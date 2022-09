Meta soutient ouvertement l’achat d’Activision Blizzard

La semaine dernière, le patron de PlayStation, Jim Ryan, a exprimé son mécontentement face à l’offre de contrat Call of Duty de Microsoft. Il l’a décrite comme « insuffisant à plusieurs niveaux ». Et tandis que différents régulateurs à travers le monde continuent d’examiner l’accord entre Activision et Microsoft, Meta est venu à la rescousse de ce dernier dans les documents qu’il a présentés au Conseil administratif de défense économique du Brésil. Dans ses déclarations, Meta est très favorable et défend sa position face aux points portés par le mode d’achat de Sony. Ainsi que sur la crainte que la fusion ne déclenche un gros problème de monopole.

Meta (Facebook) parie sur le rachat d’Activision Blizzard

Selon la société mère des géants des médias sociaux Facebook et Instagram, « ne pense pas qu’une segmentation du développement et de l’édition de jeux électroniques par plate-forme/matériel soit appropriée. »

« Dans tous les scénarios, les barrières à l’entrée sur le marché sont généralement faibles », Méta ajouté. « Les modèles d’App Store (sur toutes les plateformes) ont entraîné une augmentation du nombre de nouveaux jeux électroniques publiés. Parce que les développeurs n’ont pas besoin d’organiser leur distribution. »

Meta est clair sur l’évolution du marché du jeu vidéo

Meta soutient par ailleurs que le marché du jeu continue de se développer et que tout le monde a la possibilité et les outils pour y entrer. Il affirme qu’il existe déjà différentes API, SDK et une grande variété d’autres ressources gratuites pour les développeurs (par exemple, Meta, Microsoft, Apple, Google, Amazon, etc.). Ceux-ci leur permettent de créer facilement de nouveaux jeux et fonctionnalités. Par ailleurs, il a souligné qu’avec la croissance de nouveaux modèles commerciaux dans l’industrie. Les développeurs disposent de plus de moyens pour monétiser et commercialiser efficacement leur contenu. Soit par le biais d’applications, d’abonnements ou de modèles gratuits financés par la publicité. Meta a également déclaré que le problème de la fusion et des « limites de plate-forme » est atténué. D’autant plus que le cloud computing permet désormais à tout le monde de diffuser et de télécharger des jeux. Utilisation de presque n’importe quel appareil connecté à Internet.

De plus, pour prouver ses arguments concernant la « faibles barrières à l’entrée sur le marché »Meta a mentionné différentes versions de plates-formes d’arcade telles que Google Stadia en 2019, Apple Arcade en 2019, Netflix Games en 2021, etc.

Interrogé sur la « les principaux développeurs/éditeurs de jeux qui concurrencent efficacement Microsoft et Activision Blizzard sur les scènes mondiale et nationale (du point de vue du consommateur brésilien) »Meta a répertorié une longue liste d’entreprises, notamment Bandai Namco, Capcom, Epic Games, Konami, Nintendo, Sony Interactive Entertainment, Ubisoft, etc.

Plus tôt ce mois-ci, le régulateur britannique, la Competition and Markets Authority, a fait part de ses inquiétudes concernant l’accord, le poussant à passer à sa deuxième phase d’enquête. Malgré cela, l’accord semble inévitable.