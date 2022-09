Fifa 23 Meilleurs Joueurs : Benzema Sent Le Ballon D'or

Bien que certaines d’entre elles aient déjà été divulguées, nous avons enfin la liste officielle des meilleurs joueurs de FIFA 23 qui commenceront comme les cartes les plus désirées dans FUT, le mode de jeu bien connu de la saga avec plus de revenus qu’EA ne l’aurait imaginé. jamais. Étiez-vous déjà inquiet de ce que sera votre trident d’attaque ? Eh bien, jetez un œil à la liste et réfléchissez à la tactique.

Les meilleurs joueurs de FIFA 23

Il s’agit de la liste des joueurs les mieux notés par défaut, c’est-à-dire qu’il s’agit des cartes standard qui arrivent sans aucun type d’amélioration inclus pour de grandes performances, des qualifications pour la Ligue des champions ou une séquence de buts. Beaucoup de ces cartes de base finiront par s’améliorer avec le temps en raison de ces facteurs, mais au cours des premières semaines, ce sera la seule chose que vous puissiez espérer sur le marché des transferts.

EA SPORTSFIFA @EASPORTSFIFA Le meilleur du monde dans le jeu du monde 🌍 Le Top 23 #FIFA23 a débarqué 🙌 #FIFARatings 12 septembre 2022 • 17:49

Pour commencer à réchauffer l’atmosphère, EA a annoncé les 23 premiers joueurs avec les scores les plus élevés, une liste qui, comme beaucoup l’avaient imaginé, est dirigée par Karim Benzema, le joueur du Real Madrid qui, contre toute attente, envisage de remporter le Ballon d’Or. dans la prochaine édition.

La liste complète des 23 joueurs les plus performants de FIFA 23 est la suivante :

[91] Karim Benzema – SD – Real Madrid [91] Robert Lewandowski – DC – FC Barcelone [91] Kylian Mbappé – ST – Paris Saint Germain [91] Kevin de Bruyne – CM – Manchester City [91] Lionel Messi – AD – Paris Saint Germain [90] Mohamed Salah – AD – Liverpool FC [90] Virgil Van Dijk – CB – Liverpool FC [90] Cristiano Ronaldo – DC – Manchester United [90] Thibaut Courtois – Real Madrid [90] Manuel Neuer – PAR – Bayern Munich [89] Neymar Jr – EI – Paris Saint Germain [89] Heung Min Son – EI – Tottenham Hotspur [89] Sadio Mané – MI – Bayern Munich [89] Joshua Kimmich – CDM – Bayern Munich [89] Casemiro – CDM – Manchester United [89] Alisson – BY – Liverpool FC [89] Harry Kane – DC – Tottenham Hotspur [89] Ederson – PAR – Manchester City [89] N’Golo Kanté – CDM – Chelsea FC [89] Jan Oblak – POR – Atlético de Madrid [88] Erling Haaland – DC – Manchester City [88] Toni Kross – CM – Real Madrid [88] Marquinhos – DF – Paris Saint Germain

Peu de changements en général (et en baisse)

Comme vous pouvez le voir, la liste a été assez bienveillante avec certains joueurs, et de manière générale la moyenne a considérablement baissé si l’on tient compte du fait que le joueur numéro un a deux points de moins que le numéro 1 de l’an dernier. Au total, il y a 7 diminutions de score et 5 augmentations, tandis que les autres sont restés avec le même score général.

Benzema est le joueur qui a connu le plus d’améliorations, en augmentant les points de rythme, de tir, de passes et de physique, tandis que Messi a perdu des points dans tous les aspects sauf la défense. Il est clair que les cotes cette année ont été plus difficiles, bien que la puissance de la Premier League continue de dominer avec de grands joueurs restant visibles dans ce top général.

Nous verrons comment la saison progresse et quels joueurs plus discrets finissent par être des révélations au fur et à mesure que nous regardons les matchs. Avez-vous déjà votre line-up en tête ? N’oubliez pas que FIFA 23 sera mis en vente le 27 septembre, il ne devrait donc pas falloir longtemps pour que votre équipe de rêve soit élevée, du moins sur le papier. Manquez-vous des joueurs qui ont eu une saison remarquable pour être sur cette liste de 23?