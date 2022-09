Twitter a accepté un règlement de 7 millions de dollars pour le lanceur d’alerte avant qu’il ne rende publiques ses allégations

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un autre jour, une autre tournure dans le conflit juridique entre Elon Musk et Twitter. Selon l’avocat de Musk, l’ancien lanceur d’alerte qui a récemment affirmé que Twitter avait menti sur ses protocoles de sécurité et ses faux comptes a été payé 7 millions de dollars par l’entreprise pour garder le silence.

Selon le Wall Street Journal, le paiement a été mentionné en via l’avocat de Musk Alex Spiro lors d’une audience dans le cadre du procès le 6 septembre. « Ils paient 7 millions de dollars au type et s’assurent qu’il se tait », a déclaré Spiro.

L’ancien responsable de la sécurité de Twitter, Peiter Zatko, surnommé « Mudge », s’est manifesté le mois dernier pour affirmer que les dirigeants de l’entreprise avaient trompé les régulateurs fédéraux et son propre conseil d’administration sur la manière dont il protège les données des utilisateurs, les mesures de sécurité et sa capacité à se battre. comptes de spam.

L’équipe juridique de Musk a assigné Zatko à témoigner lors du prochain procès dans lequel le milliardaire tentera d’échapper à son accord de rachat abandonné sans payer les frais de résiliation de 1 milliard de dollars.

Le WSJ, citant des personnes non identifiées proches du dossier, a déclaré que le paiement faisait partie d’un règlement lié à la perte d’indemnisation de Zatko après que Twitter l’ait licencié. Et bien que l’accord comprenne un accord de non-divulgation qui signifiait qu’il ne pouvait pas dénigrer publiquement l’entreprise, cela lui permettait toujours d’agir en tant que dénonciateur du gouvernement à propos de son passage dans l’entreprise.

Sur une base $/bot, cette offre est géniale – Elon Musk (@elonmusk) 1er septembre 2022

Twitter a qualifié les allégations de Zatko de faux récit. Il dit que l’ancien travailleur a une « énorme hache à moudre » contre l’entreprise et n’était pas responsable du spam pendant son temps sur Twitter. Spiro a défendu Zatko en disant qu’au lieu de prendre son argent et de s’en aller, il est allé au Congrès et aux régulateurs avec ses plaintes.

« Le problème, c’est qu’ils lui ont versé 7 millions de dollars », a déclaré Spiro au juge. « Le problème est que s’il voulait vraiment de l’argent, alors comment se fait-il qu’il continue de le faire s’il ne veut pas non plus de justice. »

L’équipe de Musk avait souhaité que la date du procès soit repoussée de quelques semaines à partir du 17 octobre pour examiner les allégations de Zatko. Bien que la chancelière Kathaleen McCormick ait rejeté cette demande, elle a accepté que les allégations du lanceur d’alerte puissent être ajoutées au cas de Musk. « Même quatre semaines de retard [of the trial] risquerait de nuire davantage à Twitter, trop grand pour être justifié », a déclaré McCormick.

Les avocats de Musk sont sur le point de déposer Zatko aujourd’hui. Il comparaîtra devant la commission judiciaire du Sénat mardi.

Twitter a longtemps affirmé que Musk ne se retirait pas de l’accord à cause de faux numéros de compte. Il dit qu’il a le remords de l’acheteur de ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable – il a récemment affirmé que sa conviction que la troisième guerre mondiale était sur le point de commencer avait également influencé sa décision de se retirer de l’accord.