Instagram vous prépare une nouvelle façon de gagner de l’argent

Cadeaux pour contenir les créateurs de contenu

YouTube et Twitch diffèrent clairement d’Instagram dans la manière dont ils traitent le créateur de contenu lui-même. Les deux plates-formes vidéo sont conçues pour que les propriétaires de chaînes puissent monétiser leurs créations. Pour cela, des partenaires publicitaires et d’autres systèmes de monétisation tels que les abonnements et les dons des abonnés sont utilisés.

Jusqu’à présent, Instagram a toujours gardé tout le gâteau des bénéfices générés par sa plateforme. Les personnes qui créent du contenu sur Instagram n’ont jamais pu monétiser leurs vidéos et leurs photos non plus. Il n’y a qu’une seule exception, qui consiste à donner de l’argent pendant les diffusions en direct avec des badges. Cette fonction a été mise en œuvre en 2020, et nous pouvons presque garantir que cela a été fait uniquement à cause de la pandémie. Maintenant que quelques années se sont écoulées depuis l’ajout de cette fonctionnalité, l’image est à nouveau négative pour Instagram. TikTok semble mettre le réseau Meta dans les cordes. Selon Business Insider et TechCrunch, Meta teste un nouveau système de monétisation qui pourrait arriver sur Instagram à un moment donné.

Ce système s’appelle ‘Cadeaux’. La fonctionnalité a été découverte pour la première fois par le chercheur en applications Alessandro Paluzzi en juillet dernier. Paluzzi a découvert qu’Instagram développait la fonctionnalité sous le nom d' »appréciation du contenu ». Selon les captures d’écran que Paluzzi a réussi à divulguer, la fonctionnalité permettrait aux créateurs d’activer une option qui permettrait à leurs abonnés de leur envoyer des « cadeaux ». Cette fonctionnalité – ou une très similaire – pour gagner de l’argent sur TikTok existe sur la plateforme asiatique depuis pas mal de temps. Désormais, cette fonction viendrait sur Instagram pour empêcher en quelque sorte de plus en plus de personnes de changer de réseau social.

Quand ce système de don verra-t-il le jour ?

Rien n’est clair. Les journalistes de TechCrunch ont entamé des conversations avec un porte-parole de Meta. Cela a permis de s’assurer que la fuite est réelle. Plus précisément, il indique que cette fonctionnalité dont nous parlons est en phase de test, mais qu’elle est toujours à un niveau interne. Allez, il est en cours de test dans les propres installations de Meta et personne dans le monde aujourd’hui n’a accès à cette fonction dans son profil.

L’idée d’Instagram Gifts est que les utilisateurs du réseau social peuvent redonner aux créateurs des Reels. Malgré cela, il semble qu’il reste encore beaucoup de temps avant que la fonction n’ait le feu vert.

Cela suffira-t-il ?

À ce stade, il est temps de réfléchir. Ce système suffira-t-il à retenir les créateurs sur Instagram ? Nous savons que TikTok travaille également sur ses propres systèmes pour que ses créateurs gagnent de l’argent. Celui qui va au-delà des dons eux-mêmes. Avec Instagram Gifts, Meta correspondra à l’offre de TikTok, mais pas à la hauteur.