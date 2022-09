Tesla fait toujours face à des pénuries de ressources et à des travailleurs mécontents des mois après le mandat de retour au pouvoir de Musk

Facepalm : Trois mois après qu’Elon Musk a fustigé le travail à distance et exigé que les employés de Tesla reviennent au bureau, le géant des véhicules électriques serait toujours aux prises avec un manque d’espace et de ressources pour tous les accueillir. Cela a contribué à une baisse du moral, ce qui a conduit l’entreprise à commencer à surveiller l’assiduité des employés.

La situation a commencé en juin lorsque Musk a envoyé des notes aux employés de SpaceX et aux dirigeants de Tesla indiquant que tous les travailleurs, sauf « exceptionnels », devaient passer au moins 40 heures au bureau par semaine ou démissionner. Cela faisait suite à un e-mail envoyé précédemment au personnel de Tesla expliquant qu’ils devaient travailler dans un bureau principal de l’entreprise et non dans un pseudo-emplacement distant.

Sans alternative, le personnel est revenu quelques semaines plus tard, seulement pour constater qu’il n’y avait pas assez de bureaux ou de places de stationnement au bureau de Fremont, en Californie. Selon un rapport de CNBC, citant des employés basés aux États-Unis et des documents internes, ces problèmes sont toujours présents.

Le personnel a constaté des problèmes, notamment une pénurie de fournitures telles que des dongles et des cordons de charge. Un autre problème est qu’il n’y a pas assez de salles de conférence et de cabines téléphoniques, obligeant certaines personnes à prendre des appels téléphoniques à l’extérieur.

De nombreuses études ont prouvé que les employés sont plus heureux et souvent plus productifs lorsqu’ils travaillent à domicile, donc être contraint de retourner au bureau a durement touché le moral de Tesla, en particulier parmi ceux qui étaient autorisés à travailler à distance à l’ère pré-pandémique.

Le personnel de Tesla qui travaillait auparavant à distance et vivait loin d’un bureau a été invité à déménager et a eu jusqu’au 30 septembre pour déménager ou prendre une indemnité de départ. En juin, Tesla aurait licencié sans avertissement ceux qui disaient ne pas pouvoir bouger ou ne savaient pas si c’était possible.

Une main-d’œuvre mécontente indique souvent une main-d’œuvre absente. Les dossiers internes montrent qu’environ un huitième des employés de l’usine de Fremont étaient absents une journée typique début septembre, et environ un dixième étaient absents dans toute l’entreprise. Tesla surveille désormais la fréquentation, Musk et d’autres cadres recevant des rapports hebdomadaires détaillés sur l’absentéisme.

Ce ne sont pas seulement les travailleurs de Tesla qui sont contrariés par un mandat de retour au travail. Les employés d’Apple ont lancé une pétition contre la politique de Cupertino, et son directeur de l’apprentissage automatique a quitté l’entreprise en raison du manque de flexibilité.