Genesis Gv60 2023 : Un Gadget Sur Roues

Les nouveaux arrivants dans une industrie établie comme l’espace automobile doivent aller au-delà pour faire une première impression durable et forte. Lorsque la marque de luxe coréenne Genesis est arrivée sur la scène il y a six ans, elle présentait une qualité comparable à celle des Allemands de référence, mais à un prix qui faisait baver les acheteurs de voitures. Cependant, la bonne valeur n’est pas la seule chose que Genesis a pour elle, car elle se tourne maintenant vers des véhicules électriques chargés de technologies cool.

Nous avons mis la main sur la nouvelle Genesis GV60 2023 entièrement électrique, qui comprend de nombreuses technologies qui font sourciller. Qu’il s’agisse d’aides à la conduite pratiques ou utiles ou simplement de simples gadgets, la réalité est que Genesis a rempli son nouveau véhicule électrique de toutes sortes de choses pour les techniciens.

Clés numériques et biométriques

Si vous êtes prêt à abandonner vos clés physiques, le GV60 a quelques options. Le bon smartphone ou appareil portable permet l’utilisation d’une clé numérique.

Genesis est la division des véhicules de luxe du géant sud-coréen Hyundai Motor Company

Actuellement, seuls les appareils Samsung et Apple dotés des fonctionnalités Ultra-Wideband (UWB) et Bluetooth Low Energy (BLE) sont compatibles avec la fonction Digital Key, qui vous permet de laisser vos clés physiques derrière vous et d’utiliser votre appareil pour déverrouiller, verrouiller et démarrer le auto.

Vous pouvez même partager la clé numérique avec vos amis ou votre famille grâce à l’application de téléphone Digital Key. Jusqu’à présent, seuls les modèles BMW et très peu de modèles Kia et Hyundai prennent en charge la clé numérique, ce qui rend cette fonctionnalité assez innovante.

En parlant de technologie de smartphone, le GV60 emprunte un autre ensemble de fonctionnalités aux derniers ordinateurs de poche phares : l’identification biométrique. Comme votre smartphone, le véhicule est équipé d’une caméra de reconnaissance faciale placée à l’extérieur du montant B.

Après l’installation, approchez-vous de la voiture et elle déverrouillera la porte si elle reconnaît votre visage. Il y a aussi un lecteur d’empreintes digitales à l’intérieur du véhicule, à côté du contrôleur d’infodivertissement. En utilisant cela, vous pouvez démarrer la voiture avec votre doigt ; aucune clé n’est nécessaire!

Les fonctions biométriques peuvent également lier votre doigt ou vos données faciales aux profils d’utilisateurs dans la voiture pour modifier automatiquement les préréglages radio et la position du siège pour chaque utilisateur enregistré. Normalement, cela se fait à l’aide des boutons de mémoire de siège, mais bon, ce n’est pas aussi cool.

Fonctionnalités connectées

Même si vous n’avez pas de téléphone pris en charge pour la clé numérique, Genesis propose un service connecté et une application téléphonique qui utilise le réseau mobile de votre téléphone pour verrouiller et déverrouiller votre voiture à distance. Ce n’est probablement pas adapté à un usage quotidien, mais cela vous aidera à avoir l’esprit tranquille lorsque vous laisserez la voiture garée quelque part.

Les fonctionnalités connectées vous aident également à trouver la voiture dans un parking, à surveiller la portée du GV60, à obtenir une assistance routière, et bien plus encore. Cela fournit également des mises à jour en direct (OTA) du logiciel de la voiture, mettant à jour votre système d’infodivertissement ou votre navigation sans avoir à vous rendre chez un concessionnaire.

Comme de nombreuses voitures modernes, le GV60 prend en charge Android Auto et Apple CarPlay, bien qu’il n’offre actuellement pas de connexion sans fil à l’écran d’infodivertissement, ce qui est une déception. Les utilisateurs peuvent connecter leurs appareils à la voiture avec un câble USB-C pour utiliser Android Auto et Apple CarPlay.

Sûr et sécurisé

La sécurité est une autre branche de la technologie qui est énorme dans l’industrie automobile. Le Genesis GV60 est doté de fonctions de sécurité telles qu’un système d’évitement des collisions avant qui peut détecter les piétons et les cyclistes, une fonction d’évitement des collisions dans les angles morts, un système d’évitement des collisions en stationnement, un régulateur de vitesse adaptatif axé sur la conduite sur autoroute et un système de stationnement à distance sophistiqué.

Ce dernier élément indique que si vous avez une place de stationnement étroite, vous pouvez sortir avant de vous garer et garer à distance le GV60 depuis l’extérieur du véhicule.

Les caractéristiques de sécurité s’étendent également au passager. Lorsque vous quittez le véhicule dans une rue animée, le moniteur d’angle mort de la voiture peut détecter la circulation ou les motards venant en sens inverse et verrouiller la porte de la voiture pendant un moment pour éviter les accidents.

Il y a aussi une alerte d’occupant du siège arrière très sensible. Alors que d’autres voitures mémorisent la séquence d’ouverture et de fermeture des portes ou utilisent des capteurs d’airbag pour vous rappeler s’il y a un passager dans un siège donné, le GV60 dispose d’un radar embarqué qui peut détecter les mouvements infimes d’animaux ou d’enfants pour fournir une alerte en cas d’oubli. passager.

Les utilisateurs peuvent également être préoccupés par la sécurité des données biométriques et personnelles susmentionnées. Tout cela est crypté et conservé à bord du véhicule. Seul le driver peut y accéder pour effacer les profils.

Chargé et déchargé

Étant donné que le Genesis GV60 est un véhicule électrique, les performances électriques sont un sujet de discussion clé. Le GV60 prend en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 350 kW, ce qui, en théorie, lui permettrait de charger de 10 à 80 % en 18 minutes.

Vous devez trouver le chargeur rapide CC approprié et avoir des conditions de batterie et de chargeur idéales pour maintenir cette alimentation, mais si tout se passe comme prévu, la voiture devrait pouvoir se recharger assez rapidement. Lorsqu’il est complètement chargé, le GV60 offre entre 235 et 248 miles d’autonomie, selon le niveau de finition, mais tous les modèles prennent en charge ce système de charge rapide et rapide.

Et si vous vouliez utiliser un VE pour recharger autre chose ? À l’intérieur du véhicule, à côté des sièges arrière, se trouve une socket de courant de 240 volts, qui devrait vous permettre de recharger des ordinateurs portables ou de faire fonctionner de petits appareils dans la voiture.

Cela devrait aider à rendre les choses plus productives lors de votre prochain arrêt de recharge. Mais le véhicule dispose également d’une fonction externe de véhicule à charge (V2L) qui fournit 3,6 kW de puissance aux appareils extérieurs, ce qui le rend idéal pour un camping ou une fête de hayon.

La technologie derrière le lecteur

Enfin, la technologie sophistiquée de la Genesis GV60 s’étend également à l’expérience de conduite. Le GV60 Advanced dispose de 314 ch et d’un couple de 446 lb-pi qui propulse les quatre roues pour offrir un sprint de 0 à 60 mi/h d’environ 6 secondes.

Le modèle Performance augmente les chiffres de puissance jusqu’à 429 ch, mais dispose d’un bouton Boost rond sur le volant qui augmente temporairement la puissance à 483 ch et 516 lb-pi. Pendant 10 secondes, vous obtenez le grognement complet de ce groupe motopropulseur, permettant au véhicule d’atteindre 60 MPH en environ 4 secondes.

C’est une vitesse incroyable, même s’il est insensé que ce mode dure dix secondes – dans la rue, l’utiliser au-delà de cinq secondes est plus que suffisant pour vous attirer de sérieux ennuis. Mais si vous avez une propriété privée sur laquelle jouer ou un skidpad, vous pouvez également profiter du mode drift, qui vous aidera à transformer les pneus en fumée !

Les gadgets et gadgets ne s’arrêtent pas là. Puisqu’il s’agit d’un véhicule électrique, il est étrangement silencieux et dispose d’une suppression active du bruit pour éliminer tout bruit de vent ou de pneu de la cabine. Si vous n’aimez pas cela, le véhicule a la possibilité de jouer de faux sons de moteur via le système audio avec quelques options à choisir.

Une voiture doit simplement vous emmener du point A au point B, de préférence en toute sécurité et dans un temps raisonnable. Mais lorsque vous dépensez 58 890 $ (pour le modèle Advanced) ou plus de 67 890 $ pour le modèle Performance, il doit y avoir quelque chose de plus pour justifier le prix.

Toutes ces technologies ne sont pas nécessaires, mais certaines d’entre elles contribuent à ajouter une touche d’occasion au véhicule, à réduire l’ennui d’un trajet quotidien ou à améliorer l’expérience du propriétaire. Cela aide à répandre la réputation de Genesis lorsque vous montrez tout cela à vos amis propriétaires de BMW, Mercedes ou Audi, ce qui devrait aider la marque de luxe coréenne à gagner quelques adeptes supplémentaires en un rien de temps.