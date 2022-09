La Garmin Enduro 2 est-elle meilleure qu’une Apple Watch Ultra ? La marque dispose d’une batterie

Le 7 septembre, Apple a présenté au monde la version Ultra de sa montre intelligente et l’a fait comme il le montre habituellement : faire beaucoup de fête et être conscient qu’ils marqueront sûrement à tout moment ce qu’est l’étalon. Cela indique que certaines fonctionnalités présumées nouvelles sont en réalité sur le marché depuis quelques mois, voire des années. Et Garmin, l’un de ses concurrents, n’a pas coupé un cheveu pour le rappeler.

L’autonomie de l’Apple Watch Ultra

Comme nous le disons, la société de Cupertino a montré au monde à quoi ressemblera sa nouvelle smartwatch Apple axée sur les sports extrêmes et l’aventure, avec des certifications militaires, une résistance à l’eau et à la poussière, une capacité d’immersion à des profondeurs de 100 mètres, un corps en titane avec écran en verre saphir protecteur, toutes sortes de connexions sans fil, de données et de positionnement global et, pour couronner le tout, annoncé une autonomie incroyable.

À ce moment-là, tout le monde s’attendait à ce que le montant qu’ils annonceraient puisse être mesuré en plusieurs jours, voire semaines, car ceux qui partent à l’aventure avec leur sac à dos sont généralement éloignés d’une prise pendant longtemps, mais non, Apple proposait pratiquement autant un jalon que son édition Ultra de l’Apple Watch pourrait tenir sans avoir à la recharger pendant… 36 heures ! C’est-à-dire un jour et demi.

Alors comme vous pouvez le voir juste en dessous dans le tweet publié par Garmin quelques heures après la keynote d’Apple, la réponse a été fracassante : « Nous mesurons l’autonomie de la batterie en mois. Pas en heures. » Zaska !

Nous mesurons la durée de vie de la batterie en mois. Pas des heures. #Enduro2 13 septembre 2022 • 20 h 31

Garmin Enduro 2, chargez-le et oubliez-le

Il est compréhensible que les marques qui fabriquent des appareils pour un segment très spécifique d’utilisateurs se sentent menacées par la toute-puissance d’Apple, qui tend à transformer tout ce qu’elle touche en succès. Mais il est vrai que dans ce cas, lorsque quelqu’un opte pour un modèle de smartwatch pour réaliser des aventures ou des sports extrêmes, il ne regarde pas tant l’apparence que le fait qu’il sert vraiment ce dont il a besoin. Et le Garmin Enduro 2 est vrai qu’il a une autonomie bien supérieure à celle de l’appareil de Tim Cook.

Si le Garmin Enduro 2 peut se vanter d’avoir jusqu’à 150 heures d’autonomie (soit un peu plus de six jours) c’est parce que sa principale vertu est sa capacité de charge solaire, qui permet aux plus aventuriers d’avoir facilement une Source d’énergie toujours à portée de main. main vers laquelle se tourner lorsqu’ils sont au milieu des champs, des montagnes ou du désert, sans avoir à se soucier de devoir trouver une prise au plus vite.

Pourtant, malgré ce que prétend Garmin, il y a beaucoup d’astérisques dans la phrase qu’il utilise dans le tweet. Parce qu’à ces « 150 heures d’autonomie en mode GPS avec charge solaire », il faut ajouter la possibilité d’étendre ce cycle jusqu’à « 34 jours d’autonomie en mode smartwatch », donc selon l’utilisation que les démos, on peut donc attendre un cycle de charge plus court ou plus long.

Quoi qu’il en soit, il est évident que l’arrivée d’Apple sur de nouveaux marchés rend nerveux ceux qui vivaient tranquillement jusqu’à ce moment-là. Vous ne pensez pas ?