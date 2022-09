Splatoon 3 a battu des records de lancement de jeux vidéo au Japon

Dans le contexte : la populaire franchise de jeux de tir Nintendo a récemment lancé sa troisième version, suscitant un immense battage médiatique et une excitation de la part des joueurs, en particulier au Japon, où Splatoon 3 a réussi à surpasser (de beaucoup) les précédents leaders des charts. Jusqu’à présent, Nintendo n’a pas commenté les chiffres de vente dans d’autres régions.

Splatoon a été largement considéré comme l’une des tentatives les plus réussies de Nintendo pour lancer une nouvelle adresse IP ces dernières années. Le premier jeu Splatoon est sorti au cours des dernières années du cycle de vie de la Wii U, une décision audacieuse car la Wii U a notoirement échoué au lancement et avait des chiffres de vente moins qu’idéaux. Malgré ces revers, Splatoon a vendu 4,95 millions d’unités dans le monde, le classant comme le sixième jeu Wii U le plus populaire.

Nintendo a voulu capitaliser immédiatement sur le succès inattendu de Splatoon, annonçant une suite en janvier 2017, avant même la sortie de la Nintendo Switch. Splatoon 2 a été lancé plus tard cet été avec un succès immédiat, Nintendo signalant 1,1 million de ventes mondiales au cours de sa première semaine, et les chiffres actuels se situent à environ 13,3 millions. De toute évidence, cela a aidé que la suite ait été lancée sur une console qui a dépassé la Wii U en moins d’un an.

Un pays en particulier a été le catalyseur de ces chiffres de vente impressionnants. Environ 61% des ventes de la semaine de lancement de Splatoon 2 provenaient du Japon, car la franchise a été un succès majeur auprès des joueurs là-bas.

Les quelque 670 000 unités de Splatoon 2 vendues au Japon au cours de la première semaine sont en effet étonnantes, mais elles pâlissent par rapport à Animal Crossing: New Horizons, qui a amassé plus de 1,88 million de ventes en seulement la première semaine, également au Japon.

Nintendo a eu une période de « battage médiatique » beaucoup plus longue avec Splatoon 3, annonçant le jeu en février 2021, plus d’un an et demi avant la sortie. Comme pour toute suite, vous vous attendriez à une certaine anticipation de la part des joueurs actuels et potentiels, mais battre les chiffres d’Animal Crossing était probablement une commande trop lourde, non?

Eh bien, Splatoon 3 n’est sorti que depuis trois jours et a déjà atteint 3,45 millions d’unités vendues au Japon, doublant presque celle d’Animal Crossing: New Horizons et est désormais le jeu vidéo le plus vendu pour la Nintendo Switch. Selon VGChartz, il s’agit peut-être également du plus grand lancement de jeu vidéo jamais réalisé au Japon, car le précédent record avait été établi par Pokémon Noir et Blanc en 2010 (techniquement deux jeux) qui s’est vendu à 2,64 millions d’unités au cours de sa première semaine.

Il est sûr de dire que Nintendo a attrapé la foudre dans une bouteille avec la franchise Splatoon. Après de nombreuses tentatives pour créer une nouvelle franchise de jeux, Splatoon a réussi à se démarquer de Xenoblade, ARMS et bien d’autres. Ces chiffres de vente pourraient devenir très intéressants au fil du temps, surtout avec la saison des fêtes qui approche à grands pas.