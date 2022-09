Jeff Bezos hors du podium : il est désormais (seulement) le quatrième homme le plus riche du monde

L’actif du fondateur d’Amazon atteint 151,9 milliards de dollars. Ces derniers jours, elle a perdu 9,8 milliards de dollars en raison du krach boursier.

Reculer. Jeff Bezos ne fait plus partie des trois hommes les plus riches du monde. Selon le classement Forbes, les actifs du fondateur d’Amazon sont estimés à environ 151,9 milliards de dollars. Loin des 272,7 milliards de dollars qui permettent à Elon Musk de solidement mener le classement. Mais aussi loin des 154,9 milliards de dollars de Gautam Adani qui le cantonnent à une quatrième place. Pour être précis, ce pas en arrière ramène Bezos en novembre 2015, quand avec ses 58,2 milliards de dollars il avait dépassé Carlos Slim, un manager mexicain.

Comme on le sait, ce classement est souvent sujet à des changements liés à la bourse. Concrètement, le mardi 13 septembre, Jeff Bezos a subi une perte de 9,8 milliards de dollars. Comme beaucoup d’autres milliardaires, lui aussi a été frappé par l’effet des nouvelles données sur l’inflation aux États-Unis, accueillies par une série de liquidations boursières sur le marché financier. En ce qui concerne les indices, le S&P 500 a chuté de 4,4 % tandis que le Nasdaq 100 a chuté de 5,5 %. D’autres actifs ont également été touchés par cette baisse : Musk lui-même a perdu 8,4 milliards de dollars.

Qui est Gautam Adani

La deuxième place du classement revient à Bernard Arnault, entrepreneur français co-fondateur du groupe spécialisé dans les marques de luxe LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE. Le poste de Bezos est désormais occupé par Gautam Adani, fondateur du groupe Adani, une multinationale basée à Ahmedabad, en Inde. Né en 1962, Adani est l’homme le plus riche d’Inde et ses entreprises sont engagées dans divers secteurs, de la logistique à l’énergie, en passant par l’agriculture. Comme Bezos et Musk, Adani vise désormais l’espace avec son Adani Defence and Aerospace.