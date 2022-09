Cette vidéo recrée la bataille Endgame avec tous les méchants que vous pouvez imaginer

L’univers cinématographique Marvel a atteint son apogée avec Avengers : Endgame. La production de Kevin Feige a établi les lignes directrices sur la façon dont une grande production doit être réalisée. Depuis lors, de nombreux fans de Marvel souhaitent revoir un film de cette ampleur sur grand écran, quelque chose de compliqué, compte tenu du budget et de toute la préparation nécessaire pour faire un croisement de ces caractéristiques. Cependant, il y a ceux qui ne veulent pas attendre la phase 6 de l’UCM pour revoir des batailles épiques, et ils sont même capables de monter leurs propres films pour calmer leurs envies.

Et s’il n’y avait qu’un seul univers cinématographique ?

Il se fait appeler McSuperfly. En octobre 2019, quelques mois seulement après la sortie en salles d’Endgame, ce créateur de contenu a imaginé une version alternative du film Avengers. Jusque-là, Marvel nous avait montré que tous les personnages qui apparaissaient à l’écran appartenaient au même univers. Mais pourquoi se limiter à cela ? McSuperfly a voulu renverser ce concept et a décidé de créer sa propre bande-annonce Endgame, mais avec un multivers beaucoup plus varié. Il comprenait également des personnages de l’univers cinématographique DC, tels que Shazam ou Green Lantern. Il a également introduit dans son montage certains personnages qui sont en dehors de l’univers cinématographique Marvel en raison de problèmes de droits, comme c’est le cas avec Wolverine.

Sa bande-annonce remporte un franc succès. L’utilisateur a reçu des millions de visites et la vidéo n’a duré que quelques minutes. Depuis lors, McSuperfly crée de courtes vidéos qu’il télécharge sur sa chaîne YouTube ainsi que sur son profil TikTok. Déjà fin 2021, McSuperfly a mis en ligne sur sa chaîne YouTube un premier recueil de tous ces courts métrages dans lesquels il montrait sa vision de la bataille contre Thanos avec tous les univers qu’il y avait eu et pour avoir été concentrés en un seul. La vidéo a duré une demi-heure, et pas un seul personnage n’est resté dans l’encrier.

Maintenant oui : ‘Endgame : The FULL Multiverse War’ est le crossover définitif

Cela fait presque une autre année complète et McSuperfly a déjà son autre film Avengers. Cela s’appelle Endgame: La guerre multivers complète. Il dure presque une heure et contient tous les personnages que vous pouvez imaginer. Si au début les gens étaient déjà surpris par la façon dont ce créateur avait inclus des héros comme Batman, nous avons maintenant aussi Rey de Star Wars, Doctor Who lui-même et même un Transformer en guerre. On n’en parlera pas plus pour ne plus vous spoiler, car l’incroyable montage de McSuperfly vaut vraiment le coup d’oeil.

La vidéo est vraiment amusante à regarder, puisque les caméos s’enchaînent très bien les uns après les autres, avec une édition assez bien faite, étant donné que le youtubeur ne dispose que des fichiers finaux des films avec lesquels il travaille.

Si vous pensiez qu’Avengers : Endgame était le crossover ultime, vous vous trompiez complètement. Endgame: The FULL Multiverse War est sans aucun doute le crossover le plus ambitieux de l’histoire. Un travail impressionnant qui montre de quoi est capable un fan bien motivé.