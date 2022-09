Cet artiste s’inspire de l’IA pour créer son propre Pokémon

Les dernières semaines de cet été ont été particulièrement importantes dans le domaine de l’intelligence artificielle. Suite à la bêta publique de Midjourney et à la sortie de Stable Diffusion, de nombreuses personnes ont commencé à discuter sur les forums et les réseaux sociaux de ce que l’avenir nous réserve lorsque ces outils seront standardisés. Est-ce la fin des artistes ? Ou utiliseront-ils l’IA à leur avantage pour gagner du temps et obtenir de meilleures idées ? Le youtubeur dont nous allons parler aujourd’hui semble avoir parfaitement compris comment une intelligence artificielle peut l’aider dans son travail.

L’intelligence artificielle comme Source d’inspiration

Nous sommes en pleine révolution technologique, même si nous n’y croyons pas. Les films hollywoodiens nous ont toujours dit que l’intelligence artificielle interviendrait pour ces tâches manuelles monotones. Ceux que personne ne veut faire. Le travail créatif et l’art auraient toujours le dos couvert. Et, comme tant de fois, Hollywood avait tort. Ces dernières années, les progrès de l’intelligence artificielle dans le domaine créatif ont été spectaculaires. Le débat autour de ce type d’IA s’est divisé en deux grands groupes : ceux qui sont enthousiastes et veulent que cela continue à évoluer, et ceux qui rejettent complètement cette technologie, estimant qu’elle va tuer de nombreux emplois. La même chose qui s’est déjà produite lors des révolutions industrielles.

Au-delà des commentaires négatifs que certains internautes ont émis sur Internet ces derniers jours, il y a aussi des artistes de l’image qui expérimentent ces nouvelles technologies. Le youtubeur The Harry Gold Show est l’un des cas les plus intéressants que nous allons voir. Harry a une chaîne où il peint habituellement son propre Pokémon (connu dans le monde sous le nom de Fakemon). Dans ses dernières vidéos, l’artiste a utilisé l’intelligence artificielle pour prendre des idées qu’il a ensuite matérialisées de ses propres mains.

Pour sa vidéo, The Harry Gold Show a utilisé deux IA différentes : Dall-E Mini (maintenant connu sous le nom de CrAIyon) et Midjourney. Au début, l’artiste place des entrées de base sur les deux plates-formes, telles que des « Pokémons de type herbe ». Mais bientôt il se rend compte qu’il peut entrer n’importe quoi. C’est ainsi qu’il commence à générer un Pokémon fromage, un autre basé sur Shrek ou la créature de type sinistre que vous trouveriez lors d’une paralysie du sommeil.

Contrairement à certains d’entre nous qui utilisent ces outils, Harry Gold ne se tourne pas vers l’IA pour le résultat net. En fait, en utilisant Midjourney correctement, l’artiste pourrait obtenir un dessin avec le type de ligne et le style caractéristique de Pokémon. Il suffirait de découvrir des variantes des invites dans lesquelles Ken Sugimori ou James Turner sont mentionnés, pour mentionner quelques dessinateurs importants de Game Freak. Au lieu de cela, The Harry Gold Show joue sur l’imprécision de Dall-E Mini pour qu’il finisse par interpréter lui-même la conception de l’IA et puisse dire que le travail final est le sien.

Comme si cela ne suffisait pas, à la fin de la vidéo, il montre que les noms qu’il a donnés aux créatures sont aussi l’œuvre d’une autre IA. Comme vous pouvez le voir sur cet exemple, tout ne sera pas difficile pour les artistes et les designers. Pour beaucoup, l’IA va simplement remplacer Google Images ou Pinterest lorsqu’ils recherchent l’inspiration.