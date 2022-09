Intel affirme que les processeurs Raptor Lake incluent une puce avec un stock de 6 GHz et ont établi un record du monde de 8 GHz

Très attendu: Intel a tease ses prochains processeurs Raptor Lake de 13e génération avec quelques annonces alléchantes. Il affirme que les processeurs seront les premiers à fonctionner à 6 GHz en stock et qu’ils ont déjà établi un « record mondial d’overclocking » de 8 GHz.

L’équipe bleue nous a donné un aperçu du lac Raptor lors de l’Intel Tech Tour 2022 en Israël. Une slide a montré qu’Intel cherche à battre son rival AMD en termes de vitesses de fréquence avec Raptor Lake. Nous savons que le Ryzen 9 7950X est cadencé jusqu’à 5,7 GHz, mais Intel affirme que ses prochaines puces peuvent battre cela de 300 MHz avec un modèle à 6 GHz.

Intel n’a jamais dit quel SKU Raptor Lake aurait la vitesse de stock de 6 GHz ou quand il arriverait. Bien qu’il puisse s’agir du Core i9-13900K phare, qui, selon des fuites récentes, fonctionnera de la même manière que le Ryzen 9 7950X, ce processeur particulier à 24 cœurs (8P + 16E) devrait atteindre 5,8 GHz, ce qui suggère que la fréquence de 6 GHz pourrait être réservée. pour un modèle KS comme le Core i9-12900KS.

La slide affirme également que Raptor Lake a déjà été overclocké jusqu’à 8 GHz en utilisant de l’azote liquide. Intel affirme qu’il s’agit d’un record du monde OC, bien que cela s’accompagne probablement de quelques mises en garde, car 8,7 GHz est le record du monde global.

Intel a également déclaré que Raptor Lake offre une augmentation de 15 % pour les charges de travail monothread et de 41 % pour les travaux multithread.

Comme Alder Lake, Raptor Lake combine des Core de performance (P) et d’efficacité (E). Alors que les Core E sont basés sur les mêmes Core Gracemont qu’Alder Lake, les Core P sont maintenant Raptor Cove par opposition au Golden Cove de la dernière génération.

En plus des fréquences plus élevées, Raptor Lake devrait offrir deux fois plus de cœurs électroniques et plus de cache L2 et L3 par rapport à Alder Lake, tandis que les contrôleurs de mémoire plus avancés apporteront un support officiel pour DDR5-5600 (par opposition à Alder Lake’s DDR5-4800) et la mémoire DDR4-3200.

Intel espère que les processeurs Raptor Lake pourront l’aider à regagner une partie de la confiance des consommateurs qu’elle perd avec le lancement du GPU Arc Alchemist – la société a récemment dû nier qu’elle fermait la division, la deuxième fois qu’elle devait publier une telle déclaration . Mais avec tant de battage autour de Zen 4, Chipzilla va se battre sur le marché des processeurs de nouvelle génération.

Intel est sur le point d’annoncer les processeurs Raptor Lake lors de l’événement Innovation du 27 septembre. Les processeurs devraient être lancés en octobre.