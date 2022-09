Les ordinateurs portables pliables sont l’avenir

Petit ordinateur portable avec un grand écran – en fait une contradiction dans les termes, mais les ordinateurs portables pliables le rendent possible. Au lieu d’un écran et d’un clavier, l’appareil ne dispose que d’un grand écran continu et flexible.

Lorsqu’il est entièrement déplié et placé en mode paysage avec un clavier externe à l’avant, un ordinateur portable pliable offre beaucoup plus d’espace d’écran qu’un ordinateur portable de même taille – pour travailler, regarder des films, jouer.

Lors de l’IFA 2022, Lenovo et Asus ont présenté deux ordinateurs portables pliables que j’imagine remplacer mon ordinateur portable à un moment donné :

Asus ZenBook 17 Fold OLED

Lenovo ThinkPad X1 Fold 16

Wow, un écran géant !

Lenovo a déjà sorti un ThinkPad X1 Fold en 2020, c’est pourquoi le nouveau ThinkPad X1 Fold 16 s’appelle également ThinkPad X1 Fold G2 (G2 indique deuxième génération). À 13,3 pouces, le X1 Fold G1 était beaucoup plus petit et était donc utilisé différemment. Son collègue Jürgen Vielmeier voulait alors un appareil plus grand (il suffit de suivre le lien ci-dessus). C’est le premier ordinateur portable pliable pour Asus.

Le Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 au format paysage : plus large et plus haut qu’un ordinateur portable classique (Image : Lenovo)

Les deux nouveaux appareils ont à peu près la même taille. Le ThinkPad X1 Fold 16 mesure 16,3 pouces de diagonale lorsqu’il est déplié. Conçu comme un ordinateur portable classique avec un clavier sur la moitié inférieure, il mesure 12 pouces. L’Asus ZenBook 17 Fold OLED n’est que légèrement plus grand à 17 pouces et 12,5 pouces.

Lorsqu’ils sont ouverts, les deux ont un rapport d’aspect de 4:3, que l’on retrouve également plus fréquemment dans les ordinateurs portables classiques pour les clients professionnels.

Mais vous pouvez également y regarder confortablement un film au format 16:9. Les barres noires en haut et en bas gaspillent de l’espace, mais l’image est plus large que sur un ordinateur portable normal. Une victoire pour chaque spectateur. Pour moi en tout cas.

Cinq façons d’utiliser l’écran

Vous pouvez utiliser un ordinateur portable pliable de différentes manières. Il existe généralement cinq modes de configuration ou d’alignement de l’écran :

Ouvrez à 180 degrés, levez-vous, clavier devant. De cette façon, l’écran est toujours plus grand qu’un ordinateur portable de même taille avec un clavier intégré.

L’OLED Asus ZenBook 17 Fold ne peut être configuré qu’en format paysage, pas en format portrait (Image : Asus)

Ouverture à 90 degrés comme un ordinateur portable classique, clavier physique sur la moitié inférieure. Les paumes des mains sont plus hautes que d’habitude car l’appareil est plus épais avec le clavier dessus.

L’Asus ZenBook 17 Fold OLED peut également être utilisé en mode ordinateur portable classique (Image : Asus)

Ouvrez 90 degrés comme un ordinateur portable classique, le clavier est devant. Cette disposition prend plus d’espace sur le bureau mais permet de voir une plus grande partie de l’écran, bien que la moitié inférieure posée à plat sur le bureau puisse refléter le plafonnier ou la lampe de table de manière peu attrayante.

Utilisez-le comme un ordinateur portable classique, retirez le clavier et il y a plus d’espace sur l’écran de l’Asus ZenBook 17 Fold OLED (Image : Asus)

Dépliez à 180 degrés sans clavier. C’est le mode tablette – quand il ne s’agit que de consommer : allongez-vous sur le canapé, pliez les jambes, placez la tablette dessus, profitez-en.

L’Asus ZenBook 17 Fold OLED peut également être utilisé sans clavier – comme une tablette (Image : Asus)

Ouvrez à 90 degrés comme un ordinateur portable classique, affichez le clavier à l’écran. La variante lorsque les choses doivent être faites rapidement, mais que le clavier peut ou doit rester dans votre poche.

Lorsque le temps presse, l’Asus ZenBook 17 Fold OLED peut également être utilisé via un clavier à l’écran (Image : Asus)

La différence entre les deux appareils : Asus a intégré un pied. Cela vous permet de positionner l’écran dans un seul sens, c’est-à-dire paysage et en angle.

Lenovo, d’autre part, comprend un support externe qui permet de placer l’écran en orientation portrait ou paysage à l’angle qui convient le mieux à votre position assise ou à la quantité de lumière entrante. Personnellement, j’aimerais beaucoup le mode portrait du Lenovo X1 Fold.

Un ordinateur portable pliable tient-il sur vos genoux ?

Le support – qu’il soit intégré comme Asus ou séparé comme Lenovo – fait d’un ordinateur portable pliable une chose fragile. Il a besoin d’une surface solide et de plus d’espace dessus.

Beaucoup d’espace en haut : Le Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 en mode portrait ou portrait (Image : Lenovo)

Je travaille avec un ordinateur portable au lieu d’un ordinateur de bureau car j’utilise l’appareil ailleurs. A un autre endroit sur une table, ce ne serait pas un problème même avec un ordinateur portable pliable. Très bien sur les petites tables dans le train ou sur les genoux ou allongé jambes fléchies.

Il semble presque qu’un ordinateur portable pliable soit principalement ce qu’étaient les ordinateurs portables lorsqu’ils pesaient encore plus de trois kilogrammes : une façon de travailler avec un appareil à plusieurs endroits.

Le Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 est en fait un ordinateur portable de 12 pouces et est donc vraiment petit et compact (Image : Lenovo)

Cependant, le mode avec le clavier à l’écran ou avec le clavier physique posé dessus permet également de travailler sur de petites surfaces ou sur les genoux. Ce n’est qu’alors que l’écran est vraiment petit – comme un ordinateur portable de 12 pouces.

Lenovo donne même au X1 Fold 16 un vrai clavier Thinkpad avec un TrackPoint intégré – similaire au Lenovo TrackPoint Keyboard II. Lorsqu’il est allongé sur l’appareil, il mesure 17,4 mm de haut – assez haut pour un repose-mains et fatiguant pour les avant-bras.

Comment est transporté l’ordinateur portable pliable ?

Le clavier n’étant pas installé en permanence dans l’ordinateur portable pliable, la question se pose de savoir comment il est rangé dans le sac. Le Lenovo X1 Fold 16 a même un support séparé.

Asus a simplement résolu ce problème : le support est solidement intégré à l’arrière, même si cela indique qu’il n’y a qu’une seule façon de configurer l’écran. Le clavier disparaît entre les deux moitiés lorsque vous le pliez, il est donc à l’intérieur et est donc protégé.

Le Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 est plié pour le transport et le clavier (ci-dessous) est ancré magnétiquement (Image : Lenovo)

Cette construction indique également que l’écran n’est pas plié autant. Si cela le rend plus durable que le Lenovo X1 Fold 16, ce serait un avantage certain. Mais seul un test à long terme peut le montrer.

Asus ZenBook 17 Fold OLED :

Poids sans clavier : 1,5 kg

Poids avec clavier : 1,8 kg

Dimensions (déplié) : 37,9 x 28,8 x 0,9-1,3 cm

Lenovo a payé la plus grande souplesse d’utilisation avec un peu plus de circonstance lors de son transport. Il existe un support séparé qui permet de le placer en format portrait ou paysage, ainsi que sous différents angles.

Il y a trois parties à ranger : l’ordinateur portable, le support et le clavier. Vous pouvez attacher les deux magnétiquement, une partie de chaque côté, de sorte que vous puissiez saisir le paquet d’une main et le ranger dans votre poche.

Lenovo X1 Fold 16 :

Poids sans clavier : 1,28 kg

Poids avec clavier : 1,9 kg

Dimensions (déplié) : 34,6 x 27,6 x 0,9 cm

Une fois pliés, les deux paquets sont très épais. Ils sont plus lourds qu’un ordinateur portable professionnel léger (Ultrabook), mais pas aussi lourds qu’un ordinateur portable normal.

La technologie est-elle mature ?

C’est le deuxième ordinateur portable pliable pour Lenovo et le premier pour Asus. La question est donc justifiée : la technologie est-elle suffisamment mature ? Cela a pris du temps pour les smartphones à écrans pliables (Samsung Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold). Cependant, les ordinateurs portables ont probablement bénéficié de cette évolution.

Asus promet 30 000 plis et dit que c’est suffisant pour cinq ans. C’est l’équivalent de 16 processus par jour. Alors ouvrez 8x et fermez 8x. Pourrait convenir.

Conclusion : dans l’attente des prochaines générations

Les ordinateurs portables pliables sont un concept intéressant. En fin de compte, chacun doit découvrir par lui-même si cette façon de travailler, de netflixer et de jouer lui convient. Je peux certainement l’imaginer et je me demande si les appareils deviendront encore plus gros dans les prochaines années.

Les prix sont encore très élevés, mais si la technologie fait ses preuves, d’une part les prix vont baisser et d’autre part les appareils seront disponibles avec des équipements différents, ce qui fera alors encore baisser les prix.

Travailler avec un stylet est également possible en mode tablette du Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 (Image : Lenovo)

Je ne suis pas rentré dans la technologie ici dans le texte : processeur, autonomie de la batterie, etc. Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver les informations du fabricant. C’est certainement suffisant pour un ordinateur de travail normal. Mon préféré est le Lenovo ThinkPad X1 Fold car je peux tenir l’écran droit et j’aime vraiment le clavier ThinkPad.

Le Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 sortira au quatrième trimestre 2022 et coûtera 2 999 euros. L’Asus ZenBook 17 Fold OLED apparaîtra dans la même période, mais coûte beaucoup plus cher à 3 699 euros.