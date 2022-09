Apprenez à nettoyer votre robot aspirateur

Nettoyage de base de l’aspirateur robot

À ce stade, nous parlerons des processus de routine tels que l’examen des pièces de notre robot. Nous ne le ferons pas tous les jours, mais nous devrions suivre ce plan au moins une fois par semaine. Si vous utilisez beaucoup le robot, vous devez effectuer la procédure plus souvent.

Tout d’abord, et pour éviter tout type de problème, nous vous conseillons de rechercher le mode d’emploi de votre robot. Si vous ne l’avez pas sous la main, recherchez le modèle sur Internet et vous pourrez accéder facilement au document au format PDF. Ceci est important car tous les robots ne se démontent pas de la même manière. À ce stade, nous parlerons des filtres, des brosses et des dépôts. Vous devrez regarder comment la procédure est effectuée sur votre modèle, pour vous assurer de ne rien casser.

Nettoyage de réservoir

Tous les robots aspirateurs du marché collectent la saleté dans un bac en plastique. Le filtre à particules peut être rapporté sur cette pièce ou être indépendant.

Le réservoir est généralement vidé directement dans la poubelle, bien que nous vous recommandons de toujours le faire dans un sac séparé au cas où le robot aurait aspiré quelque chose qu’il ne devrait pas.

Lorsque vous nettoyez le réservoir, vous devez vous assurer qu’il ne reste aucun résidu à l’intérieur. Les cheveux et les peluches peuvent former un bouchon qui entrave le flux naturel du nettoyage. Le réservoir est généralement le composant le plus facile à entretenir. Si à tout moment vous voyez qu’il se fissure, vous devez acheter un remplacement.

Nettoyage des rouleaux, des brosses et des roues

Le rouleau est la pièce maîtresse du robot. Sa conception est destinée à éviter les enchevêtrements. Cependant, si vous avez des animaux domestiques à la maison, vous devez porter une attention particulière à ce composant.

Le rouleau doit être manipulé avec le robot complètement éteint. Selon le modèle, il peut être facilement libéré avec une paire de leviers ou au moyen de vis. Cependant, il ne devrait pas être nécessaire de l’enlever pour le nettoyer.

Votre robot est probablement venu avec un ensemble de brosses et d’outils pour éliminer les nœuds. Souvent, ils ne sont pas particulièrement utiles. Si vous faites attention, vous pouvez utiliser de petits ciseaux pour couper les poils et les enlever. Toujours avec un soin extrême et en évitant d’endommager la pièce. Si vous voyez que vous ne pouvez pas tourner le rouleau à la main, procédez au démontage en suivant le manuel d’instructions de votre fabricant.

Concernant les pinceaux, il faut savoir qu’ils ne sont pas éternels. Vous pouvez enlever la saleté avec un chiffon et très soigneusement, tout comme vous pouvez vous appuyer sur les brosses. Cependant, le frottement peut sérieusement endommager les brosses, surtout si votre maison a un sol dur, comme le marbre.

Si vos balais d’essuie-glace sont très endommagés, il est préférable de les remplacer. La plupart des marques vendent leurs propres pièces. Sinon, le marché regorge de pièces compatibles. Les changer est facile. De nombreux robots vous permettent de faire la substitution d’un simple clic. Dans d’autres, il sera temps de passer au tournevis.

Le nettoyage des roues est beaucoup plus facile. Si vous voyez qu’il n’y a pas d’enchevêtrement, faites l’entretien de cette pièce lorsque vous nettoyez l’extérieur du robot et ses capteurs.

filtre à particules

Le filtre à particules est l’un des composants les plus importants de votre robot. S’il est en mauvais état, votre robot ne nettoiera pas, car il expulsera la saleté qu’il a capturée par le « échappement ».

Selon la saleté qui s’accumule dans votre maison, vous devez la nettoyer toutes les 5 ou 10 séances de nettoyage. Il faut le retirer du robot et le tapoter doucement dans la poubelle ou dans un évier.

Si vous avez une allergie à la poussière comme moi, mettez un masque ou demandez à quelqu’un d’autre dans la maison de vous rendre service. Si vous avez un aspirateur à main à la maison, placez-le directement sur le filtre et vous vous épargnerez quelques éternuements. S’il y a des poils ou des peluches sur le filtre, vous devez également les enlever.

Attention à l’eau. À moins que votre fabricant ne l’indique, les filtres ne peuvent pas être mouillés. Si votre filtre est mouillé ou s’est mouillé par erreur, vous devrez attendre qu’il sèche puis vous devrez procéder au dépoussiérage. Si vous le mettez dans de l’eau, la poussière collera et le robot ne fonctionnera pas correctement. De la même façon, s’il est abîmé, vous devrez le remplacer par une pièce détachée en bon état.

Capteurs et extérieur

Votre robot est équipé de caméras, de lasers, de LiDAR et de toutes sortes d’autres technologies qui ne fonctionneront pas s’il y a de la poussière ou de la saleté dessus. Il est également pratique que l’extérieur du robot soit également propre. Idéalement, vous devriez effectuer cet entretien à chaque fois que vous nettoyez le filtre.

Pour l’extérieur, un chiffon sec peut parfaitement vous servir. Avec les capteurs, il faut être un peu plus prudent. Idéalement, utilisez un chiffon fin avec quelques drops d’alcool isopropylique. Vous pouvez trouver cet alcool dans n’importe quelle pharmacie et il diffère de celui que nous utilisons pour les plaies en ce qu’il est totalement pur. Pour cette raison, il ne laisse aucun résidu.

En plus de tout cela, il est important de garder propres les bornes de recharge. Si vous ne gardez pas cette pièce propre, votre robot aura du mal à recharger la batterie.

Pièces détachées compatibles : oui ou non ?

Tout au long de l’article, nous avons précisé que les pièces détachées fournies par défaut dans votre robot aspirateur ne sont pas éternelles. En fait, nous aimerions que les fabricants incluent quelques pièces supplémentaires dans le kit et ne tentent pas de nous faire croire que les pièces ne s’usent pas à l’usage.

Selon le robot dont vous disposez, vous trouverez plus ou moins de pièces détachées. Si votre robot est haut de gamme, vous aurez à votre disposition des pièces d’origine et des clones. Dans ce cas, si vous avez investi beaucoup d’argent dans la machine, il est conseillé d’acheter les originaux. Vous n’êtes pas intéressé à perdre la garantie pour quelques euros.

Si votre robot fait partie des moins chers, vous aurez le cas contraire. Vous ne trouverez pas facilement des pièces compatibles. Qu’est-ce qu’il y a à faire alors ? Eh bien, presque tous les robots vendus aujourd’hui sont des modèles renommés. Il y a un fabricant et votre marque se limite à un peu plus que de mettre son logo et de concevoir l’application. Le plus simple est de rechercher sur Internet le nom générique de votre appareil.

Par exemple, de nombreux robots Taurus sont fabriqués par une marque appelée Inalsa. Après le travail de recherche, vous n’aurez plus qu’à rechercher le modèle de robot générique sur AliExpress et vous disposerez d’une large collection de pièces détachées compatibles que vous pourrez acheter pour votre machine.