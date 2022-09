Revisiter la GeForce GTX 1080 Ti en 2021

En 2017, la GeForce GTX 1080 Ti n’avait pratiquement aucune concurrence, à moins de compter la Radeon Vega 64 Liquid que nous n’avons pas du tout. C’est presque impensable de dire cela, mais 700 $ semblent très raisonnables pour une carte graphique phare aujourd’hui. Oh, comme les temps ont changé.

Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas là pour alimenter votre dépression croissante du GPU, et peut-être que nous pouvons peut-être donner une tournure positive à celle-ci. Je ne sais pas comment, mais nous réglerons cela au fur et à mesure…

Pour cette comparaison de jeux méga 50 et cette revisite, nous avons deux points de référence : l’un est le RTX 3060 de génération actuelle qui se vend actuellement à un peu moins de 400 $, ainsi qu’un GPU Radeon de génération précédente que nous avons également récemment revisité, le Radeon 5700XT.

Passons donc en revue les caractéristiques du système de test, puis passons aux données.

Pour les tests, nous utilisons notre système de test Ryzen 7 5800X3D utilisant 32 Go de mémoire DDR4-3200 CL14 ainsi que les derniers drivers d’affichage disponibles. La barre redimensionnable a été activée pour tous les jeux testés en 1080p et 1440p, et nous examinerons de près les données d’environ une douzaine de titres testés avant de sauter dans les graphiques de répartition habituels.

Repères

À partir de Hitman 3, nous constatons que la GTX 1080 Ti est toujours une carte graphique très performante, bien qu’elle se situe bien derrière la 5700 XT et la RTX 3060. Les résultats 1080p la voient à peu près correspondre à la RTX 2060 Super, ce qui indique qu’elle était de 16 % plus lent que le 5700 XT et 12 % plus lent que le RTX 3060.

Même à 1440p, nous regardons toujours plus de 60 ips en moyenne, donc certainement très jouable, même si le 5700 XT était 12 % plus rapide et le RTX 3060 26 % plus rapide.

Pourtant, nous pensons qu’il est juste de dire que le GPU phare Pascal GeForce a plutôt bien vieilli.

Les résultats de Warhammer III sont étonnamment compétitifs car les quatre GPU testés ont fourni des performances pratiquement identiques à 1080p et 1440p.

Cela étant, la GTX 1080 Ti a l’air bien ici, surtout si vous considérez que pour une nouvelle RTX 3060, vous envisagez de devoir payer environ 400 $ en ce moment. La Radeon 6600 est une bien meilleure affaire et valeur, mais le fait demeure que pour un GPU de 5 ans, le 1080 Ti reste très capable.

La GTX 1080 Ti offre également des fréquences d’images hautement jouables dans Far Cry 6 en utilisant le préréglage de haute qualité avec les textures HD activées. La Radeon 5700 XT, qui a une génération d’avance, bénéficie cependant du prise en charge de Resizable BAR, ce qui lui confère une amélioration considérable des performances par rapport à la 1080 Ti, offrant près de 40 % d’images en plus à 1080p et 25 % de plus à 1440p.

Comparé aux nouveaux GPU GeForce, le 1080 Ti est comparable aux options actuelles de 400 $ de Nvidia.

La GTX 1080 Ti est capable d’atteindre son plein rythme dans des jeux plus anciens tels que War Thunder, où elle est en fait un peu plus rapide que non seulement la 5700 XT, mais aussi les nouveaux GPU GeForce de milieu de gamme tels que le RTX 3060.

À 1440p, le 1080 Ti est 35 % plus rapide que le 5700 XT et 22 % plus rapide que le RTX 3060.

Ensuite, nous avons Rainbow Six Siege et c’est un autre titre plus ancien pour lequel Pascal sera bien optimisé. En conséquence, la GTX 1080 Ti fonctionne très bien, produisant bien plus de 300 ips à 1080p, la plaçant aux côtés des 5700 XT et RTX 3060.

C’est une histoire similaire à 1440p, le 5700 XT avait un léger avantage en termes de performances, mais nous parlons d’une différence de seulement 5 %.

Cyberpunk 2077 est une performance assez médiocre pour l’ancienne GTX 1080 Ti, en particulier par rapport aux nouveaux GPU de milieu de gamme. À 1080p, le 5700 XT était 25 % plus rapide, le RTX 3060 15 % plus rapide et le RTX 2060 Super 8 % plus rapide.

Cela dit, le 1080 Ti s’est bien mieux comporté à 1440p car le 5700 XT était 18% plus rapide et le RTX 3060 à peine 11% plus rapide, donc pas trop mal, même si nous ne regardons que 57 ips en moyenne.

Nous pensons qu’il est juste de dire que tous les GPU testés ont fourni plus qu’assez d’images dans Death Stranding, même à 1440p, donc le GTX 1080 Ti tient très bien dans ce jeu, dépassant le RTX 3060 par une petite marge aux deux résolutions. La Radeon 5700 XT continue d’impressionner avec des performances étonnamment solides, battant la 1080 Ti par une marge de 16 % à 1080p et de 12 % à 1440p.

Passant à F1 22, nous avons un autre jeu où la GTX 1080 Ti offre des performances exceptionnelles avec 201 ips à 1080p en utilisant le préréglage de haute qualité.

Bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser le ray tracing, ce qui est également le cas avec le 5700 XT, mais à notre test, RT n’apporte presque rien à F1 22. Certes, cela a l’air bien pour les captures d’écran, mais pour jouer au jeu, vous ‘ J’aurai du mal à remarquer les différences.

Quoi qu’il en soit, tous les GPU ont été testés ici avec les effets RT désactivés, ce qui indique que les 1080 Ti et 3060 sont fondamentalement identiques en termes de performances, tout comme le 5700 XT.

Les performances en ACC sont également excellentes car la GTX 1080 Ti était bonne pour 193 ips à 1080p et 165 ips à 1440p, en utilisant les paramètres de qualité moyenne. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez augmenter la qualité visuelle de ce jeu de course tout en bénéficiant d’un taux de rafraîchissement élevé. La GTX 1080 Ti était également plus rapide que la 5700 XT et la RTX 3060 aux deux résolutions testées.

Halo Infinite est un titre plus récent où la GTX 1080 Ti ne fonctionne pas bien par rapport aux nouveaux GPU de milieu de gamme. À 1080p, par exemple, le 5700 XT était 24 % plus rapide et le RTX 3060 23 % plus rapide. Même le RTX 2060 Super était 16 % plus rapide.

Il s’agit d’un résultat faible pour le produit phare Pascal vieillissant, mais les résultats 1440p étaient plus compétitifs car le 1080 Ti a fourni des résultats similaires à ceux du 2060 Super.

Hunt: Showdown a 4,5 ans à ce stade, c’est donc un titre plus ancien pour lequel Pascal devrait être bien optimisé et cela semble être le cas, car le 1080 Ti était 9% plus rapide que le 5700 XT et le RTX 3060 aux deux tests résolutions.

Pascal fonctionne très bien dans God of War et ici, la GTX 1080 Ti peut être vue offrant des performances de type RTX 3060, ce qui la rend légèrement plus rapide que les 5700 XT et RTX 2060 Super. Un bon résultat pour l’ancien GPU GeForce.

Forza Horizon 5 bénéficie massivement de la barre redimensionnable et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles le 5700 XT annihile le GTX 1080 Ti dans ce titre, offrant 33 % de performances supplémentaires à 1080p et 25 % de plus à 1440p. La GTX 1080 Ti ne fonctionne pas mal par rapport aux GPU GeForce, car elle correspondait à peu près à la RTX 3060 dans ce jeu.

Résumé des performances

Il est difficile de dire comment tous ces GPU se comparent globalement sur la base de l’exemplaire mixte de jeux que nous venons d’examiner. Parfois, la GTX 1080 Ti était beaucoup plus rapide que la 5700 XT et la RTX 3060, tandis que beaucoup d’autres étaient beaucoup plus lentes, et bien sûr, il y avait des cas où les résultats étaient tous à peu près les mêmes. Puisque nous avons testé 50 jeux au total, allons voir la répartition complète…

Dans la comparaison GTX 1080 Ti vs RTX 3060, à 1080p, nous constatons qu’en moyenne l’ancienne GTX 1080 Ti est 3% plus rapide en moyenne. L’ancien produit phare de GeForce a remporté de très grosses victoires, même s’il est vrai que la plupart d’entre elles concernaient des jeux plus anciens.

En revanche, tous les jeux où la 1080 Ti a perdu des marges à deux chiffres sont sortis au cours des deux dernières années. Dans l’ensemble cependant, ces deux GPU sont à peu près à égalité en termes de performances.

Par rapport à la Radeon 5700 XT en 1080p, la marge oscille en sens inverse, même si c’est une marge insignifiante, mais ici le GPU GeForce était 3% plus lent.

Une fois de plus, nous voyons que c’est dans les jeux plus anciens ou les jeux qui reposent sur l’Unreal Engine que la GTX 1080 Ti fonctionne le mieux, tandis que des titres plus récents comme Far Cry 6, Forza Horizon 5, Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Halo Infinite et Hitman 3 all favorisent fortement le GPU Radeon. Sans aucun doute, RDNA a mieux vieilli que Pascal, et continuera certainement à le faire.

Passant à 1440p, la marge globale est à peu près la même par rapport à la RTX 3060, en faveur de l’ancienne GTX 1080 Ti de 5%.

Des jeux plus anciens comme The Witcher 3 et War Thunder, ou des jeux de moteur Unreal tels que PUBG et The Outer Worlds sont ceux où la GTX 1080 Ti fait le mieux, alors que ce sont généralement les derniers titres où elle fonctionne le moins bien.

En regardant maintenant la comparaison 5700 XT à 1440p, nous constatons que les performances sont globalement à égalité, ce qui est probablement plus impressionnant pour le GPU Radeon étant donné qu’il était un peu moins cher, bien qu’il soit arrivé deux ans plus tard, donc c’est à prévoir même sur le marché actuel des GPU.

Il convient également de noter que l’année dernière, nous avons comparé les GTX 1080 Ti et 5700 XT dans 35 jeux à 1440p et avons constaté que le GPU GeForce était 6 % plus rapide en moyenne. Bien sûr, nous avons utilisé un exemplaire de jeu différent et de nombreux jeux récemment sortis où la GTX 1080 Ti ne fonctionnait pas très bien n’étaient pas inclus à l’époque.

Toujours roi

Purement du point de vue des performances, cinq ans plus tard, la GTX 1080 Ti est toujours aussi performante. Peut-être que si vous en avez acheté un pour 700 $ en 2017 parce que vous exigeiez le meilleur, il y a de fortes chances que vous ayez évolué depuis. Probablement pas à Turing, car le RTX 2080/2070 Super offrait un niveau de performances similaire pour un prix similaire, mais nous reconnaissons que beaucoup auraient été tentés par Ampere, s’ils avaient eu la chance au cours des 2 dernières années de trouver un RTX 3080 à ou près du PDSF.

À sa sortie, la RTX 3080 était presque 60 % plus rapide que la GTX 1080 Ti à 1440p et près de 80 % plus rapide à 4K, ce qui est une mise à niveau massive pour ceux qui résistent. Comme nous l’avons déjà mentionné, nous ne recommandons pas pour le moment d’acheter un GPU haut de gamme avec des modèles de nouvelle génération juste au coin de la rue.

Comme nous venons de le voir, la GTX 1080 Ti est comparable à la RTX 3060 en termes de performances, et étant donné que le GPU Ampere de milieu de gamme se vend actuellement environ 380 $, la GTX 1080 Ti était 84% plus chère, mais gardez à l’esprit le 3060 est censé coûter 330 $.

Pas trop mal en termes de progression du GPU quand on le regarde de cette façon. La Radeon 5700 XT qui est également comparable aux RTX 3060 et GTX 1080 Ti en termes de performances vendues 400 $ en 2019, c’est donc un peu un buzzkill pour le RTX 3060.

La Radeon RX 6600 XT coûte environ 40 $ de moins que la RTX 3060 et offre des performances comparables. Notre conseil des derniers mois a donc été de tenir bon pour les GPU de nouvelle génération. Si vous êtes plutôt un acheteur à petit budget, achetez une Radeon 6600 non XT pour seulement 260 $. À ce prix, la version XT est un peu plus de 30 % plus chère et n’offre en moyenne que 15 % de performances en plus, donc le RX 6600 est le roi de la valeur à notre test.

Cela indique également que vous obtenez moins de 15 % de la GTX 1080 Ti pour moins de la moitié de ce que vous auriez remboursé en 2017, ce qui n’est pas mal du tout.

Quelques années après sa sortie, il est bon de voir que la GTX 1080 Ti est toujours aussi performante. Il montre des signes de baisse dans les nouveaux titres, bien que les performances restent acceptables. Il est également agréable de voir comment les nouveaux GPU peuvent offrir un niveau de performances similaire pour beaucoup moins d’argent. Nous aimons toujours voir ça.