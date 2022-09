La Maison Blanche consulte des experts et établit un plan en six points pour accroître la responsabilité des Big Tech

Tourné vers l’avenir : une réunion à la Maison Blanche a tenu une large discussion sur les entreprises Big Tech, la vie privée, la discrimination et les médias sociaux, soulignant les risques posés par le monde en ligne et préparant six principes pour mettre en place une réforme en profondeur du secteur technologique. propositions de loi.

Des membres du cabinet de Joe Biden, des dirigeants et des experts de la technologie ont récemment rejoint une session d’écoute à la Maison Blanche, lors d’une réunion organisée pour discuter des défis des « plates-formes technologiques » et des améliorations possibles que les législateurs peuvent apporter à la situation actuelle du marché. A l’issue de la réunion, des représentants de l’administration Biden-Harris ont annoncé six « principes fondamentaux » qui devraient inspirer les futures réformes.

Selon le compte rendu officiel de la Maison Blanche, les participants à la réunion comprenaient plusieurs membres du cabinet de Biden, la présidente et PDG du Center for Democracy and Technology Alexandra Reeve Givens, le PDG de Mozilla Corporation Mitchell Baker et le PDG de Sonos Patrick Spence. La discussion a porté sur les dangers et les préjudices causés par les plus grandes plateformes technologiques, une source de préoccupation croissante qui devrait être traitée par des initiatives législatives efficaces et une plus grande responsabilité.

Alors que la montée en puissance des plates-formes technologiques et des grandes entreprises technologiques a aidé les gens à se connecter, créé un marché d’idées dynamique et ouvert de nouveaux produits et opportunités de marché, la Maison Blanche affirme que de nouveaux défis ont également été introduits. La technologie d’aujourd’hui est également utilisée pour répandre des «cultures toxiques en ligne», qui alimentent des actes de violence tragiques, et pour violer les droits fondamentaux des Américains et des communautés du monde entier alors que la santé mentale et le bien-être se détériorent.

Une autre question importante abordée à la Maison Blanche était l’effet du comportement anticoncurrentiel des grandes plateformes sur les petites et moyennes entreprises, ainsi que les restrictions sur la façon dont les principaux produits fonctionnent et le simple pouvoir de marché peut – et le fait généralement – influencer les consommateurs des prix.

D’autres participants à la réunion ont exprimé des inquiétudes alarmantes concernant la collecte « effrénée » de vastes trésors de données personnelles, un véritable trésor numérique que les plateformes de médias sociaux utilisent pour maximiser l’engagement des utilisateurs en affichant un contenu personnalisé et souvent « sensationnel, extrême et polarisant » pour garder les utilisateurs attirer l’attention et générer des profits.

Après avoir discuté de ces sujets urgents, l’administration Biden-Harris a rédigé six « principes fondamentaux » de ce qui pourrait être une réforme globale de l’ensemble du marché de la technologie aux États-Unis. À lire, Mike Masnick de Techdirt conteste les six principes proposés, qui sont les suivants :