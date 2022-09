Internet par satellite et SMS : une nouvelle technologie pour les masses ?

Il semble y avoir une tendance avec la nouvelle génération de smartphones : certains modèles peuvent communiquer avec des satellites. Le Huawei Mate 50 Pro devrait pouvoir envoyer des messages par satellite, l’Apple iPhone 14 peut envoyer des appels d’urgence. Pendant ce temps, le patron de Tesla et Starlink, Elon Musk, promet un Internet par satellite pour tout le monde via des satellites Starlink de deuxième génération.

Nous voulons savoir quelle est la tendance. Utiliserons-nous plus fréquemment les satellites pour la communication à l’avenir, ou la technologie ne convient-elle vraiment qu’aux urgences ? Pour le savoir, nous avons regardé de plus près les trois offres satellites, car il y a bien des différences.

L’iPhone 14 avec appel d’urgence par satellite

L’iPhone 14 prend en charge les appels d’urgence par satellite. Photo : Apple

Avec le nouvel iPhone 14 d’Apple, la fonctionnalité satellite est limitée aux SMS d’urgence, qui peuvent être envoyés via la technologie. Cependant, Apple ne révèle pas les détails techniques ni quels satellites sont contrôlés. Un article de blog d’Apple dit simplement :

« Cette fonctionnalité combine des composants spéciaux qui sont profondément intégrés dans le logiciel, permettant aux antennes de se connecter directement à un satellite. Il vous permet de contacter le 911 lorsque l’iPhone est hors couverture mobile ou Wi-Fi.

Les appels vocaux ou même la visiophonie ou les SMS normaux ne sont pas inclus ici. Selon Apple, la fonction est uniquement destinée aux appels d’urgence. De plus, les propriétaires d’iPhone 14 peuvent définir manuellement leur emplacement en utilisant « Où est? » partager par satellite. Cependant, cela n’a de sens que s’il n’y a pas de connexion mobile ou WLAN.

Pour ce faire, vous devez avoir une vue dégagée du ciel. Ainsi, si vous êtes à l’intérieur d’un bâtiment ou si un arbre bloque votre vue, vous ne pourrez pas vous connecter. Si le ciel est dégagé, l’iPhone vous montre comment le tenir pour vous connecter. La fonctionnalité sera disponible pour les clients aux États-Unis et au Canada à partir de novembre.

Huawei avec le Mate 50 en Chine

Les Mate 50 et 50 Pro peuvent également communiquer avec des satellites. Photo : Huawei

Le constructeur chinois Huawei a également introduit la connectivité satellite pour son dernier smartphone, le Mate 50 Pro. On dit que le smartphone accède au réseau satellite chinois de BeiDou. Cela devrait permettre aux utilisateurs d’envoyer des SMS même s’ils n’ont pas de connexion Internet.

On ne parle pas non plus de téléphonie vocale ou vidéo chez Huawei. Contrairement à l’iPhone, il semble que les clients Huawei avec le Mate 50 puissent accéder au réseau satellite pour les nouvelles à tout moment, pas seulement dans les situations d’urgence. Cependant, le smartphone n’apparaîtra que sur le marché chinois pour le moment.

Elon Musk et T Mobile

Elon Musk veut envoyer de nouveaux satellites dans l’espace pour la communication des smartphones. Photo : Adobe Stock

Là où il y a de nouvelles technologies, Elon Musk est rarement loin. Dans le cadre d’une collaboration entre SpaceX et T-Mobile, les deux sociétés visent à apporter l’Internet par satellite au plus grand nombre. Lors d’un événement, Musk et le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, ont présenté le service ensemble.

L’élément central sont les satellites Starlink de deuxième génération, que SpaceX veut envoyer dans l’espace afin que le service puisse être opérationnel l’année prochaine. Les nouveaux satellites devraient être capables d’utiliser le spectre médian 5G de T-Mobile et ainsi pouvoir communiquer avec les smartphones.

C’est aussi l’une des grandes différences avec les offres d’Apple et de Huawei. Les deux ont initialement installé la technologie nécessaire exclusivement dans le dernier de leurs smartphones. Musk a cependant annoncé qu’aucun équipement spécial n’est requis pour le service SpaceX et T-Mobile. Les satellites devraient pouvoir se connecter aux smartphones actuels de tous bords. Cependant, les deux PDG n’ont pas encore révélé exactement comment cela est censé fonctionner.

Pour le moment, nous ne savons pas ce que indique « à jour » et quelles sont les exigences techniques auxquelles un smartphone doit répondre pour utiliser le service. Cependant, le service ne se limite apparemment pas aux SMS ou aux SMS d’urgence. Musk a déclaré que les utilisateurs disposent de 2 à 4 Mbps disponibles par zone mobile. Ce serait bien pour les textos et les appels vocaux. S’il n’y a pas beaucoup de monde dans une zone mobile, même une vidéo est possible, a affirmé Musk. Il a laissé ouverte si cela signifiait la recherche ou la visiophonie.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’événement ici :

La technologie satellitaire sera-t-elle la prochaine grande nouveauté ?

Pour le moment, la technologie est encore très jeune et vient tout juste d’être introduite dans les premiers smartphones ou services. De plus, il semble que la fonctionnalité soit très limitée. Seuls les SMS d’urgence sont possibles avec Apple, les SMS avec Huawei, Elon Musk parle de vidéos.

Même sur les sentiers de randonnée éloignés, il y a probablement une réception satellite. Photo : Adobe Stock

Dans la présentation, le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a déclaré qu’il espère que tôt ou tard, les satellites seront également en mesure de transmettre Internet à haut débit. Il semble donc au moins techniquement possible qu’ils envoient également Internet aux smartphones, comme les satellites Satlink le font déjà aux récepteurs.

La question suivante, bien sûr, est celle de l’utilité. Qui a vraiment besoin du service ? Dans la plupart des cas et dans la plupart des endroits, nous avons une connexion Internet rapide et nous pouvons passer des appels téléphoniques ou envoyer des SMS, même sans satellite.

L’offre est donc particulièrement pertinente pour les personnes qui se rendent souvent dans des zones où l’accueil n’est pas disponible. Il peut s’agir de sentiers de randonnée isolés, du désert ou même du milieu de l’océan. Même les zones où la couverture Internet rapide est moins bonne qu’en Allemagne peuvent bénéficier de la messagerie ou d’Internet par satellite.

Je ne pense pas que l’Internet par satellite et les SMS seront une grande chose dont tout le monde a besoin. Cependant, la technologie a ses utilisations. Il s’agit d’appels d’urgence dans des régions éloignées et d’options de communication pour les personnes qui vivent loin de la réception normale d’Internet et des téléphones portables.

Image de couverture : Adobe Stock