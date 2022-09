Un aperçu visuel de toutes les transformations de Goku

Ainsi, nous allons faire un examen rapide de toutes les transformations que nous avons vues de Goku à travers toutes les étapes vues dans ses animes, mangas et ovas et que, sûrement, vous aurez apprécié dans de nombreux produits audiovisuels dérivés de la franchise en le passé qui a été immergé, des films et séries télévisées aux jeux vidéo.

Super Saiyen

C’est l’état de colère dont vous vous souviendrez Goku lorsqu’il a vu Freezer tuer Krillin et qui se caractérise par la teinture de ses cheveux en blond.

Genki-dama Super Saiyan

Il est possible que vous vous souveniez du film The 3 Great Super Warriors lorsque Goku, pour achever l’androïde Nº13, a recours à cette transformation qui lui injecte un pouvoir si incroyable qu’il emmène notre protagoniste dans un état d’inconscience complète (et de renforcement musculaire ).

Super Saiyan Dai Ni-dankai

Ce pouvoir était en réponse à la conviction de Goku que son Super Saiyan pouvait être surpassé. Seules les heures intenses d’entraînement et l’idée d’éliminer Vegeta au degré maximum de puissance l’ont poussé à atteindre ce nouvel état de transformation.

Faux super sayen

Lorsque le Super Saiyan atteint un certain niveau, il devient connu sous le nom de Faux Super Saiyan et est représenté avec une aura jaune qui entoure Goku, un hérissement de ses cheveux, une couleur rougeâtre de sa skin et une augmentation des muscles qui avertissent de quoi Il se passe au-dessus de l’autre combattant. Si vous le voyez, en plus, les yeux vides et dans un état de transe authentique… alors vous feriez mieux de courir.

Super Saiyan Dai San-dankai

Cette transformation est identique à celle connue sous le nom de Super Saiyan Total Power à la seule différence que Goku dans ce cas verra sa vitesse de combat réduite en raison des muscles incroyables qu’il développe, il devra donc trouver un moyen de l’augmenter sans perdre d’attaque pouvoir les prochaines étapes de l’évolution.

Pleine puissance Super Saiyan

C’est la puissance maximale que peut atteindre le niveau 1 du Super Saiyan de Goku et qu’il a réussi à apprendre lors de ses interminables séances d’entraînement à l’intérieur de la chambre du temps. Tout cela lui a permis d’atteindre la perfection complète et de pouvoir contrôler son corps et son esprit, faisant de cette transformation un état pratiquement permanent.

super pouvoir saiyen

On pourrait le considérer comme une évolution du Super Saiyan Total Power dans lequel Goku est tout aussi puissant et rapide mais garde la couleur noire de ses cheveux. Il ne deviendra pas blond (jaune) comme dans les autres cas.

super sayen niveau 2

Cette transformation est capable de multiplier par 100 la puissance de Goku avec une apparence beaucoup plus stylisée, musclée et avec des cheveux encore plus hérissés au vent. Son aura, maintenant, émet également des explosions électriques.

Super Kaioken

Cette transformation multiplie la puissance de Goku de manière exponentielle et c’est pratiquement là où il peut s’exécuter avec un Super Saiyan de niveau 2, à l’exception de l’inconvénient que notre protagoniste gagne à peine quelques miettes de puissance par rapport aux autres transformations.

super sayen niveau 3

Ce niveau de puissance du Super Saiyan de Goku est le maximum qu’il peut utiliser et atteint 400 fois la quantité de force qu’il libère dans son état normal. Bien sûr, nous ne pouvons voir notre héros l’utiliser que pendant une courte période et rendre cette aura jaune qui l’entoure un peu plus grande lorsqu’il entre dans ce mode fureur.

Super Saiyen Dieu

Cette transformation vient d’une prémonition qui parlait d’un Saiyan qui pourrait atteindre son pouvoir comme celui d’un dieu. Ainsi grâce aux fameuses boules de dragon et à un ancien rituel, Goku pourra atteindre cet état dans lequel ses cheveux sont teints d’un rouge intense, tout comme ses yeux, tandis que son corps est stylisé pour comprimer toute sa fureur.

Saiyan au-delà de Dieu

Cette transformation va au-delà du Super Saiyan God et grâce à elle, il peut vaincre Freezer lui-même sans trop de complications.

super saiyan bleu

Ce pouvoir de Goku est la conséquence d’avoir amené un Super Saiyan God au point d’être un Super Saiyan God Super Saiyan. Contrairement aux autres transformations, notre héros adopte un ton bleuté pour son aura et sa chevelure, d’où émanent une sorte de cristaux magiques.

Super Saiyan Blue Kaioken

Vu dans l’anime Dragon Ball Super, il est capable de décupler son niveau de puissance en très peu de temps. Comme dans le cas précédent, Goku sera entouré d’une aura bleutée plus une rouge au-dessus qui caractérise l’ancienne technique Kaioken. Cependant, les cheveux de notre personnage prendront une teinte grisâtre très caractéristique.

Super Saiyan Bleu Pleine Puissance

Cette transformation a été vue dans le manga Dragon Ball Super, dans la bataille entre Black Goku et Zamasu et parvient à prendre complètement le contrôle de notre héros, concentrant toute la puissance de son corps pour la lancer plus tard sur l’autre combattant.

Oozaru

Goku peut se transformer en une sorte de singe géant s’il regarde la pleine lune. À ce moment, la bête prend le contrôle et une puissante force de la nature se déchaîne qui peut attaquer, sans distinction, amis et ennemis.

Oozaru doré

Goku a eu l’aide de Baby, l’ancien Kaio, pour se transformer en un énorme singe dont vous vous souviendrez pour avoir des cheveux dorés et qui est capable de détruire tout ce qui se présente devant lui. Soyez ami ou ennemi.

Super Saiyen 4

Cette transformation vraiment puissante ne peut être réalisée que lorsque Goku parvient à apprivoiser le Golden Oozaru, tout comme cela se produit dans Dragon Ball GT (bien qu’il le fasse depuis son apparence d’enfant). Lorsque ce nouvel état est activé, notre protagoniste couvre son corps de fourrure dans des tons rougeâtres, bien que ses cheveux caractéristiques restent toujours aussi noirs. Il y a ceux qui définissent cet état non pas comme Super Saiyan 4 mais comme Super Goku 4.

Super Saiyan 4 pleine puissance

Au moment où les compagnons Saiyan de Goku donnent leur pouvoir à notre héros, c’est quand toute sa fureur se déchaîne contre l’ennemi. Bien entendu, nous recevons en retour une force d’attaque bien plus puissante que celle de Super Saiyan 4.

Signe Ultra Instinct

C’est dans Dragon Ball Super que Goku a pu atteindre un niveau de force comparable à celui des dieux eux-mêmes et est connu sous le nom de Migatte No Gokui. Cette transformation est si profonde qu’elle libère le cerveau de la prise de décisions sur les mouvements du corps, qui est capable de réagir seul, il n’y a donc aucun ennemi capable de le combattre ou de prédire quel sera le prochain coup.

ultra-instinct

Cette technique de combat encre les cheveux argentés de Goku et lui confère une puissance bien supérieure, ce que les fans ont pu constater lors de la bataille finale de l’épisode 129 de Dragon Ball Super.