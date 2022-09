POCO M5s: Le nouveau smartphone pas cher, à charge rapide et bon en photo

POCO a dévoilé ses deux nouveaux smartphone la semaine dernière. Nous vous avons déjà présenté le POCO M5, un téléphone au tarif ultra compétitif capable de belles performances en jeu tout en assurant une bonne autonomie… Aujourd’hui, nous allons vous présenter son grand frère. Le POCO M5s le modèle haut de gamme de la nouvelle gamme. Au programme, un téléphone plus compact que le M5, avec un meilleur équipement côté photo et une charge rapide. Au cours de cet article, nous allons vous dévoiler les caractéristiques de ce POCO M5s et les promotions liées à sa sortie pour une durée limitée.

POCO M5s

Ce nouveau POCO M5s possède un processeur MediaTek Helio G95 épaulé d’un GPU ARM Mali-G76 MC4 pour la partie graphique. En combinant performances graphiques fluides et efficacité permise par ce hardware embarqué, vous pouvez profiter de jeux mobiles non-stop, vous adonner à la réalité augmentée gourmande en énergie ou diffuser des vidéos en streaming sur vos plateformes préférées.

Avec un écran DotDisplay Full HD+ AMOLED de 6,43 pouces (protection Gorilla Glass 3), une luminosité maximale de 1100 nits et deux haut-parleurs stéréo au son détaillé, le POCO M5s permet de profiter du streaming convenablement pendant les transports ou vos moments de détentes. L’écran dispose de couleurs fidèles, avec un rapport de contraste de 4,5 millions à 1 et une gamme de couleurs DCI-P3.

Le POCO M5s dispose également de fonctionnalités haut de gamme pour protéger les yeux, comme le DC Dimming pour réduire le flickering (scintillement) de l’écran et le capteur de lumière ambiante à 360° pour ajuster avec précision et en douceur la luminosité de l’écran. Le mode lecture apporte de la chaleur et une texture papier, tandis que l’affichage Sunlight vous offre des visuels lumineux, même par une journée ensoleillée au parc ou à la plage.

Côté photo, ce nouveau POCO comprend un objectif principal de 64MP, une caméra ultra grand-angle de 8MP et deux capteurs de 2MP pour la détection de la profondeur et des photos en gros plans. À l’avant, logé discrètement dans l’écran perforé, se trouve un appareil photo de 13MP pour des selfies et des vidéos nettes. Avec l’aide de la photographie computationnelle AI, il est facile de tirer le meilleur parti de cette technologie premium pour aider chacun à s’exprimer. Vous pouvez capturer un portrait avec un effet bokeh naturel élégant. Il est également possible de photographier des paysages avec le mode ultra-large, prendre des photos dans la lumière tamisée avec le mode nuit, et produire des vidéos professionnelles en time-lapse et au ralenti.

Équipé d’une batterie d’une large capacité de 5 000 mAh, ce POCO M5s permet près de 12 heures de jeu sans interruption, un jour et demi d’appels vocaux et environ un mois en mode veille. Il prend également en charge la charge rapide de 33 W et peut atteindre 100 % en un peu plus d’une heure, ce qui élimine tout risque que votre téléphone soit à court de jus.

Notons qu’avec un poids ultra-léger de 178,8g ce téléphone est très facile à transporter et cela en fait le plus léger des modèles POCO !

Le POCO M5s embarque également un moteur de vibration linéaire sur l’axe z, une prise casque 3,5 mm, un blaster IR et un lecteur d’empreintes digitales latéral. Pour la connectivité, il dispose d’un port USB Type-C, de la prise en charge 4G LTE, du NFC, du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi double bande 802.11 a/b/g/n/ac.

POCO M5s: Prix et promotion

À l’occasion de la sortie de ce nouveau smartphone disponible en 3 couleurs différentes, la marque propose une promotion « Early Bird » ainsi que des écouteurs offerts pendant une durée limité, du 12 au 17 septembre à partir de 13 heure !

➡️ Pour profiter de ce prix réduit, il suffit de se rendre sur la page POCO 🔥

Le POCO M5s passe de 209,90€ à 189,90€ dans sa version 4Go ram + 64Go de stockage.

Le POCO M5s passe de 229,90€ à 209,90€ dans sa version 4Go ram + 128Go de stockage.

POCO M5s: Les caractéristiques techniques

Configurations POCO M5s Dimensions et poids 160,46 × 74,5 × 8,29 mm, 178,8 g Affichage 6.43″ AMOLED DotDisplay, résolution : 2400 × 1080 FHD+, Corning Gorilla Glass, DC Dimming Processeur MediaTek Helio G95 Mémoire 4 Go + 64 Go, 4 Go + 128 Go, 6 Go + 128 Go Logiciel MIUI 13 pour POCO, basé sur Android 12 Connectivité Bluetooth 5.0, protocole Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz Caméra Caméras arrière : caméra principale 64MP (f/1,8), caméra ultra grand angle 8MP (f/2.2), caméra macro 2MP (f/2.4), caméra de profondeur 2MP (f/2.4)

Caméra avant : caméra frontale 13MP ( f/2.4) Couleur Gris, Blanc, Bleu Prix 209€ – 229€ Batterie Batterie 5000mAh, charge rapide 33W Caractéristiques supplémentaires Capteur d’empreintes digitales latéral, déverrouillage du visage AI

Retrouvez ci-dessous la présentation des POCO M5 et M5s qui a eu lieu le 5 septembre dernier :