. Pour le moment, tout fait partie d’une rumeur qui prend de l’ampleur avec une capture réalisée par un utilisateur de Reddit, où vous pouvez voir comment l’AFC Richmond est apparu quelques instants sur le site Web d’EA dans la liste des équipes disponibles dans le champ de recherche à quand appliquer un filtre d’équipe.

Le nom en question apparaissait lorsque l’utilisateur appliquait un filtre de recherche à la liste des joueurs postés sur le web, puisque, dans le champ Equipe, au sein de la Premier League, l’AFC Richmond pouvait être trouvé. Et non, n’essayez pas de le rechercher maintenant car il n’apparaît plus. Donc la question est, était-ce une erreur ? Un bug qui ne sera pas dans le jeu ?

La possibilité existe

Si l’on tient compte du fait que Ted Lasso a conclu une série d’accords avec la Premier League pour pouvoir utiliser les noms des vraies équipes et les noms des joueurs, une supposée collaboration avec la FIFA aurait beaucoup de sens. Une autre explication serait que les programmeurs web ont utilisé le nom de l’AFC Richmond pour tester la base de données et la liste des équipes, et au moment de publier le web ils ont oublié de supprimer le drôle de nom.

Quoi qu’il en soit, nous aimons penser que l’AFC Richmond sera présent dans FIFA 23, cependant, nous ne savons pas exactement comment se fera leur intégration et où leurs joueurs pourraient être utilisés, car les inclure dans FUT pourrait affecter le système de notation. , a moins que les points du joueur ne soient simplement anecdotiques.

Quand saurons-nous si c’est réel ?

Ces derniers jours, EA annonce les statistiques des joueurs dans FUT. Nous connaissons déjà les meilleurs joueurs de tout le match, les joueurs les plus performants de la Premier League, les plus jeunes joueurs ou les joueurs qui se sont le plus améliorés par rapport à la saison précédente. Les meilleurs joueurs d’autres ligues, de nouvelles icônes et bien plus encore ne sont pas encore connus, donc l’annonce d’une équipe fictive comme Ted Lasso semble un peu déplacée.

Nous verrons si à la fin nous parlons d’une collaboration spécifique dans laquelle l’équipe est déverrouillée, ou il pourrait même s’agir de simples skins sous la forme d’un bouclier, d’un stade, d’un nom d’équipe et de chants pour votre équipe FUT. Cela nous convient davantage.

En tout cas, pour le moment, il ne nous reste plus qu’à attendre pour pouvoir mettre la main sur le nouveau FIFA 23 et sortir du doute une fois pour toutes. Eh bien, et aussi pour nous avoir mis l’écusson de Richmond.