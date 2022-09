En un mois, les partis ont dépensé plus de 170 mille euros pour faire campagne sur Facebook (surtout le centre-droit)

Tous les partis investissent massivement dans les pages personnelles des dirigeants, à l’exception du Parti démocrate. Pas de dépenses pour la campagne électorale sur Facebook pour les M5.

170 387 euros dépensés au cours des 30 derniers jours. C’est le total des dépenses électorales auxquelles doivent faire face les partis pour permettre à leurs contenus sur Facebook et Instagram d’atteindre un plus grand nombre d’électeurs. Ce sont des articles sponsorisés. Un réseau de publicités et de contenus à travers lequel il est possible d’esquisser la stratégie numérique suivie par chaque parti pour arriver avec la plus haute dot de votes le 25 septembre.

Comment toutes les parties ont-elles investi

Le record de dépenses a été atteint par la page Facebook de Matteo Salvini, avec 53 791 euros dépensés en 30 jours. À ceux-ci, il faut ajouter les 5 575 de la page Lega Salvini Premier. En additionnant les deux chiffres, on arrive à pratiquement un tiers du budget dépensé au total par l’ensemble des partis. À la deuxième place du classement se trouve Giorgia Meloni. Sa page n’a pas beaucoup dépensé en posts sponsorisés, encore une fois en un mois elle a atteint 7 942 euros. Celui de Fratelli d’Italia a en revanche déjà investi 46 027 euros. Total 53 969 euros. La page de Silvio Berlusconi a investi 7 312 euros tandis que Forza Italia a choisi de ne pas dépenser dans ces canaux. Stratégie différente pour le Parti démocrate : 37 282 € pour la page du parti et 0 pour celle d’Enrico Letta.

Le Troisième Pôle est celui qui investit le moins dans l’opération Facebook : la page Italia Viva a dépensé au total 1194 euros, celle d’Action seulement 400 euros. L’investissement le plus élevé concerne la page personnelle de Carlo Calenda : 5 355 euros. Moins d’un millier plutôt pour Matteo Renzi qui s’arrête à 907 euros. Aucun investissement pour le Mouvement 5 Etoiles, pas même pour la page de Giuseppe Conte. Luigi Di Maio n’a lancé la campagne de parrainage que le 5 septembre. Parmi les partis aux pourcentages les plus faibles, le chiffre de Gianluigi Paragone est frappant. En un mois, il a investi presque comme Calenda : 5 355 euros.

Les détails de la campagne du PD et des Frères d’Italie

Les deux partis qui se disputent la première place dans les sondages sont aussi ceux qui ont le plus utilisé le ciblage fin pour leurs publicités de campagne électorale : cet outil permet d’approfondir encore la recherche. De cette analyse, nous pouvons donc voir que Fratelli d’Italia se concentre fortement sur les propriétaires de petites et moyennes entreprises, sur les entrepreneurs et sur ceux qui, parmi les intérêts visés, ont la défense des droits des animaux. Le Parti démocrate, quant à lui, choisit de se tourner vers ceux qui, parmi ses intérêts, indiquent le volontariat, les organisations non gouvernementales, l’information et (mais ce qu’il indique n’est pas très clair) le prix Nobel de la paix.

Qu’est-ce que la bibliothèque d’annonces ?

Les données sont toutes publiques. Depuis 2019, Facebook a activé la bibliothèque d’annonces en Italie, un outil qui vous permet de voir combien de pages ont investi dans la plateforme pour augmenter l’audience atteinte par leur contenu. Un acte de transparence presque dû, compte tenu de toutes les polémiques sur la transparence des contenus sur la politique qui submergeaient le réseau social de Mark Zuckerberg à cette époque.

Après l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, Facebook a été accusé de polluer la campagne électorale, donnant trop de place aux fake news, aux messages politiques controversés et aux groupes complotistes. En plus des données Facebook, les parrainages effectués sur Meta sont également enregistrés dans la bibliothèque publicitaire.

Comment ça marche

L’utilisation de cet outil d’analyse est assez simple. Pour commencer, il vous suffit de sélectionner une page dans la barre de recherche : elle peut appartenir à un politicien ou à un parti. À ce stade, trois sections s’ouvrent : Annonces, Informations et Audience. Avec les publicités vous pouvez voir les posts qui ont été sponsorisés mais c’est dans la partie Public que vous pourrez lire les données les plus intéressantes. Ici, vous pouvez aller voir la cible à laquelle s’adresse la publicité.

Facebook offre la possibilité d’organiser une campagne chirurgicale, définissant non seulement l’âge du public cible mais aussi les intérêts. Vous pouvez choisir d’envoyer votre annonce à des passionnés de livres, à des bénévoles, à des salariés de grandes entreprises ou à des travailleurs autonomes. En plus d’assurer une grande transparence sur la plate-forme de cette manière, il est également facile de comprendre quel public cible chaque partie.