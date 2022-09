Pour quelques heures de plus, vous pouvez acheter les bijoux de la famille d’Elon Musk aux enchères (et aussi quelques photos)

La maison de vente aux enchères RR a ouvert les enchères pour un bijou réalisé avec une pierre issue des mines gérées par le père du fondateur de Tesla.

Un collier en or avec un pendentif en émeraude en bas. Un prix qui atteint actuellement 8 784 dollars et surtout une histoire qui révèle de nouveaux détails sur l’homme le plus riche du monde. Jusqu’à 2 heures du matin (heure italienne) dans la nuit du 14 au 15 septembre, la maison de vente aux enchères RR accepte les offres pour un bijou offert par Elon Musk à Jennifer Gwynne, une femme avec qui le fondateur de Tesla est sorti entre 1994 et 1995 En plus du collier dans le lot il y a aussi deux photos vintage du milliardaire : une photo des deux copains posés et une prise lors d’une soirée élégante avec d’autres amis.

Les deux sont sortis ensemble aux États-Unis alors qu’ils fréquentaient tous les deux l’Université de Pennsylvanie. Maintenant, Gwynne a déclaré qu’elle vendait tout pour financer l’université de son fils, qui a actuellement 13 ans. Derrière le collier, cependant, il y a une autre histoire. Selon Gwynne, en effet, il ne s’agirait pas d’un simple bijou mais proviendrait de la collection privée de la famille de Musk.

Les mines d’émeraude de la famille Musk

L’émeraude entourée d’or qui forme le pendentif du collier proviendrait de l’une des mines d’émeraude dirigées par le père de Musk. Ce contexte de ces derniers mois a également été confirmé par Business Insider. La seule partie de l’histoire qui ne colle pas est que selon Gwynne l’émeraude proviendrait d’une mine en Afrique du Sud alors qu’il semblerait que la mine gérée par son père était située en Zambie.

RR | Le bijou vendu aux enchères ayant appartenu à la famille Musk

Les photos du jeune Musk

En plus du lot avec la colonne, l’ex-petite amie du milliardaire a également mis aux enchères d’autres articles. Également sur les archives RR, vous pouvez trouver environ 20 photos de Musk, toutes prises dans les années 90. Le sujet est toujours le même mais les poses varient : il y a Musk à l’envers, Musk sur un canapé entouré de bouteilles d’alcool, Musk sur un banc avec Gwynne et Musk devant un pc. Il y a aussi une carte de vœux écrite par Musk : « Joyeux anniversaire Jennifer (alias Boo-Boo). J’adore Elon ».

RR | Une des photos vendues aux enchères dans les lots secondaires