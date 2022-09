Windows 11 (build 25201) arrive sur le canal Insider Program Dev

Comme chaque semaine, nous avons des nouveautés à vous montrer dans Windows 11. L’équipe Windows Insider a travaillé cette semaine sur de nouvelles améliorations, notamment dans le panneau Widgets et nous les montrons ci-dessous. De plus, certains aspects ont également été corrigés et améliorés.

hé #WindowsInsiders – Nous avons un nouveau #Windows11 version d’aperçu, 25201, pour les gens du canal de développement. Découvrez tous les détails ci-dessous. 😊 ^ALhttps://t.co/PbgKg59tK1 pic.twitter.com/RXelZwSGWT – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 14 septembre 2022

Quoi de neuf dans Windows 11 build 25201

Vue étendue dans les widgets

Avez-vous besoin de plus d’espace dans votre zone de widgets ? Vous ne pouvez pas tout voir d’un coup d’œil ? Ils testent des changements qui nous permettront d’augmenter la taille de notre tableau de widgets. Une vue plein écran pour mieux profiter de ce contenu qui devrait très prochainement inclure du contenu tiers.

Utilisez le bouton Développer et Réduire dans le coin supérieur droit du tableau de bord, à côté du bouton Ajouter des widgets, pour développer ou réduire la taille de votre tableau de bord de widgets. Un nouvel ajout pour donner plus d’importance aux Widgets de Windows 11.

La taille de votre tableau de bord est mémorisée, donc si vous préférez que votre tableau de bord de widgets vous montre toujours plus de contenu et le laisse développé, il en sera ainsi la prochaine fois que vous l’ouvrirez. Un ajout intéressant pour que nous puissions voir toutes les informations de nos Widgets en un coup d’œil.

Améliorations du widget Game Pass

Le mois dernier, ils ont introduit l’aperçu du widget Game Pass sans l’expérience de la connexion avec votre profil Xbox. Aujourd’hui, ils commencent à déployer une mise à jour du widget Game Pass qui introduit la possibilité de se connecter avec votre profil Xbox. Si vous êtes déjà connecté à l’application Xbox sur PC, le widget Game Pass vous connectera avec votre compte Xbox. Une fois connecté, le widget affichera la gamme complète des jeux Game Pass disponibles.

De plus, le widget affichera également l’ensemble de titres PC Game Pass le plus récent auquel vous avez joué. De cette façon, les joueurs peuvent se remettre rapidement dans l’action. Comme toujours, on nous demande notre avis sur la façon dont l’équipe peut rendre le widget Game Pass meilleur et plus personnalisé pour nous. Alors n’hésitez pas à partager vos impressions avec l’équipe.

Changements et améliorations depuis la build 25201

Général

Merci à tous les initiés qui ont donné leur avis sur les différents traitements visuels pour la recherche dans la barre des tâches ! Depuis cette semaine, ils ont conclu avec l’exploration de ces options. Donc, si vous avez reçu l’une des options, elle sera supprimée au prochain redémarrage.

Navigateur de fichiers

La recherche dans l’explorateur de fichiers affichera désormais les résultats au fur et à mesure que vous tapez. La page entière des résultats de recherche sera mise à jour en direct sans qu’il soit nécessaire d’appuyer sur Entrée. Ils commencent à le déployer, donc l’expérience n’est pas encore disponible pour tous les initiés.

Ils expérimentent l’ajout de fichiers cloud supplémentaires aux résultats de recherche à partir de la page d’accueil.

Correctifs de la build 25201

Général

Correction d’un problème dans les dernières mises à jour qui provoquait un bugcheck lors du déplacement de la souris dans certains jeux.

Navigateur de fichiers

En tant que modification unique pour aider les utilisateurs à trouver leurs dossiers avec les mises à jour du volet de navigation, si les dossiers par défaut épinglés au volet de navigation de l’Explorateur de fichiers avaient été désépinglés, ils seront à nouveau épinglés après la mise à jour.

Correction d’une fuite de mémoire qui se produisait lors de la fermeture des fenêtres de l’explorateur de fichiers.

Barre des tâches

Les applications de la barre des tâches doivent maintenant être dans le bon ordre lors de l’utilisation d’une langue arabe ou hébraïque.

Entrée

Correction d’un problème où, si OneNote n’avait pas été ouvert une seule fois, l’utilisation du clic du stylet pour appeler OneNote ne fonctionnait pas.

Modification apportée pour aider à résoudre un problème où il n’était pas possible d’utiliser l’IME Pinyin pour taper dans la boîte de discussion dans certains jeux.

Réglages

Correction d’un problème provoquant des plantages sporadiques dans l’application Paramètres.

Correction d’un pixel blanc erroné dans l’animation des icônes lorsque vous cliquez sur la catégorie des applications dans les paramètres.

widget

Correction du problème où, dans certains cas, l’icône de notification pour certains n’apparaissait pas dans le tableau de bord du widget.

Fenêtre

Correction d’un problème où explorer.exe plantait si un groupe d’accrochage était glissé dans la vue des tâches et déposé sur un autre bureau.

Correction d’un problème lié à l’interaction avec la liste déroulante Bureaux de la barre des tâches qui provoquait le blocage périodique d’explorer.exe.

Correction d’un crash DWM sur les vols récents qui pouvait provoquer un bref écran noir lors de la rotation d’une tablette.

Atténuation d’un problème rare qui pouvait provoquer un plantage DWM lors du visionnage de vidéos dans certaines applications UWP dans les dernières versions.

Le Gestionnaire des tâches

Correction d’un problème qui affectait la fiabilité du Gestionnaire des tâches.

Les autres

Correction d’un problème qui faisait que certains initiés recevaient le message de manière inattendue « impossible de se connecter à ce réseau » connexion à certains réseaux Wi-Fi récemment, même si le réseau fonctionnait avec d’autres appareils.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’ouverture de Windows Sandbox avec uniquement une fenêtre noire sur certains PC.

Problèmes connus dans la version 25201

Général

Ils enquêtent sur des rapports selon lesquels l’audio a cessé de fonctionner pour certains initiés après la mise à jour vers la dernière version.

Ils enquêtent sur les rapports de quelques applications différentes qui ont commencé à planter dans les dernières versions.

Des rapports font l’objet d’une enquête indiquant que certains initiés voient les paramètres OneDrive demander l’autorisation d’être configurés à chaque redémarrage de leur PC.

Navigateur de fichiers

Nous travaillons sur la résolution d’un problème où les éléments de la barre de commandes tels que copier, coller et vider la corbeille peuvent ne pas être activés de manière inattendue alors qu’ils devraient l’être.

Réglages

Ils enquêtent sur certains problèmes où la désinstallation de certaines applications via Paramètres> Applications> Applications installées ne fonctionne pas correctement.

Barre des tâches optimisée pour les tablettes

La barre des tâches clignote parfois lors du passage du mode bureau au mode tablette.

La barre des tâches prend plus de temps que prévu pour passer à la version tactile optimisée lors du basculement entre la posture du bureau et celle de la tablette.

L’utilisation des gestes du bord gauche ou droit peut entraîner le chevauchement ou le tronquage des widgets ou du centre de notification (respectivement) par la barre des tâches.

Lorsque vous utilisez le geste du bord inférieur droit pour afficher les paramètres rapides, la barre des tâches reste parfois bloquée dans l’état développé, au lieu de sortir à l’état réduit.

Lorsqu’aucune fenêtre n’est en cours d’exécution sur le bureau, la barre des tâches peut parfois s’effondrer, alors qu’elle devrait être développée.

widget