Le terminal Windows est mis à jour avec la prise en charge des thèmes

Windows Terminal est, fondamentalement, un outil de travail, oui, mais… Qui a dit que le travail devait être ennuyeux ? Microsoft estime que ce n’est pas le cas et, pour preuve, il publiera cette semaine une mise à jour qui apporte de nombreux thèmes colorés à Windows Terminal, comme le rapporte The Verge.

Plus d’options de personnalisation pour Windows Terminal

Les sujets

Les thèmes permettront aux utilisateurs de modifier l’apparence des onglets, de la fenêtre et même de l’arrière-plan de l’application. Les thèmes ne peuvent être modifiés qu’à l’aide du fichier JSON, mais tous apparaîtront dans le menu déroulant Thèmes sous Paramètres.

Nouvelles couleurs par défaut

Microsoft a également modifié certaines des couleurs par défaut du terminal Windows pour un aspect plus cohérent. De plus, ils ont fait en sorte que Terminal utilise le thème sombre par défaut au lieu de suivre le thème du système d’exploitation.

Nouveau moteur de rendu de texte

Microsoft testait depuis un certain temps un nouveau moteur de rendu de texte dans Windows Terminal, et à partir de cette mise à jour, ce sera le moteur utilisé par défaut.

Le nouveau moteur de rendu est plus efficace et prend désormais en charge des shaders de pixels supplémentaires (y compris l’effet rétro), le texte en gras et les lignes soulignées/surlignées/hyperliens. Si votre machine n’a pas de GPU, ou si vous utilisez une machine virtuelle qui n’a pas de GPU, elle reviendra à un mode plus efficace qui ne nécessite pas de support matériel.

Refonte de la page des jeux de couleurs

La page des schémas de couleurs a été repensée pour offrir un design plus clair et plus cohérent, comme le montre l’image.

Cette mise à jour est testée par les utilisateurs de Windows Terminal Preview et sera bientôt disponible sur le canal stable. Vous pouvez également télécharger l’application depuis GitHub.