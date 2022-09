Warzone 2 et Warzone Mobile : tout ce que l’on sait sur le nouveau Battle Royale

La vraie Warzone arrive sur mobile

Bien que Call of Duty Mobile propose un mode bataille royale, ce nouveau Warzone Mobile offrira la véritable expérience du mode survie. Fondamentalement, parce que le nombre de joueurs atteindra soi-disant le chiffre incroyable de 120, étant similaire aux versions console et PC, donc l’expérience dans cet aspect sera identique.

Call of Duty : Warzone Mobile @WarzoneMobile Une nouvelle expérience @CallofDuty se dirige directement vers votre téléphone 📱 📢Annonce officiellement de Call of Duty®: Warzone™ Mobile ! Gardez un œil sur nos nouvelles chaînes pour plus d’informations alors que nous nous dirigeons vers #CODNext. 13 septembre 2022 • 11:31

De cette façon, les joueurs pourront jouer sur une grande carte contre un grand nombre d’adversaires, ce qui est essentiellement ce qu’un Battle Royale a toujours proposé, et c’est le moins que l’on attend d’une version de ce type.

Quelle sera la carte ?

Les dernières rumeurs parlent du retour de Verdansk, une décision très intelligente d’Activision, puisqu’il s’agit d’une carte très appréciée et que de nombreux joueurs souhaitent ramener depuis longtemps (rappelez-vous qu’actuellement sur consoles et PC, il se joue le Pacifique carte). Cela pourrait inciter de nombreux joueurs à jouer à la version mobile par simple curiosité de se souvenir des coins et des zones caractéristiques de la ville qui ont fini par être infestés de zombies.

progression partagée

Quelque chose qui nous rend assez confus, c’est que Warzone Mobile inclura la fonction de progression partagée avec la version PC et console. Si l’on tient compte du fait que sur mobile, nous jouerons à Verdansk et sur PC et consoles dans une carte différente, la synchronisation du profil avec les avancées et les armes déverrouillées n’aurait guère de sens, à moins que les armes et les opérateurs ne soient les mêmes que nous utiliserons dans Modern Warfare 2 (consoles et PC). Il ne fait aucun doute qu’il nous manque quelque chose, il vaudra donc mieux attendre le lendemain 15 pour dissiper complètement les doutes.

CharlieIntel @charlieINTEL Call of Duty: Warzone Mobile proposera une «progression partagée» (potentiellement avec le jeu console / PC?) Et 120 lobbies de joueurs, selon la méta description du lien du site Web. 13 septembre 2022 • 11:31

zone de guerre 2

Mais s’il y a quelque chose qui tient particulièrement les joueurs à cran, c’est bien l’arrivée de Warzone 2. La nouvelle génération de Battle Royale devrait bientôt faire ses premiers pas, puisque dans la diffusion du 15, nous saurons tout ce qui concerne le tant attendu. Jeu. Comme cela s’est produit auparavant dans d’autres versions de Call of Duty, le mode n’arrivera que plusieurs semaines après le lancement du nouveau jeu (Modern Warfare 2), et étant donné que cela se produira le 28 octobre, il ne fait aucun doute qu’il est temps de tout savoir sur Warzone 2.

En attendant, il semble que les mineurs de données aient trouvé quelques indices sur ce qui se passera dans les mois à venir, car selon les informations publiées par Tom Henderson, la Warzone actuelle sera renommée Warzone Caldera, laissant la possibilité que la nouvelle Warzone 2 s’appelle simplement Warzone. Cela suggérerait également que le lancement de Warzone 2 serait prévu pour le 28 novembre, un mois juste après le lancement de Modern Warzone 2, ce qui correspond parfaitement à ce qui s’est passé dans les éditions précédentes.

Selon les dernières fuites, les nouvelles que pourrait inclure la nouvelle Warzone seraient les suivantes :

PNJ aléatoires sur la carte

Il y aura des coffres avec des armes et des munitions, ainsi que des armes sur le sol de la carte

Différentes tailles de sac à dos

nouveaux contrats

Un hélicoptère disponible dans la célèbre zone Highrise (ancienne carte multijoueur de Modern Warfare 2)

Il n’y aura pas de gaz toxique, maintenant le cercle sera une tempête de sable

Les roues des véhicules peuvent être crevées par des coups