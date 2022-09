WatchOS 9 et iOS 16 de nouvelle génération d’Apple sont disponibles à partir d’aujourd’hui

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Lundi, Apple a lancé ses derniers systèmes d’exploitation pour l’iPhone et l’Apple Watch. L’iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8 ne devraient pas être expédiés avant vendredi, ce qui donne aux clients quelques jours pour jeter un coup d’œil à iOS 16 et watchOS 9 avant de récupérer leurs nouveaux appareils.

Bien sûr, vous n’avez pas besoin d’acheter un nouvel appareil Apple pour profiter de la plupart des fonctionnalités de l’un ou l’autre des nouveaux logiciels système. Cependant, gardez à l’esprit que, comme toujours, la compatibilité est limitée. Pour les utilisateurs d’iPhone, iOS 16 prend en charge l’iPhone 8 et les versions ultérieures. Les clients Apple Watch doivent disposer d’une série 4 ou plus récente pour watchOS 9.

Pour télécharger et installer iOS 16 sur votre iPhone, accédez à Paramètres> Général> Mise à jour logicielle, puis cliquez sur Télécharger et installer. Pour mettre à jour votre Apple Watch, assurez-vous que votre iPhone exécute la dernière version d’iOS. Ouvrez ensuite l’application Watch sur votre iPhone, puis appuyez sur Général> Mise à jour du logiciel. De là, cliquez sur Télécharger et installer.

Si vous ne voyez pas iOS 16 ou watchOS 9 comme dernière version, ne paniquez pas. Apple échelonne toujours les déploiements des systèmes d’exploitation pour gérer les charges des serveurs. Donnez-lui un jour si vous n’y avez pas accès pour le moment.

Nous avons couvert la WWDC22, il n’y a donc pas grand-chose d’iOS 16 dont nous ne savions pas déjà qu’il allait arriver. Apple a passé beaucoup de temps en R&D à repenser complètement l’écran de verrouillage pour tirer parti de l’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro. Des fonds d’écran qui créent une illusion de profondeur aux notifications qui « roulent » du bas de l’écran. Les utilisateurs peuvent faire défiler les fonds d’écran enregistrés d’un simple glissement et même leur épingler un mode de mise au point spécifique. L’écran de verrouillage inactif de l’iPhone est tout sauf inactif.

Apple a également amélioré certaines fonctionnalités iOS standard telles que Messages, qui permettent aux utilisateurs de modifier et d’annuler l’envoi de textes. Cette fonctionnalité a d’abord suscité un peu de controverse de la part des groupes de surveillance, craignant qu’elle ne facilite le harcèlement et le harcèlement en ligne par de mauvais acteurs. Cependant, Cupertino a apaisé le tumulte en imposant des limites de temps et d’édition. Les autres fonctionnalités attendues incluent des clés de sécurité pour Safari, des outils de productivité pour Mail, des améliorations de la fonctionnalité Live Text d’iOS 15, de nouvelles options d’accessibilité, etc.

Là où Apple a passé beaucoup de temps sur l’esthétique avec iOS, la plupart des fonctionnalités de watchOS 9 sont axées sur la santé et le bien-être. Par exemple, les développeurs ont fortement modifié l’application Workout pour permettre aux utilisateurs d’accéder à beaucoup plus d’informations. La couronne numérique de l’Apple Watch peut désormais faire défiler diverses mesures, y compris les vues d’entraînement, les zones de fréquence cardiaque, etc. Les entraînements personnalisés permettent aux utilisateurs de programmer facilement leurs routines, y compris les intervalles de travail et de récupération.

L’Apple Watch peut désormais déterminer le type d’exercice que vous effectuez. Cupertino a présenté cette fonctionnalité comme un excellent moyen pour les triathlètes et les duathlètes de suivre automatiquement chaque jambe de leur entraînement sans avoir besoin de toucher la montre – elle « sait » simplement si vous nagez, faites du vélo ou courez.

Les utilisateurs peuvent également surveiller d’autres domaines de leur santé. Le suivi du sommeil amélioré a élargi les mesures montrant les étapes du sommeil – éveillé, REM, cœur et sommeil profond. La montre peut désormais enregistrer et afficher un historique AFib, qui est une information précieuse pour les personnes atteintes de la maladie. Une nouvelle application Médicaments permet aux utilisateurs de définir des rappels et de voir les interactions des médicaments qu’ils prennent.

Bien sûr, il existe également de nouveaux ajouts sans rapport avec la santé dans watchOS. Apple a conçu de nouveaux visages et complications. Les cadrans de montre peuvent également avoir jusqu’à huit complications en cours d’exécution à la fois. Bien sûr, plus de fonctionnalités peuvent également réduire la durée de vie de la batterie. Les développeurs ont donc ajouté un nouveau mode basse consommation qui peut presque doubler la durée de vie de la batterie (30 heures sur la série 8 et 60 heures sur l’Ultra). Il restera également synchronisé avec le mode de mise au point sélectionné sur l’iPhone.

Les deux systèmes d’exploitation ont également des correctifs de bugs et des mises à jour de sécurité. Ainsi, même si vous n’êtes pas intéressé par les nouvelles fonctionnalités, il est toujours important de maintenir vos systèmes d’exploitation à jour. Vous pouvez consulter tous les détails sur les pages de notes de version iOS 16 et watchOS 9.