AppleCare+ permet désormais des réparations d’appareils illimitées, cela en vaut-il la peine ?

En contexte : AppleCare a beaucoup évolué au fil des ans. Lorsqu’il a été introduit pour la première fois, il s’agissait plus ou moins d’une extension de deux ans de votre garantie typique d’un an pour un paiement unique relativement équitable. Il a récemment reçu un léger changement de nom (AppleCare +) et est passé à un service de type abonnement, ce qui en fait plus une police d’assurance qu’une garantie prolongée.

Au cours des derniers mois, Apple a apporté une autre modification au programme AppleCare+ (AC+). Les clients ont maintenant des réparations illimitées. MacRumors note qu’Apple a récemment modifié sa page produit AC+ pour afficher les nouvelles conditions. Les plans AppleCare+ précédents ne couvraient que deux incidents par an. Bien sûr, les mêmes frais de service s’appliquent toujours.

Que les réparations illimitées ajoutent ou non de la valeur à un plan AppleCare est discutable en fonction de votre situation. Les tarifs mensuels varient selon l’appareil et le modèle ; le moins cher est de 2,50 $ par mois pour une couverture sur une Apple Watch SE. Le forfait iPhone 14 Pro et Pro Max coûte le plus cher à 13,50 $ par mois. Cependant, cela inclut également la couverture perte et vol. Tous les abonnements bénéficient de légères réductions pour l’achat d’une couverture pluriannuelle en une somme forfaitaire.

Ces prix sont relativement raisonnables, surtout pour les personnes sujettes aux accidents. Cependant, il y a aussi des frais attachés à chaque réclamation. Briser un écran ou la vitre arrière a une « déduction » de 29 $. Les autres dommages accidentels coûtent 99 $ et faire une réclamation pour perte ou vol fait grimper le coût à 149 $. De plus, la perte et le vol ne sont toujours couverts que pour deux sinistres par an. La plupart des plans sont relativement raisonnables pour la tranquillité d’esprit étant donné que les réparations remboursables peuvent coûter des centaines de dollars dans la plupart des cas.

Cependant, si vous êtes plus prudent, les plans perdent de leur valeur, en particulier sur n’importe quelle forme de Mac. La couverture Mac est facturée annuellement ou pour une durée de trois ans à prix réduit. Les prix varient de 35 $ par an pour le Mac mini (99 $ pour trois ans) à 150 $ par an (399 $/3 ans) pour un MacBook Pro 16 pouces. Les franchises sont également un peu plus élevées, les dommages à l’écran et au boîtier coûtant 99 $ et tout le reste coûtant 299 $. Il n’y a pas de couverture contre le vol ou la perte d’ordinateurs.

La couverture la plus précieuse serait sans doute AppleCare+ pour l’Apple Watch Ultra. C’est seulement 5 $ par mois (99 $/an) avec des frais de service de 79 $. Pour une montre à 800 $, c’est un prix raisonnable pour la tranquillité d’esprit qu’elle apporte, d’autant plus qu’une seule réparation coûtera près de 500 $, comme l’a noté MacRumors. De plus, à seulement 5 $ par mois, il faudrait beaucoup de temps (160 mois) avant que vos primes ne dépassent le coût de votre montre

Apple commercialise également l’Ultra à ceux qui ont un style de vie plus actif et aventureux. Si vous faites de la plongée avec tuba ou de la plongée sous-marine et que vous ne faites pas confiance à la cote WP100 de l’Apple Watch Ultra, vous pourriez envisager de vous procurer un forfait Apple Care +.

En résumé : dans l’ensemble, les réclamations de réparation illimitées n’ajouteront plus de valeur aux plans pour la plupart des gens. Si vous êtes prudent et que vous n’avez jamais cassé d’iPhone (ou d’autres produits Apple), AppleCare+ n’est probablement pas pour vous. Cependant, cela peut valoir la peine d’être considéré si vous avez perdu ou endommagé un appareil plus d’une fois, d’autant plus que les prix des réparations et des remplacements peuvent mettre un gros coup dans votre portefeuille ces jours-ci.