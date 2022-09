Windows 11 (builds 22621.598 et 22622.598) arrive sur le canal Insider Beta

Une semaine de plus, l’équipe Windows Insider revient pour présenter une version du canal bêta. Dans cette chaîne, nous avons une version avec de nouvelles fonctionnalités et une autre version sans nouvelles fonctionnalités et axée sur les performances. Voyons ce qu’ils ont amélioré au cours de la semaine dernière.

Salut les gens – Nous avons un nouveau #Windows11 aperçu de la construction pour #WindowsInsiders dans le canal bêta. Version(s) 22621.598/22622.598 https://t.co/8Aa7rT4uth ^ AL pic.twitter.com/SEsoUf1UqZ – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 12 septembre 2022

Changements et améliorations de la version 22622.598

Réglages

À l’heure actuelle, vous ne pourrez plus désinstaller les applications interdépendantes (par exemple, les applications Steam et de jeu exécutées sur Steam) ou réparer les applications Win32 dans Paramètres > Applications > Applications installées. Vous pourrez toujours modifier et désinstaller les applications Win32 sans interdépendances.

Correctifs de la build 22622.598

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème où un petit groupe d’initiés avec « lancer les fenêtres de dossier dans un processus séparé » n’a pas pu ouvrir l’explorateur de fichiers dans les deux dernières mises à jour en raison d’un échec de explorer.exe.

Correction d’un problème où vous ne pouviez pas interagir avec le haut du navigateur de fichiers (à l’aide de la barre d’adresse) lorsque le navigateur de fichiers était en plein écran (F11).

Correction d’un problème où les éléments de la barre de commandes tels que copier, coller et vider la corbeille pouvaient ne pas être activés de manière inattendue alors qu’ils devraient l’être.

Correctifs pour les builds 22621.598 et 22622.598

Correction d’un problème qui créait une file d’attente d’impression en double. Pour cette raison, la file d’attente d’impression d’origine cesse de fonctionner.

Atténuation d’un problème affectant les profils d’utilisateurs itinérants. Après la connexion ou la déconnexion, certains paramètres ne sont pas restaurés.

Problèmes connus pour les builds 22621.598 et 22622.598

Général