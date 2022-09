Xbox lancera une nouvelle interface en 2023

L’équipe Xbox ne se repose pas et commence déjà à tester de nouvelles modifications de l’interface utilisateur Xbox Home qui arriveront enfin pour tout le monde en 2023. Les modifications comprendront des ajustements de mise en page et de conception pour faciliter la recherche de jeux et d’applications Xbox. navigation dans des zones telles que l’interface des paramètres. Microsoft mènera une série d’expériences avec Xbox Home dans les mois à venir avant de lancer sa nouvelle interface utilisateur en 2023.

« Nous savons que la page d’accueil Xbox est l’endroit où nos joueurs passent le plus de temps, et c’est un espace très personnel »déclare Ivy Krislov, chef de produit senior pour les expériences Xbox. «Nous savons également que nous pouvons toujours écouter et apprendre comment nous pouvons faire mieux ici tout en gardant votre expérience rapide et familière. Avec cela, nous commençons une série d’expériences de plusieurs mois. Pour apprendre à créer une expérience d’écran d’accueil plus personnalisée et répondre à certaines des plus grandes tendances et demandes des fans. »

L’équipe Xbox prépare un énième changement dans Xbox Home

Un sous-ensemble aléatoire d’initiés Xbox dans l’anneau Alpha Skip-Ahead aura accès à certaines des expériences Xbox Home cette semaine. La première série de mises à jour de prévisualisation comprend une nouvelle ligne « revenir en arrière » en haut de Xbox Home qui répertorie les jeux et applications récemment joués. Vous verrez (dans la capture d’écran ci-dessous) qu’il n’y a plus de vignette plus grande pour la dernière application ou le dernier jeu, et l’interface ressemble beaucoup plus à l’application Xbox TV de Microsoft.

L’application Xbox TV dispose également d’une fonction de recherche en haut et d’un accès rapide aux paramètres – Microsoft apporte ces deux éléments à l’interface principale de sa console. Il y a même un charme épinglé pour accéder au Microsoft Store aux côtés du charme habituel « Mes jeux et applications ». Malheureusement, le bloc d’annonces existe toujours et est épinglé à l’écran d’accueil Xbox.

Lorsque vous faites défiler vers le bas, Microsoft affiche les catégories recommandées et les recommandations basées sur les jeux auxquels vous jouez, et il devrait y avoir une disposition plus cohérente sur l’écran avec des dispositions améliorées.

Un début sur la refonte de la Xbox

Les utilisateurs demandent depuis des mois à Microsoft de repenser son interface Xbox Home. Il a été suggéré qu’il se concentre sur l’affichage de fonds d’écran plus dynamiques, la suppression des publicités et l’offre de plus de possibilités de personnalisation. Cette refonte ne résout pas encore tout cela, mais il reste des mois pour apporter d’autres ajustements qui pourraient le rendre beaucoup plus personnalisable.

« Nous voulons nous assurer que cette expérience est la meilleure possible, et nous savons que cela prendra un certain temps pour y arriver, alors nous la déployons petit à petit et itérons tout au long du processus. »explique Krislov. « Avec votre contribution, nous sommes impatients de lancer cette nouvelle et meilleure expérience sur Xbox Home en 2023. »